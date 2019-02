Iowa state wrestling 2019: Friday's Class 1A stars, team scores

DES MOINES — Here are three stars from the Class 1A state wrestling tournament Friday at Wells Fargo Arena.

1. Aidan Noonan, Cascade

Fourth-ranked Noonan blanked Logan-Magnolia’s top-ranked Hagen Heistand 7-0 in a 113-pound semifinal.

2. Garet Sims, Iowa Valley

The top-ranked 220-pounder posted consectutive pins in a total of 1:43 to return to Saturday’s finals.

3. Brady Henderson, North Linn

No. 3-ranked Henderson pinned No. 8 Ben Smith of Iowa Valley at 152 to return to the state finals.

More 1A coverage:Motivated by 2018 miss, Aidan Noonan reaches 2019 finals

More state wrestling:Friday's area results and coverage

Class 1A team scores

1. Don Bosco 133

2. Underwood 88.5

3. Lisbon 87.5

4. Denver 74

5. West Sioux 70

6. Woodbury Central 45

7. Missouri Valley 40

8. Central Springs 32

9. Logan-Magnolia 31.5

T-10. Cascade 31

T-10. Graettinger GTRA 31

T-10. Iowa Valley 31

13. Emmetsburg 30

T-14. Akron-Westfield 28

T-14. Alburnett 28

T-16. MFL MarMac 27

T-16. Mason City Newman 27

18. North Linn 26

19. Alta-Aurelia 24

20. Martensdale-St. Marys 23.5

21. Interstate 35 21.5

22. New London 20.5

T-23. Avoca AHSTW 20

T-23. Eagle Grove 20

T-23. Lake Mills 20

T-23. Midland 20

27. Bedford/Lenox 19.5

28. Western Christian 18

29. Dyersville Beckman 17

T-30. Guthrie Center ACGC 14

T-30. East Buchanan 14

T-30. West Hancock 14

33. East Sac County 13.5

34. Sloan Westwood 13

T-35. English Valleys/Tri-County 12

T-35. Hudson 12

T-37. Highland 11

T-37. Nashua-Plainfield 11

T-37. Southeast Warren 11

T-37. Sibley-Ocheyedan 11

T-41. Oakland Riverside 9

T-41. Wapello 9

T-41. Wilton 9

T-44. Audubon 8.5

T-44. Sigourney-Keota 8.5

T-46. Ackley AGWSR 8

T-46. Belmond-Klemme 8

T-46. Eldon Cardinal 8

T-46. Wapsie Valley 8

T-50. Mount Ayr 7

T-50. Riceville 7

T-50. Tri-Center 7

T-53. Pleasantville 6.5

T-53. Sumner-Fredericksburg 6.5

T-55. North Mahaska 6

T-55. West Central Valley 6

57. Jesup 5

T-58. Belle Plaine 4

T-58. Colfax-Mingo 4

T-60. Nodaway Valley 3

T-60. North Butler/Clarksville 3

T-60. North Cedar 3

T-60. Pekin 3

T-60. Postville 3

T-60. Starmont 3

T-60. WACO 3

T-60. Wayne 3

68. South Central Calhoun 2.5

T-69. Panorama 2

T-69. Iowa City Regina 2

T-69. South Winneshiek 2

T-69. Southwest Valley 2

T-69. West Monona 2

T-75. Edgewood-Colesburg 1

T-75. Hinton 1

T-75. Treynor 1

T-75. West Lyon 1

l Comments: (319) 368-8679; kj.pilcher@thegazette.com