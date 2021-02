Iowa high school state wrestling 2021: How to watch, Thursday's schedule, live updates

The 2021 traditional Iowa high school state wrestling tournament begins Thursday at Wells Fargo Arena in Des Moines with 672 wrestlers set to take the mats. Find a viewer’s guide, schedule, updated results and more here.

State wrestling coverage

» Preview: Team and individual championship picks for all 3 classes

» Feature: Lisbon 2-time champ Robert Avila Jr. is powered by family and faith

» Notes: 2 girls qualify for 2021 IHSAA state wrestling tournament

» State Duals: Final scores, photos and more coverage from Wednesday

How to watch state wrestling Thursday

Live stream: TrackWrestling ($)

TV: none

Thursday’s state wrestling schedule

9 a.m. — Class 1A first round, first-round consolations

1:30 p.m. — Class 3A first round, first-round consolations

6 p.m. — Class 2A first round, first-round consolations

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

State wrestling live updates

» Brackets and live results via TrackWrestling

State wrestling pairings

Class 1A

106 first round

No. 1 Kale Petersen (West Fork) (23-1) vs. Rylan Jimenez (Southeast Warren/Melcher-Dallas) (18-15)

No. 5 Tegan Slaybaugh (Guthrie Center ACGC) (35-8) vs. Easton Schlabaugh (Highland) (39-6)

No. 8 Caleb Coffin (Don Bosco) (22-4) vs. Dalton Ervin (Moravia) (31-7)

Evan Toothroyd (West Hancock) (28-8) vs. No. 10 Brody Brisker (Wilton) (47-4)

No. 6 Drew Ehlen (Mount Ayr) (34-5) vs. Trace Meyer (Sumner-Fredericksburg) (26-6)

Cael Morrow (Akron-Westfield) (31-7) vs. No. 7 Kendrick Huck (Nashua-Plainfield) (36-8)

No. 9 Easton Krall (Wapsie Valley) (28-3) vs. Kolton Munson (Ogden) (33-5)

Brayden Peterson (Belle Plaine) (25-8) vs. No. 2 Eli Becerra (Missouri Valley) (44-0)

113 first round

No. 2 Garrett Rinken (Nashua-Plainfield) (43-0) vs. Landon Hanson (West Monona) (28-22)

No. 10 Gavin Reed (Waterloo Columbus) (35-8) vs. No. 9 Andrew Kimball (Don Bosco) (23-11)

No. 3 Donavon Hanson (West Bend-Mallard) (38-1) vs. Garrett Burkle (Wilton) (37-9)

Zach Williams (Council Bluffs St. Albert) (30-12) vs. No. 5 Bryce Thompson (Highland) (32-3)

No. 4 Dawson Schmit (Wapsie Valley) (28-3) vs. Keyton Remsburg (South Hamilton) (23-13)

No. 6 Dawson Bergan (Edgewood-Colesburg) (41-5) vs. No. 7 Noah Strohmeyer (Colfax-Mingo) (34-4)

No. 8 John Schroder (Oakland Riverside) (34-5) vs. Kai Carritt (Logan-Magnolia) (28-13)

Gentry Watson (Lynnville-Sully) (30-11) vs. No. 1 Braden Graff (West Sioux) (39-0)

120 first round

No. 1 Marcel Lopez (New London) (56-0) vs. Kaden Abbas (Ackley AGWSR) (25-12)

Tyce Ruffridge (Pocahontas Area) (29-6) vs. No. 9 Kellen Smith (West Hancock) (39-2)

No. 10 Elliot Cooney (Nodaway Valley) (42-5) vs. Blaine McGraw (Alburnett) (33-12)

Ryan Duckett (Fort Dodge St. Edmond) (16-5) vs. No. 3 Garrett Funk (Don Bosco) (36-1)

No. 4 Jace Rose (Oakland Riverside) (33-1) vs. Paul De Jong (North Mahaska) (26-12)

Ethan Gast (Durant) (38-5) vs. No. 6 Cade Cook (North Linn) (32-6)

No. 8 Tanner Arjes (North Butler/Clarksville) (31-1) vs. Trever Freiburger (Cascade) (34-8)

Riley Radke (Missouri Valley) (34-15) vs. No. 2 Brandon Paez (Lisbon) (32-1)

126 first round

No. 1 Beau Klingensmith (Woodbury Central) (44-0) vs. Zavier Trovato (Missouri Valley) (32-17)

Kaiden Knaack (Don Bosco) (28-11) vs. No. 7 Sean Thompson (Logan-Magnolia) (41-5)

No. 10 Ryan Steinlage (Interstate 35) (28-3) vs. Kale Munson (Ogden) (36-3)

Brody Neighbor (Alburnett) (40-4) vs. No. 3 Stevie Barnes (Underwood) (33-2)

No. 6 Damon Huston (Midland) (37-2) vs. John McGill (Colfax-Mingo) (38-7)

No. 4 Cameron Clark (West Sioux) (38-5) vs. No. 8 Brooks Meyer (Denver) (33-4)

No. 5 Cade Siebrecht (Lisbon) (31-4) vs. Ethan Maldonado (South Winneshiek) (36-10)

Nick Schmidt (Dyersville Beckman) (24-10) vs. No. 2 Clayton McDonough (Central Springs) (52-0)

132 first round

No. 1 Aidan Noonan (Cascade) (42-0) vs. Dylan Barenz (Alburnett) (14-10)

Bryce Shaha (Mount Ayr) (43-3) vs. No. 4 Chris Ferguson (Sioux Central) (25-1)

No. 5 Michael McClelland (Don Bosco) (8-1) vs. Gunnar Larsen (Guthrie Center ACGC) (13-2)

