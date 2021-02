Iowa high school state wrestling finals 2021: TV, live stream, championship matchups

It’s Championship Saturday at the Iowa high school state wrestling tournament. Forty-two wrestlers will be crowned state champions Saturday night at Wells Fargo Arena in Des Moines.

Attendance is limited due to the pandemic, but it should still be a special night.

How to watch state wrestling Saturday

Consolations Live stream: TrackWrestling ($)

Consolations TV: none

Finals Live stream: IHSSN.com or IHSSN app

Finals TV: Statewide broadcast map

Cedar Rapids area: KGAN 2.2 (Cedar Falls Utilities 106, IMON 703, Mediacom 103, Waverly Communications Utility 21)

Des Moines area: KDSM 17.1 or 17.3

Quad Cities area: WQAD 8.3

Mason City area: KXLT 47.1 or 47.2

Council Bluffs area: NPTM 42.2

Sioux City area: NPTH 44.2

Saturday’s state wrestling schedule

10 a.m. — Consolation semifinals and finals (1A, 3A, 2A)

6 p.m. — Finals for all 3 classes

State wrestling finals pairings

Rankings via The Predicament

CLASS 3A

106: No. 1 Carter Freeman (Waukee) (27-0) vs. No. 3 Blake Gioimo (Cedar Rapids Prairie) (19-0)

113: No. 1 Nathanael Jesuroga (Southeast Polk) (25-0) vs. No. 4 Koufax Christensen (Waukee) (25-2)

120: No. 1 Trevor Anderson (Ankeny) (16-2) vs. No. 3 Chad Bellis (Dubuque Hempstead) (24-1)

126: No. 2 Dustin Bohren (Bettendorf) (25-2) vs. No. 8 Thurman Christensen (Waukee) (20-4)

132: No. 1 Ryder Block (Waverly-Shell Rock) (24-0) vs. Drake Ayala (Fort Dodge) (28-1)

138: No. 1 Hunter Garvin (Iowa City West) (15-0) vs. No. 7 Dylan Whitt (Cedar Falls) (14-2)

145: No. 3 Dreyzon Phillips (Fort Dodge) (25-3) vs. No. 1 Joel Jesuroga (Southeast Polk) (26-0)

152: No. 1 Aiden Riggins (Waverly-Shell Rock) (33-0) vs. No. 2 Caleb Rathjen (Ankeny) (29-1)

160: No. 2 Caleb Corbin (West Des Moines Valley) (25-0) vs. No. 1 Tate Naaktgeboren (Linn-Mar) (12-0)

170: No. 2 Caleb Helgeson (Johnston) (23-1) vs. No. 1 Mickey Griffith (Des Moines Lincoln) (25-1)

182: No. 1 McCrae Hagarty (Waverly-Shell Rock) (37-0) vs. No. 2 Griffin Gammell (Waukee) (26-2)

195: No. 3 Jake Walker (Waverly-Shell Rock) (23-4) vs. No. 1 Ben Kueter (Iowa City High) (10-0)

220: No. 1 Bradley Hill (Bettendorf) (27-0) vs. No. 3 Luke Walker (Waverly-Shell Rock) (36-1)

Hwt.: No. 1 Gabriel Greenlee (Ames) (34-0) vs. No. 2 Griffin Liddle (Bettendorf) (26-1)

CLASS 2A

106: No. 4 Kade Blume (Roland-Story) (43-1) vs. No. 10 Gavin Jensen (Williamsburg) (45-4)

113: No. 1 Camron Phetxoumphone (Webster City) (34-1) vs. No. 3 Anders Kittelson (Crestwood) (29-0)

120: No. 2 Blaine Frazier (Notre Dame/West Burlington/Danville) (46-3) vs. No. 1 McKinley Robbins (Greene County) (33-0)

126: No. 1 Carter Fousek (Crestwood) (29-0) vs. No. 2 Dominik Ridout (East Marshall) (25-1)

132: No. 1 Brandon O’Brien (Independence) (42-2) vs. No. 2 Averee Abben (Osage) (40-3)

138: No. 1 Isaiah Weber (Independence) (39-1) vs. No. 2 Nathaniel Genobana (Centerville) (45-3)

145: No. 1 Matthew Lewis (Centerville) (36-4) vs. No. 2 Nick Fox (Osage) (35-2)

152: No. 1 Jack Gaukel (Sergeant Bluff-Luton) (43-2) vs. No. 6 Tyler Brown (Winterset) (32-4)

160: No. 1 Hayden Taylor (Solon) (38-0) vs. No. 2 Wyatt Appleseth (Panorama) (46-0)

170: No. 2 Carson Babcock (New Hampton/Turkey Valley) (45-0) vs. No. 5 Mitchell Joines (Sioux City Heelan) (44-4)

182: No. 1 Adam Ahrendsen (Union Community) (22-0) vs. No. 2 Spencer Mooberry (Osage) (42-2)

195: No. 1 Wyatt Voelker (West Delaware) (37-0) vs. No. 3 Jacob Reicks (New Hampton/Turkey Valley) (46-1)

220: No. 2 Kobe Simon (West Liberty) (36-3) vs. No. 1 Dylan Winkel (Central Lyon-GLR) (32-0)

Hwt.: No. 1 Carson Petlon (West Delaware) (38-0) vs. No. 3 Kamrin Steveson (Grinnell) (32-3)

CLASS 1A

106: No. 1 Kale Petersen (West Fork) (26-1) vs. No. 2 Eli Becerra (Missouri Valley) (47-0)

113: No. 2 Garrett Rinken (Nashua-Plainfield) (46-0) vs. No. 1 Braden Graff (West Sioux) (42-0)

120: No. 1 Marcel Lopez (New London) (59-0) vs. No. 2 Brandon Paez (Lisbon) (35-1)

126: No. 3 Stevie Barnes (Underwood) (36-2) vs. No. 5 Cade Siebrecht (Lisbon) (34-4)

132: No. 1 Aidan Noonan (Cascade) (45-0) vs. No. 2 Gable Porter (Underwood) (13-0)

138: No. 1 Kael Brisker (Wilton) (51-1) vs. No. 3 Wyatt Reisz (Logan-Magnolia) (46-2)

145: No. 1 Robert Avila Jr. (Lisbon) (33-0) vs. No. 3 Cael Rahnavardi (Don Bosco) (25-2)

152: No. 1 Briar Reisz (Logan-Magnolia) (48-1) vs. No. 2 Maximus Magayna (Waterloo Columbus) (41-0)

160: No. 2 Cael Frost (Don Bosco) (33-5) vs. No. 1 Tate Entriken (Hudson) (38-3)

170: No. 1 Cade Tenold (Don Bosco) (27-0) vs. No. 4 Blake McAlister (South Central Calhoun) (42-2)

182: No. 1 Carson Tenold (Don Bosco) (37-1) vs. No. 4 Jackson Dewald (Westwood) (44-0)

195: No. 9 Blake Brocka (Tripoli) (39-4) vs. No. 1 Tristan Mulder (Western Christian) (30-0)

220: No. 1 Cole Clark (Lisbon) (37-0) vs. No. 2 Derek Anderson (Hinton) (46-1)

Hwt.: No. 1 Chet Buss (North Butler/Clarksville) (36-0) vs. No. 5 Rex Johnsen (Logan-Magnolia) (39-2)

State wrestling live updates