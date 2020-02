Here are the 2020 Iowa high school state wrestling championship matchups

The stage is set for Saturday night’s Iowa high school state wrestling championships at Wells Fargo Arena in Des Moines.

Here are the matchups for all 14 weights in each of the three classes.

In Class 1A, West Sioux’s Adam Allard (126) and Lisbon’s Cael Happel (138) will be attempting to win their fourth state titles. Only 27 other wrestlers are part of that club.

╗á3A semifinals Graham Gambrall's gamble pays off, West and Linn-Mar have 3 finalists

╗á2A semifinals Williamsburg's Jalen Schropp turns third-period deficit into pin

╗á1A semifinals: Friends Brandon Paez and Damon Huston set to meet again in finals

The championship round begins at 6 p.m. Saturday.

Class 3A

106: No. 2 Ryder Block (Waverly-Shell Rock) (41-0) vs. No. 3 Brandon O’Brien (Linn-Mar) (22-1)

113: No. 4 Ryder Downey (Indianola) (45-4) vs. No. 2 Bailey Roybal (Waverly-Shell Rock (39-1)

120: No. 1 Drake Ayala (Fort Dodge) (45-0) vs. No. 2 Austin Kegley (Cedar Rapids Prairie) (37-4)

126: No. 1 Cullan Schriever (Mason City) (16-0)ávs. No. 2 Carson Taylor (Fort Dodge (37-3)

132: No. 3 Aiden Riggins (Waverly-Shell Rock) (33-2) vs. No. 1 Hunter Garvin (Iowa City West) (33-3)

138: No. 1 Caleb Rathjen (Ankeny) (43-1) vs. No. 2 Dreyzon Phillips (Fort Dodge) (40-7)

145: No. 5 Graham Gambrall (Iowa City West) (36-5) vs. No. 3 Sam Kallem (Ankeny) (36-4)

152: No. 3 Caleb Corbin (West Des Moines Valley) (39-3) vs. No. 5 Evan Yant (Waverly-Shell Rock) (37-4)

160: No. 2 Ben Kueter (Iowa City High) (24-0) vs. No. 4 Tate Naaktgeboren (Linn-Mar) (37-2)

170: No. 5 Ryan Plummer (Linn-Mar) (36-4) vs. No. 2 Mickey Griffith (Des Moines Lincoln) (35-2)

182: No. 6 Taner Harvey (Boone) (42-4) vs. No. 2 Will Hoeft (Iowa City West) (23-1)

195: No. 1 Gabe Christenson (Southeast Polk) (40-1) vs. No. 2 Ashton Stoner-DeGroot (Cedar Rapids Prairie) (36-2)

220: No. 4 Gage Linahon (Newton) (34-1) vs. No. 1 Brayden Wolf (Waverly-Shell Rock) (39-1)

Hwt.: No. 1 Griffin Liddle (Bettendorf) (19-0) vs. No. 3 Gabriel Greenlee (Ames) (40-1)

Class 2A

106: No. 1 Camron Phetxoumphone (Webster City) (42-0) vs. No. 2 McKinley Robbins (Greene County) (38-1)

113: No. 1 Carter Fousek (Crestwood) (40-3) vs. No. 2 Cole Whitehead (Center Point-Urbana) (42-1)

120: No. 2 Colby Lillegard (Bondurant-Farrar) (25-2) vs. No. 5 Nick Fox (Osage) (49-6)

126: No. 3 Isaiah Weber (Independence) (48-3) vs. No. 1 Matthew Lewis (Centerville) (29-2)

132: No. 9 Lake Lebahn (Union) (32-7) vs. No. 1 Kayden Kauzlarich (Centerville) (41-2)

138: No. 1 Jalen Schropp (Williamsburg) (56-0) vs. No. 4 Nathaniel Genobana (Centerville) (31-1)

145: No. 1 Hayden Taylor (Solon) (52-0) vs. No. 8 Trestin Sales (Eddyville EBF) (45-2)

152: No. 1 Will Esmoil (West Liberty) (42-0)ávs. No. 2 Jack Gaukel (Sergeant Bluff-Luton) (54-1)

160: No. 1 Adam Ahrendsen (Union) (45-1)ávs. No. 4 Matthew Doyle (Independence) (46-6)

170: No. 2 Spencer Mooberry (Osage) (39-1) vs. No. 8 Jax Flynn (Solon) (49-7)

182: No. 1 Sage Walker (Eddyville EBF) (48-0) vs. No. 2 Jackson Kinsella (Creston) (54-1)

195: No. 3 Dylan Winkel (Central Lyon/G-LR) (44-0) vs. No. 2 Evan Rosonke (New Hampton/Turkey Valley) (39-3)

220: No. 1 Cody Fisher (Woodward-Granger) (52-0) vs. No. 2 Kobe Simon (West Liberty) (38-0)

Hwt.: No. 2 Taven Rich (Maquoketa) (42-1) vs. No. 1 Kaden Sutton (Adel ADM) (40-1)

Class 1A

106: No. 1 Gable Porter (Underwood) (35-0) vs. No. 4 Jaiden Moore (Don Bosco) (41-4)

113: No. 3 Clayton McDonough (Central Springs) (49-0) No. 1 Marcel Lopez (New London) (48-1)

120: No. 7 Brandon Paez (Lisbon) (44-6) vs. No. 3 Damon Huston (Midland) (50-3)

126: No. 1 Adam Allard (West Sioux) (51-0)ávs. No. 2 Aidan Noonan (Cascade) (38-0)

132: No. 1 Robert Avila Jr. (Lisbon) (45-0) vs. No. 2 Cole Cassady (Martensdale-St. Marys) (46-1)

138: No. 1 Cael Happel (Lisbon) (50-0) vs. No. 2 Logan James (Underwood) (29-2)

145: No. 2 Cael Rahnavardi (Don Bosco) (43-4) vs. No. 1 Nick Hamilton (Underwood) (55-0)

152: No. 2 Marshall Hauck (Lisbon) (44-4) vs. No. 1 Briar Reisz (Logan-Magnolia) (38-1)

160: No. 1 Cade Tenold (Don Bosco) (43-1) vs. No. 3 Ben Smith (Iowa Valley) (50-1)

170: No. 1 Ethan Fulcher (Hudson) (49-0) vs. No. 2 Carson Tenold (Don Bosco) (33-3)

182: No. 1 Thomas Even (Don Bosco) (39-3) vs. No. 2 Treyton Cacek (Graettinger GTRA) (50-1)

195: No. 2 Tate Hagen (West Hancock) (43-0) vs.áNo. 1 Cole Clark (Lisbon) (46-2)

220:áNo. 3 Blake Haub (Ogden) (40-3) vs. Tyler Thurston (North Cedar) (41-6)

Hwt.: No. 1 Chet Buss (North Butler-Clarksville) (46-0) vs. No. 2 Ryley Snell (Interstate 35) (36-5)