Reuben Smith (Interstate 35) (31-4) vs. No. 7 Mikey Baker (West Sioux) (43-4)

No. 3 Hagen Heistand (Logan-Magnolia) (39-0) vs. Brock Mathers (Central Springs) (44-8)

No. 10 Trey Nelson (Nashua-Plainfield) (42-5) vs. No. 6 Quincy Happel (Lisbon) (34-2)

No. 9 Cael Bridgewater (North Linn) (31-6) vs. No. 8 Quinten Aney (Mediapolis) (45-2)

Kitt Lundy (Pleasantville) (26-6) vs. No. 2 Gable Porter (Underwood) (10-0)

138 first round

No. 1 Kael Brisker (Wilton) (48-1) vs. Indy Harbaugh (Lisbon) (24-7)

No. 9 Karter Decker (MFL MarMac) (41-5) vs. No. 5 Westin Allen (Underwood) (22-1)

No. 6 Karter Krapfl (Hudson) (29-4) vs. Damon Schmid (Kingsley-Pierson) (39-11)

Sam Hackett (Waterloo Columbus) (23-9) vs. No. 4 Isaac Schimmels (Denver) (40-1)

No. 3 Wyatt Reisz (Logan-Magnolia) (43-2) vs. Nick Steinlage (Interstate 35) (26-6)

Nolan Moore (Oakland Riverside) (24-9) vs. No. 7 Randy Jimenez (Southeast Warren/Melcher-Dallas) (42-1)

No. 8 Bryce McDonough (Central Springs) (52-2) vs. Dalton Thorson (Lake Mills) (34-5)

Matt Peters (Lawton-Bronson) (33-11) vs. No. 2 Cullen Koedam (West Sioux) (47-0)

145 first round

No. 1 Robert Avila Jr. (Lisbon) (30-0) vs. Avery McCloud (Ogden) (25-16)

No. 5 Max McGill (Woodbury Central) (15-3) vs. Alex Beaty (Lake Mills) (35-3)

Kevin King (South Central Calhoun) (46-8) vs. Jerret Delagardelle (Jesup) (25-6)

No. 7 Carson Klostermann (Alburnett) (35-6) vs. No. 8 Trae Ehlen (Mount Ayr) (39-2)

No. 2 Dominic Lopez (New London) (55-2) vs. Duncan Clark (Treynor) (34-9)

No. 10 McKade Munn (Nashua-Plainfield) (34-8) vs. No. 4 Nick Hageman (Dyersville Beckman) (32-2)

No. 6 Garrett Sarringar (Sibley-Ocheyedan) (28-5) vs. Jackson Cobb (Wayne) (40-11)

Sam Aitchison (Iowa City Regina) (18-9) vs. No. 3 Cael Rahnavardi (Don Bosco) (22-2)

152 first round

No. 1 Briar Reisz (Logan-Magnolia) (45-1) vs. Ben Hansen (Missouri Valley) (18-13)

Cale Rowley (Guthrie Center ACGC) (29-8) vs. No. 7 Lincoln Holub (Lisbon) (31-5)

No. 3 Jace Mulder (Western Christian) (38-0) vs. No. 10 Ben Foelske (Denver) (33-9)

Kane Zuehl (West Hancock) (37-8) vs. No. 4 Lawson Losee (Riceville) (38-1)

No. 6 Jaydon Knight (Mount Ayr) (40-0) vs. Colton Cruse (Wilton) (45-10)

Cael Baker (Pekin) (31-9) vs. No. 5 TJ Lau (East Buchanan) (41-1)

No. 8 Josh Glendening (New London) (50-6) vs. Brett Peterson (Lake Mills) (33-7)

Gunnar Keeney (Alburnett) (31-14) vs. No. 2 Maximus Magayna (Waterloo Columbus) (38-0)

160 first round

No. 3 Casey Hanson (Lake Mills) (36-2) vs. Jarin Petyon (North Linn) (28-14)

No. 10 Caden Ballou (Midland) (38-6) vs. Jackson Wray (East Mills) (30-3)

No. 5 Gavin Maguire (Logan-Magnolia) (46-2) vs. Garrison Gettler (Avoca AHSTW) (34-6)

Kaden Shirk (Wilton) (39-15) vs. No. 2 Cael Frost (Don Bosco) (30-5)

No. 1 Tate Entriken (Hudson) (35-3) vs. No. 7 Connor Golston (Moravia) (33-8)

No. 9 Bryer Subject (West Hancock) (36-7) vs. No. 6 Cael Cassady (Martensdale-St. Marys) (32-2)

Kole Reis (Kingsley-Pierson) (41-5) vs. Drake Tiedemann (Northwood-Kensett) (40-7)

Garrett Quirk (East Sac County) (33-16) vs. No. 4 Gabe McGeough (MFL MarMac) (44-1)

170 first round

No. 1 Cade Tenold (Don Bosco) (24-0) vs. Boden Pickle (New London) (43-14)

Kaden Jacobsen (Central Springs) (49-5) vs. No. 7 Kolby Scott (Mapleton MVAOCOU) (35-6)

No. 5 Dahson DeJong (Sibley-Ocheyedan) (40-3) vs. Cade Molyneux (Sigourney-Keota) (23-11)

Tate Fults (East Buhanan) (18-4) vs. No. 3 Cael McLaren (Council Bluffs St. Albert) (33-1)

No. 8 Max Kohl (Lisbon) (28-3) vs. Gage Clausen (Missouri Valley) (35-8)

No. 10 Carson Hartz (Waterloo Columbus) (36-7) vs. No. 2 Lane Swenson (South Hamilton) (38-2)

No. 9 Bowen Munger (Starmont) (38-2) vs. No. 6 Aidan Udell (Iowa City Regina) (21-4)

Lane Kenny (Akron-Westfield) (31-11) vs. No. 4 Blake McAlister (South Central Calhoun) (39-2)

182 first round

No. 1 Carson Tenold (Don Bosco) (34-1) vs. Brennen Graber (Denver) (35-11)

Brent Greenfield (South Hamilton) (37-7) vs. Brody Sampson (Collins-Maxwell) (33-8)

No. 3 Carson Lynott (West Sioux) (14-1) vs. Kaiden Hendricks (Oakland Riverside) (21-14)

No. 10 Jamien Moore (Lisbon) (30-6) vs. No. 7 Ty Dennison (Woodbury Central) (43-6)

No. 2 Elijah Wagner (Lake Mills) (32-2) vs. Brody Hoyt (Iowa Valley) (37-8)

Nick Wulfekuhle (Dyersville Beckman) (19-15) vs. No. 9 Cayden Miller (Midland) (35-5)

No. 6 Brecken Freeberg (Tri-Center) (39-1) vs. No. 8 Mason Juhl (Pekin) (40-3)

Sendeska Kalskett (West Monona) (39-13) vs. No. 4 Jackson Dewald (Westwood) (41-0)

195 first round

No. 6 Truman Krob (Lisbon) (29-5) vs. Cooper Nielsen (Audubon) (34-17)

Owen Huehnergarth (Dyersville Beckman) (28-7) vs. Brandon Mier (Alta-Aurelia) (35-7)

No. 9 Blake Brocka (Tripoli) (36-4) vs. Cade Streigle (Sigourney-Keota) (34-13)

Ronan Poynton (Iowa City Regina) (18-3) vs. No. 8 Currey Jacobs (New London) (36-3)

No. 5 Cedric Yoder (Don Bosco) (18-3) vs. Kyle Kuhlmann (Sumner-Fredericksburg) (21-7)

No. 4 Trevor Thompson (South Hamilton) (29-4) vs. No. 2 Mathew Francis (West Hancock) (38-1)

Eddie Vlcek (Oakland Riverside) (31-9) vs. No. 10 Jeramie Kane (BGM) (30-3)

Ben O’Neill (Council Bluffs St. Albert) (23-16) vs. No. 1 Tristan Mulder (Western Christian) (27-0)

220 first round

No. 1 Cole Clark (Lisbon) (34-0) vs. Tyrrell Hughes (Wilton) (30-8)

No. 8 Sage Hulshizer (Saint Ansgar) (35-7) vs. Sam Vonnahme (Interstate 35) (24-7)

No. 6 Jared Thiy (Don Bosco) (33-7) vs. Kolby Morris (Alburnett) (35-12)

No. 9 Chris Gardner (Underwood) (35-8) vs. No. 4 Damon Meyer (South Winneshiek) (18-2)

No. 3 Tallen Myers (Southwest Valley) (16-1) vs. Megaeska Kalskett (West Monona) (39-9)

No. 10 Louis Hamlett (Starmont) (36-5) vs. No. 7 Luke Recker (East Buchanan) (39-2)

No. 5 Cole Kelly (West Hancock) (30-2) vs. Jayden Soard (South Central Calhoun) (50-7)

Brant Tedrow (Van Buren County) (29-7) vs. No. 2 Derek Anderson (Hinton) (43-1)

Hwt. first round

No. 1 Chet Buss (North Butler/Clarksville) (33-0) vs. Landan Provino (WACO) (5-6)

Easton Eledge (Underwood) (28-12) vs. Cody Fox (East Buchanan) (16-2)

No. 3 Brant Baltes (Lisbon) (31-0) vs. Mitchel Marr (Riceville) (34-7)

Justin Rupnow (East Sac County) (30-10) vs. No. 4 Devin Whipple (Bedford/Lenox) (45-4)

No. 5 Rex Johnsen (Logan-Magnolia) (36-2) vs. Jason Koopman (Dyersville Beckman) (15-8)

No. 9 Trevor Kruse (North Union) (41-7) vs. Matthew Kauffman (Pleasantville) (30-5)

No. 6 Mack Ortner (Don Bosco) (32-7) vs. Trace Goemaat (North Mahaska) (33-4)

Aiden McFadden (Baxter) (23-17) vs. No. 2 Dane Johnson (Pocahontas Area) (34-2)

Class 2A

106 first round

No. 2 Carter Anderson (Albia) (42-1) vs. Gabino Vargas (Boyden-Hull/Rock Valley) (29-13)

No. 9 Jacob Zabka (Algona) (30-3) vs. No. 3 Carson Doolittle (Webster City) (32-4)

No. 4 Kade Blume (Roland-Story) (40-1) vs. Kaden Kremer (Independence) (34-11)

Kaden Whipp (Clarinda) (36-10) vs. No. 7 Cody Hay (Bondurant-Farrar) (32-2)

No. 1 Derrick Bass (Davenport Assumption) (21-2) vs. Ethan Skoglund (Sergeant Bluff-Luton) (19-8)

Brayden Maury (West Delaware) (27-10) vs. No. 8 Jaxon Bussa (Camanche) (35-3)

No. 10 Gavin Jensen (Williamsburg) (42-4) vs. Jayden Gargano (Humboldt) (27-8)

Jake Alexander (Adel ADM) (22-9) vs. No. 5 Vincent Mayberry (Glenwood) (39-1)

113 first round

No. 1 Camron Phetxoumphone (Webster City) (31-1) vs. Lincoln Keeler (Creston/O-M) (23-11)

No. 8 Caelan Oakes (Southeast Valley) (37-10) vs. Kale Wieland (Independence) (32-10)

No. 5 Dalton Rowe (Bondurant-Farrar) (26-2) vs. No. 10 Luke Freund (Harlan) (34-7)

Brodie Conner (Albia) (32-7) vs. No. 6 Carson Less (West Delaware) (31-5)

No. 3 Anders Kittelson (Crestwood) (26-0) vs. Royce Butt (DeWitt Central) (27-6)

No. 9 Peyton Nixon (Woodward-Granger) (35-6) vs. Osvaldo Ocampo (Sheldon/South O’Brien) (35-4)

No. 4 Tucker Stangel (Osage) (28-4) vs. Zeke Hoven (Winterset) (25-11)

Tytan Guerrero (Williamsburg) (32-12) vs. No. 2 Lane Scorpil (Columbus Community) (37-1)

120 first round

No. 2 Blaine Frazier (Notre Dame/West Burlington/Danville) (43-3) vs. Jack Showalter (Hampton-Dumont-CAL) (30-7)

Coy DeBoer (Sheldon/South O’Brien) (35-5) vs. Kayden Gryp (Williamsburg) (36-5)

No. 5 Jaiden Moore (Benton Community) (30-7) vs. Nick Koch (North Fayette Valley) (33-12)

Donovan Morales (Central Lyon-GLR) (20-10) vs. No. 6 Cole Whitehead (Center Point-Urbana) (32-5)

No. 3 Keaton Zeimet (DeWitt Central) (35-2) vs. Max Currier (Clear Lake) (28-3)

Matthew Beem (Glenwood) (18-3) vs. No. 4 Rylie Anderson (Bondurant-Farrar) (31-2)

No. 7 Jonathan Burnette (Spirit Lake Park) (37-1) vs. No. 10 Ethan Follmann (Atlantic/CAM) (29-4)

Dawson Townsend (Davis County) (25-3) vs. No. 1 McKinley Robbins (Greene County) (30-0)

126 first round

No. 1 Carter Fousek (Crestwood) (26-0) vs. Dylan Ohrt (Dike-New Hartford) (21-9)

No. 10 TJ Fitzpatrick (Davenport Assumption (25-7) vs. No. 4 Tate O’Shea (Keokuk) (29-2)

No. 8 Joe Weaver (Atlantic/CAM) (39-8) vs. No. 9 Kellen Moore (Forest City) (35-6)

Alex Beaver (West Liberty) (28-10) vs. No. 6 Ty Koedam (Sergeant Bluff-Luton) (35-8)

No. 3 Chase Fiser (Bondurant-Farrar) (37-2) vs. Luke Musich (Harlan) (29-9)

Carter Straw (Independence) (31-10) vs. No. 5 Jase Goodell (Humboldt) (31-2)

No. 7 Blake Engel (West Delaware) (34-4) vs. Cael Ihle (Gilbert) (31-3)

Jake Porter (Winterset) (31-11) vs. No. 2 Dominik Ridout (East Marshall) (22-1)

132 first round

No. 1 Brandon O’Brien (Independence) (39-2) vs. Tanner Severson (West Lyon) (7-3)

Hunter Steffans (Sergeant Bluff-Luton) (38-8) vs. No. 10 Keegan Jensen (Winterset) (25-7)

No. 9 Reily Dolan (West Delaware) (25-6) vs. Chase Rattenborg (Webster City) (29-7)

Riece Graham (Woodward-Granger) (31-11) vs. No. 5 Brock Moore (Forest City) (34-11)

No. 4 Logan Arp (South Tama) (18-6) vs. Brady Stille (Decorah) (20-11)

Justin Keller (Albia) (37-6) vs. Taylor Huggins (Davis County) (25-4)

Ben Smith (Adel ADM) (33-7) vs. Triston Barncastle (Creston/O-M) (33-8)

Jackson Jaspers (Mount Vernon) (26-8) vs. No. 2 Averee Abben (Osage) (37-3)

138 first round

No. 1 Isaiah Weber (Independence) (36-1) vs. Jensen Kaldenberg (Winterset) (19-11)

No. 8 Gage Long (Ballard) (36-8) vs. Dao Keokhamthong (Sioux Center) (22-2)

No. 3 Kain Luensman (Monticello) vs. No. 10 Shea Parkis (Carroll Kuemper) (42-3)

Austin Wilkins (Decorah (23-12) vs. No. 5 Reed Abbas (Clarion CGD) (32-2)

No. 6 Michael Macias (Davenport Assumption) (27-3) vs. Stavely Maury (West Delaware) (27-13)

Brady Stauffer (Greene County) (27-5) vs. No. 9 Brady Ortner (Vinton-Shellsburg) (35-9)

No. 4 Chase Thomas (Crestwood) (18-3) vs. Kale Downey (Clarinda) (40-7)

Ryan Brennan (Emmetsburg) (20-6) vs. No. 2 Nathaniel Genobana (Centerville) (42-3)

145 first round

No. 1 Matthew Lewis (Centerville) (33-4) vs. Andres Cantillo (Grinnell) (9-9)

No. 8 Lincoln Mehlert (Union Community) (32-5) vs. No. 7 Logan Peyton (West Delaware) (28-10)

No. 4 Landon Fenton (Monroe PCM) (35-2) vs. No. 6 Remington Hanson (Clarion CGD) (28-2)

Sam West (Notre Dame/West Burlington/Danville) (37-8) vs. No. 5 Jackson Rolfs (Decorah) (28-2)

No. 3 Eric Kinkaid (Camanche) (37-3) vs. Keaton Street (Creston/O-M) (40-10)

Ethan DeLeon (Sioux City Heelan) (39-8) vs. No. 10 Cason Johannes (Sheldon/South O’Brien) (37-4)

Logan Jones (Central Decatur) (47-6) vs. No. 9 Christian Eslick (Roland-Story) (34-2)

Gavin Scheuermann (Greene County) (17-9) vs. No. 2 Nick Fox (Osage) (32-2)

152 first round

No. 1 Jack Gaukel (Sergeant Bluff-Luton) (40-2) vs. Teegan McEnany (Independence) (25-19)

Zach Jensen (Spirit Lake Park) (28-9) vs. No. 7 Carl Barkema (Hampton-Dumont-CAL) (40-1)

No. 5 Jadyn Peyton (West Delaware) (36-1) vs. Alex Casey (Anamosa) (25-5)

Kaden Bolton (Creston/O-M) (42-12) vs. No. 4 Colby Tool (Monroe PCM) (42-2)

No. 6 Tyler Brown (Winterset) (29-4) vs. Stephen Conley (Albia) (40-6)

No. 10 Zander Ernst (Ridge View) (37-3) vs. No. 8 Stone Schmitz (Union Community) (29-5)

No. 3 Chance Bockenstedt (North Polk) (32-3) vs. Clay Schemmel (Crestwood) (21-8)

Joey Potter (Osage) (23-15) vs. No. 2 Grifen Molle (Notre Dame/West Burlington/Danville) (45-1)

160 first round

No. 1 Hayden Taylor (Solon) (35-0) vs. River Belger (Notre Dame/West Burlington/Danville) (24-10)

No. 6 Landon Kirby (Grinnell) (26-4) vs. No. 9 Hunter Bye (Crestwood) (20-7)

No. 5 Allen Catour (Davenport Assumption) (19-3) vs. Drake Collins (West Liberty) (32-8)

Cade Shirk (Emmetsburg) (26-8) vs. No. 8 Jarrett Roos (Sheldon/South O’Brien) (40-0)

No. 4 Garrett Seaba (Clarion CGD) (31-2) vs. Nick Reinicke (Dike-New Hartford) (23-8)

Zander Reed (Central Decatur) (42-9) vs. No. 3 Hunter Worthen (Union Community) (33-4)

No. 7 Gabriel Christensen (Ballard) (36-6) vs. Dustin Harney (Woodward-Granger) (40-8)

Garrett McHugh (Sergeant Bluff-Luton) vs. No. 2 Wyatt Appleseth (Panorama) (43-0)

170 first round

No. 2 Carson Babcock (New Hampton/Turkey Valley) (42-0) vs. Mitch Johnson (Independence) (29-12)

Samuel Bandstra (East Marshall) (24-9) vs. Colin Muller (Osage) (32-6)

No. 4 CJ Walrath (Notre Dame/West Burlington/Danville) (45-0) vs. Garrett Paulson (Estherville-Lincoln Central) (34-4)

No. 10 Lucas Henderson (Centerville) (36-8) vs. No. 3 Kalen Meyer (Central Lyon-GLR) (25-2)

No. 6 Caden Collins (Charles City) (33-6) vs. Jon McKeever (Woodward-Granger) (38-7)

No. 5 Mitchell Joines (Sioux City Heelan) (41-4) vs. No. 9 Dylan Meiners (North Polk) (31-3)

No. 7 Kadin Stutzman (Atlantic/CAM) (31-2) vs. Brady Barringer (Winterset) (32-7)

Logan Waltz (Camanche) (33-9) vs. No. 1 Jared Voss (West Delaware) (34-0)

182 first round

No. 1 Adam Ahrendsen (Union Community) (19-0) vs. Ayden Frazer (Washington) (20-7)

Ben Meader (Mid-Prairie (35-9) vs. No. 7 Austin Roos (Benton Community) (32-7)

No. 8 Mitch Mayberry (Glenwood) (29-3) vs. Kale Rodgers (North Fayette Valley) (35-8)

Riley Hoven (Winterset) (30-6) vs. No. 5 Cade Everson (Camanche) (40-2)

No. 4 Cael Meyer (West Delaware) (24-4) vs. John Powers (Bondurant-Farrar) (33-6)

Casey Pick (Boyden-Hull/Rock Valley) (29-12) vs. No. 3 Fernando Villaescusa (Gilbert) (34-1)

Keenan Tyler (Decorah) (23-5) vs. No. 6 Keegan Bradley (Spirit Lake Park) (31-2)

Cael Wood (Cherokee) (26-5) vs. No. 2 Spencer Mooberry (Osage) (39-2)

195 first round

No. 1 Wyatt Voelker (West Delaware) (34-0) vs. Landen Schemmel (Crestwood) (23-6)

No. 5 Mason Askelsen (Ballard) (28-0) vs. Brayden Smith (South Tama) (25-6)

No. 6 Aiden Morgan (Davenport Assumption) (21-2) vs. Nathan Keating (Anamosa) (28-8)

No. 10 Joe Larimore (Gilbert) (33-3) vs. No. 4 Reese Moore (Forest City) (26-2)

No. 3 Jacob Reicks (New Hampton/Turkey Valley) (43-1) vs. CJ Carter (Glenwood) (31-6)

Cael Garvey (Mid-Prairie) (34-4) vs. No. 7 Matthew Wirtz (Emmetsburg) (28-3)

Josh Riibe (Central Lyon-GLR) (24-5) vs. Jesse Schwery (Harlan) (33-8)

Marcus Beatty (Independence) (33-9) vs. No. 2 Jackson Kinsella (Creston/O-M) (47-1)

220 first round

No. 2 Kobe Simon (West Liberty) (33-3) vs. Nick Wacha (Ballard) (14-10)

Kain Nelson (Clarion CGD) (22-2) vs. Josh Wallington (MId-Prairie) (38-3)

No. 4 Conner Murty (East Marshall) (30-1) vs. Jake Smith (Clarke) (27-4)

No. 7 Jordan Anderson (Emmetsburg) (28-2) vs. No. 5 Treyton Burnikel (Crestwood) (22-2)

No. 3 Crew Howard (Clarinda) (44-1) vs. Korver Hupke (Independence) (24-13)

Tino Tamayo (Charles City) (24-13) vs. No. 10 Gage Marty (Solon) (32-8)

No. 9 Easton Fleshman (West Lyon) (27-6) vs. Cooper Sloan (Monroe PCM) (33-14)

Paul Ballard (Albia) (31-6) vs. No. 1 Dylan Winkel (Central Lyon-GLR) (29-0)

Hwt. first round

No. 1 Carson Petlon (West Delaware) (35-0) vs. Skyler Young (Eddyville EBF) (18-11)

Sawyer Schiltz (Greene County) (25-9) vs. No. 10 Aaron Graves (Southeast Valley) (30-3)

No. 9 Chance Malone (Columbus Community) (36-3) vs. Nick Bronstad (Okoboji/HMS) (33-12)

Rudy Papakee (South Tama) (24-9) vs. No. 4 Jordan Ver Meer (West Lyon) (39-2)

No. 5 Chase Crooks (Charles City) (26-3) vs. Cole Sanger (North Polk) (22-13)

Jacob Leohr (Dike-New Hartford) (13-5) vs. No. 2 Keean Kamerling (Mount Vernon) (20-5)

No. 8 Dugan Tolley (Winterset) (34-3) vs. No. 6 Ethan Hooyer (Sioux Center) (37-5)

Tristan Dorscher (Atlantic/CAM) (13-15) vs. No. 3 Kamrin Steveson (Grinnell) (29-3)

Class 3A

106 first round

No. 1 Carter Freeman (Waukee) (24-0) vs. Payton Bright (Ankeny Centennial) (16-16)

No. 9 Cael Long (Cedar Rapids Kennedy) (15-2) vs. No. 6 Benjamin Hansen (Ankeny) (19-8)

No. 7 Zane Behrends (Waverly-Shell Rock) (29-6) vs. Ella Schmit (Bettendorf) (15-3)

Cael Nelson (Carroll) (25-12) vs. No. 4 Dru Ayala (Fort Dodge) (24-4)

No. 3 Blake Gioimo (Cedar Rapids Prairie) (16-0) vs. Jasmine Luedtke (Ottumwa) (29-15)

Luke Stover (Dallas Center-Grimes) (22-12) vs. No. 5 Kael Kurtz (Iowa City High) (12-0)

No. 8 Bowen Downey (Indianola) (33-6) vs. No. 10 Ayden Nicklaus (Davenport West) (26-3)

Kale DiMarco (Mason City) (16-11) vs. No. 2 Khyler Carstarphen (West Des Moines Dowling) (18-3)

113 first round

No. 1 Nathanael Jesuroga (Southeast Polk) (22-0) vs. Markel Tingle (Bettendorf) (12-8)

Aime Mukiza (Des Moines North/Hoover) (15-5) vs. No. 10 Cale Seaton (Iowa City High) (11-1)

No. 6 Hunter Kalous (Cedar Rapids Prairie) (15-1) vs. Corbin Grace (Ottumwa) (36-10)

Jake McKenzie (Norwalk) (24-12) vs. No. 3 Trace Gephart (North Scott) (26-1)

No. 2 Kaden Karns (Waterloo West) (38-2) vs. JJ Maihan (Ankeny) (16-14)

Jack Stevens (Clear Creek Amana) (19-4) vs. No. 5 Max Bishop (Fort Dodge) (19-2)

No. 7 Nate Bierma (West Des Moines Valley) (15-3) vs. No. 8 Cael Wiener (Ankeny Centennial) (16-10)

Braxten Westendorf (Waverly-Shell Rock) (22-12) vs. No. 4 Koufax Christensen (Waukee) (22-2)

120 first round

No. 1 Trevor Anderson (Ankeny) (13-2) vs. Ezra Kristensen (West Des Moines Valley) (10-5)

No. 9 Cooper Hanson (Southeast Polk) (15-8) vs. No. 7 Tanner Wink (Lewis Central) (34-10)

Parker McBride (Iowa City West) (7-0) vs. Travis Hodges (Davenport West) (27-6)

Carsen Newton (Iowa City High) (4-1) vs. No. 5 Rheiner Stahlbaum (Johnson) (19-2)

No. 4 Lane Cowell (Fort Dodge) (24-4) vs. Ty Solverson (Boone) (26-8)

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

No. 10 Ethan Mahoney (West Des Moines Dowling) (20-6) vs. No. 3 Chad Bellis (Dubuque Hempstead) (21-1)

No. 6 Jayce Luna (Bettendorf) (20-5) vs. No. 8 Kane Naaktgeboren (Linn-Mar) (7-2)

Ronan Thomas (Cedar Rapids Xavier) (14-5) vs. No. 2 Bailey Roybal (Waverly-Shell Rock) (35-2)

126 first round

No. 2 Dustin Bohren (Bettendorf) (22-2) vs. Cael Straley (North Scott) (19-13)

Jaxson Kuhlmann (Carroll) (27-5) vs. No. 7 Cael Cox (Ankeny) (23-5)

No. 10 Brayden Parke (Linn-Mar) (16-2) vs. Taber Dominguez (Lewis Central) (37-13)

Jack Lewis (Southeast Polk) (14-7) vs. No. 6 Nick Walters (Sioux City North) (27-1)

No. 8 Thurman Christensen (Waukee) (17-4) vs. Owen Kruse (Fort Madison) (26-11)

Wes Logan (Marion) (30-10) vs. No. 9 Jacob Fistler (Dallas Center-Grimes) (43-3)

No. 5 Adler Kramer (Dubuque Hempstead) (17-5) vs. No. 4 Carter Fecht (Waverly-Shell Rock) (27-6)

Noah Madison (Johnston) (16-8) vs. No. 3 Grant O’Dell (Iowa City West) (12-0)

132 first round

No. 1 Ryder Block (Waverly-Shell Rock) (21-0) vs. Drew Dunn (Ankeny Centennial) (19-15)

No. 9 Braden Blackorby (Johnston) (13-4) vs. No. 8 Kael Scranton (Iowa City West) (9-2)

No. 4 Ayden Kingery (Southeast Polk) (21-2) vs. Jack Miller (Pleasant Valley) (25-6)

Eleazar Valerio (Davenport North) (14-3) vs. No. 3 Ryder Downey (Indianola) (40-2)

No. 2 Bryce Parke (Linn-Mar) (17-0) vs. Braylon Griffiths (Ottumwa) (34-9)

No. 10 Colin Falck (Cedar Rapids Kennedy) (16-7) vs. No. 5 Jace Rhodes (Mason City) (25-4)

No. 6 Grant Harbour (Norwalk) (19-5) vs. No. 7 Connor Kelley (Waukee) (15-6)

Carter Davis (Ankeny) (7-3) vs. Drake Ayala (Fort Dodge) (25-1)

138 first round

No. 1 Hunter Garvin (Iowa City West) (12-0) vs. Damarian Ross (Fort Dodge) (19-13)

No. 10 Grant Kress (Linn-Mar) (15-2) vs. Jace Anderson (Ankeny) (8-2)

No. 3 Carter Martinson (Southeast Polk) (19-5) vs. No. 9 Cayden Langreck (Waverly-Shell Rock) (26-5)

Ashtin Falck (Cedar Rapids Kennedy) (6-5) vs. No. 5 Owen Helgeson (Johnston) (15-3)

No. 4 Jackson Helmkamp (Ankeny Centennial) (22-3) vs. Carter Drake (Carroll) (30-9)

Gavin Wiseman (Fort Madison) (26-10) vs. No. 7 Dylan Whitt (Cedar Falls) (11-2)

No. 6 Josh Connor (North Scott) (32-3) vs. No. 8 Logan Stotts (West Des Moines Valley) (18-7)

Hunter Meyrer (Pleasant Valley) (23-10) vs. No. 2 Cole Ferguson (Waukee) (26-0)

145 first round

No. 3 Dreyzon Phillips (Fort Dodge) (22-3) vs. Dalyn Mull (Marion) (23-15)

Leland Evans (Oskaloosa) (23-8) vs. Josiah Schaetzle (Dubuque Hempstead) (9-1)

No. 4 Jude Ryan (Council Bluffs Lincoln) (41-5) vs. Landon Card (Norwalk) (18-6)

Ryan Ott (Iowa City High) (11-3) vs. No. 2 Christian Stanek (Cedar Rapids Xavier) (34-0)

No. 7 Peyton Westlin (North Scott) (28-6) vs. Ethan Emmick (Sioux City West) (32-10)

Cooper Wiemann (Mason City) (24-5) vs. No. 6 Brent Slade (Ames) (27-4)

No. 8 Peter Erickson (Johnston) (18-5) vs. Josh Pelzer (Bettendorf) (14-10)

Dominic Rubino (Waukee) (17-7) vs. No. 1 Joel Jesuroga (Southeast Polk) (23-0)

152 first round

No. 1 Aiden Riggins (Waverly-Shell Rock) (30-0) vs. Landon Schaul (Cedar Falls) (18-12)

No. 9 Sam Zindel (Johnston) (17-7) vs. No. 7 Theron Castle (West Des Moines Valley) (16-3)

No. 8 Abass Kemokai (Linn-Mar) (16-2) vs. Zachariah Shoemaker (Ottumwa) (39-8)

Cole Rutter (Spencer) (28-11) vs. No. 3 Graham Gambrall (Iowa City West) (8-2)

No. 4 Carson Martinson (Southeast Polk) (19-3) vs. Nick Matthys (Bettendorf) (15-10)

Caden McDermott (Pleasant Valley) (18-5) vs. No. 5 Abraham Dirkx (Carroll) (37-5)

No. 6 Colin Driscoll (Waukee) (24-4) vs. No. 10 Divion Ocheltree (Cedar Rapids Kennedy) (18-5)

Carter Bennett (Ankeny Centennial) (22-13) vs. No. 2 Caleb Rathjen (Ankeny) (26-1)

160 first round

No. 2 Caleb Corbin (West Des Moines Valley) (22-0) vs. Calvin Tighe (Spencer) (19-10)

No. 6 Carter Cahill (Ankeny Centennial) (26-8) vs. Kasey Ross (Urbandale) (24-4)

Trestin Sales (Burlington) (18-3) vs. No. 8 Caelen Shannon (Cedar Rapids Xavier) (34-1)

Max Derry (West Des Moines Dowling) (14-12) vs. No. 3 Logan Adamson (Bettendorf) (23-1)

No. 5 Kody Cook (Fort Dodge) (23-3) vs. Sean Mwangi (Waverly-Shell Rock) (29-10)

No. 4 Deven Strief (North Scott) (21-4) vs. No. 7 Cade Schmidt (Norwalk) (30-3)

No. 10 Ryan Van Donselaar (Pella) (31-7) vs. Jermaine Sammler (Waukee) (17-11)

Dakota Lau (Western Dubuque) vs. No. 1 Tate Naaktgeboren (Linn-Mar) (9-0)

170 first round

No. 2 Caleb Helgeson (Johnston) (20-1) vs. Matt Surles-Davis (Fort Dodge) (8-18)

Trevor Summers (Ottumwa) (43-5) vs. No. 6 Ryley Barnett (Cedar Falls) (22-3)

No. 5 Timothy Nimely (Muscatine) (33-1) vs. No. 10 Sean Cunningham (Indianola) (29-10)

Mason Sherwood (Urbandale) (18-10) vs. No. 4 Ivan Thomas (Cedar Rapids Xavier) (32-0)

No. 3 Ashton Barker (Iowa City West) (12-0) vs. No. 8 Seth Madden (North Scott) (26-10)

Greyson Gardner (Western Dubuque) (21-6) vs. Tristen Duncan (Norwalk) (30-8)

No. 9 Andrew Reed (Southeast Polk) (17-7) vs. Nate Nessa (Ankeny) (13-10)

Alex Koch (Cedar Rapids Kennedy) (12-12) vs. No. 1 Mickey Griffith (Des Moines Lincoln) (22-1)

182 first round

No. 1 McCrae Hagarty (Waverly-Shell Rock) (34-0) vs. Nolan Simpson (Burlington) (15-9)

No. 9 Jayden Angle (Boone) (21-6) vs. Mason Applegate (Iowa City West) (5-2)

No. 5 AJ Petersen (North Scott) (29-7) vs. Zach Schwager (West Des Moines Dowling) (19-10)

Jack McCabe (West Des Moines Valley) (12-4) vs. No. 3 Ben Egli (Fort Dodge) (18-7)

No. 7 Aiden Grimes (Southeast Polk) (19-6) vs. No. 10 Rusty VanWetzinga (Pleasant Valley) (20-7)

Cade Bennethum (Ankeny) (20-9) vs. No. 8 Ryan Volk (Cedar Rapids Xavier) (30-4)

No. 4 Evan Surface (Western Dubuque) (27-6) vs. Jacob Darr (Indianola) (21-9)

Colin Flannagan (Cedar Rapids Kennedy) (15-7) vs. No. 2 Griffin Gammell (Waukee) (23-2)

195 first round

No. 2 Taner Harvey (Boone) (31-0) vs. Preston Bruck (Cedar Rapids Jefferson) (7-8)

William Hinrichs (Ankeny) (13-8) vs. Jaxson Hildebrand (Denison-Schleswig) (33-11)

No. 6 Sawyer Nauman (Western Dubuque) (30-3) vs. Vincenzo Lima (Iowa City Liberty) (13-4)

Abe Duval (Marion) (21-8) vs. No. 3 Jake Walker (Waverly-Shell Rock) (20-4)

No. 4 Gabe Hemsted (Carlisle) (26-3) vs. Jay Cooley (West Des Moines Valley) (16-10)

Drew Clausen (Dallas Center-Grimes) (28-18) vs. No. 7 Tanner Spyksma (Waukee) (17-4)

No. 9 Joey Petersen (North Scott) (22-4) vs. Cade Sheedy (Davenport North) (16-6)

Victor Bird (Sioux City East) (18-10) vs. No. 1 Ben Kueter (Iowa City High) (7-0)

220 first round

No. 1 Bradley Hill (Bettendorf) (24-0) vs. Caden Yoerger (Iowa City Liberty) (9-8)

No. 6 Cael Knox (Cedar Rapids Kennedy) (16-4) vs. No. 10 Jaylin Smith (Indianola) (30-6)

Brett Pelfrey (Iowa City West) (7-4) vs. No. 4 Carson Williams (Marshalltown) (32-2)

Luke Vonderhaar (Pleasant Valley) (21-6) vs. No. 7 Luke Gaffney (Linn-Mar) (15-3)

No. 3 Luke Walker (Waverly-Shell Rock) (33-1) vs. Hunter Blomgren (Norwalk) (21-13)

Ralston Rumley (West Des Moines Dowling) (19-8) vs. No. 5 Colton Hoag (Le Mars) (31-5)

No. 8 Logan Huckfelt (Spencer) (24-6) vs. Cael Winter (Waukee) (21-7)

Adam Ward (Dubuque Hempstead) (16-6) vs. No. 2 Kalob Runyon (Southeast Polk) (22-2)

Hwt. first round

No. 1 Gabriel Greenlee (Ames) (31-0) vs. Orlando Fuentes (Des Moines North/Hoover) (12-7)

No. 6 Togeh Deseh (Muscatine) (37-5) vs. No. 9 Emerson Lux-Morales (Western Dubuque) (14-5)

No. 8 Tate Sykora-Matthess (Cedar Rapids Washington) (17-2) vs. Julian Gomez (Marshalltown (12-4)

Layne McDonald (Waverly-Shell Rock) (29-5) vs. No. 3 Maddux Borcherding-Johnson (Norwalk) (31-3)

No. 4 Ben Reiland (Waukee) (11-3) vs. Julius Harris (Burlington) (5-1)

Callan Grant (Sioux City North) (27-11) vs. Kody Huisman (Pella) (20-8)

No. 7 Bryan Jurado (West Des Moines Valley) (20-4) vs. No. 10 Gavin Bascom (Cedar Rapids Kennedy) (11-4)

Javier Mendez (Spencer) (26-8) vs. No. 2 Griffin Liddle (Bettendorf) (23-1)