In Swahili: Tovuti moja ya jumuuiya Cedar Rapids ni yakwanza kutowa tafsiri kwa wasioongea kiingereza

Editor’s note: This story about a Cedar Rapids caucus site being one of first to offer translations for non-English speakers is translated below in full or in part in Swahili, French and Kirundi.

In Swahili:

CEDAR RAPIDS — Kama Agnes Nyiramisago alivyoacha chakula cha jioni katika pantry Hoover Shule ya Msingi, Eliza Dushimemana mwenye umri wa miaka 71 ametembea kutoka Rwanda na mjukuu wake kwenye gari.

Kwa muda kidogo unaobaki mpaka watu wa Iowa kukusanyika jumatatu na kuchagua mgombea urais, Dushimemana kuitwa ndani kwa dereva: Wewe unajumuika wapi?

“Hapa sisi tutafanya katika lugha mbalimbali badala yake,” Dushimemana, 27 na mara yake ya kwanza kujumuika, alisema kwamba magari yalijipanga nyuma yake. “Hivyo kuja kwa hii jumuiya!”

Shule ya msingi kaskazini Cedar Rapids ni moja ya sehemu ya kwanza watu wa Iowa hujifunza katika lugha nyingi zaidi ya kiingereza, kama Iowa Democratic Party inajaribu kuboresha upatikanaji wa kwanza katika taifa kwenye mashindano ya urais.

Katika shule ya msingi Hoover — ambapo wanafunzi huzungumza lugha zaidi ya 20 na wote hutoka nchi tofauti, ikiwa ni pamoja na Kongo, Burundi, Tanzania, Togo, Rwanda na na Haiti — waandaaji wanapanga kujumuika kwa kifaransa, Kinyarwanda, Kirundi, Kiswahili, kihispania na kiingereza.

Shule, 4141 Johnson Ave. NW, satelite iko wazi, hivyo yoyote kutoka Iowa anaweza kufika pale, ili kujadili na kuchagua wagombea saa 1 jioni Jumatatu. Wajumuikaji wanaweza kujiandikisha kushiriki siku ya tovuti.

“Kuna satelaiti ya kujumuika maeneo ya nje ya nchi katika balozi na maeneo ambapo watu wa Iowa wanakwenda kipindi cha baridi, kama Arizona na Florida,” alisema Lemi Tilahun, mratibu wa jamii ya shule ya Hoover na jumuiya ya mratibu wa tovuti. “Kama upatikanaji unawezakuwa ulifanywa kwa ajili ya majira ya baridi getaway, kuna haja ya kuwa hakuna sababu kwa ajili ya lugha na upatikanaji usiweze kutokea, hasa wakati sisi tuna rasilimali na uwezo.”

Kwa sababu ya ukaribu wake kwa jamii kuwa kihistoria hajawahi kushiriki katika mchakato wa uchaguzi, Tilahun amesema kuwa Hoover itambulike kama satelaiti na tovuti ya jumuiya. Wana Democrat wa Iowa wameipitisha na maeneo mengine tisa na huduma za tafsiri hii ya mzunguko, wote kasoro Hoover iliyoko Des Moines, alisema mwanachama cha Democratic msemaji Mandy McClure.

Baada ya kuidhinisha satelaiti maeneo ma nne mwaka 2016 — wote wa karibu na katika maisha ya kusaidiwa vifaa — chama kupitishwa 99 kwenye mzunguko huu, iko duniani kote.

Kwa mujibu wa Ligi ya Umoja wa wananchi wa marekani, maeneo sita — kama Davenport, Muscatine, Des Moines, Marshalltown, Storm Lake na Sioux City — wanajumuika katika lugha ya kihispaniola.

“Ni vizuri kuna aina kubwa ya chaguzi mbalimbali na watu wanachukua faida ya satelaiti,” McClure alisema. “Inaongeza nafasi ya kushiriki — na hilo ndiyo lengo halisi kwa haya mabadiliko ya 2020, ila hasa kwenye tovuti za satelaiti. Tunataka kukutana na watu ambapo walipo.”

Pale Hoover, Tilahun anatarajia kuona washiriki wengi jumatatu ya kwanza-wakati wa kujumuika, kama ni kutokana na kukubalika upya au ukosefu wa kutojua wakati wa kipindi cha mzunguko uliopita.

Hiyo ilikuwa ni kesi ya Dushimemana, mwana AmeriCorps aliyejitolea pale Hoover.

“Sikujua kuhusu hilo, kusema kweli,” alisema Dushimemana, ambaye aliishi Iowa kwa miaka 20 na mzaliwa wa Rwanda. “Ndo najua kuhusu uchaguzi wa rais. ... Kwa upande wangu, sikuwahi kufahamu nini maana ya kujumuika kwa uchaguzi.”

Kuongezeka kwa jamii ya Hoover tunatakiwa kuongeza mda mwingine wa kujumuika upande wa kutangaza tovuti ya stelaiti, alisema Tilahun, aliyegombeya nafasi ya umeya Cedar Rapids mwaka 2017 na aliyemtumikiya Rais Barack Obama kwenye kampeni zake za kuchaguliwa tena.

“Hii ilianza na kuangalia ni jinsi gani tunaweza kushiriki na familia za Hoover na utofauti tulionao hapa Hoover,” alisema. “Kuangalia njia tofauti ili familia hizi ziwe kiraia kwa kushiriki na kuweza kuchukua nafasi katika kuchangia hotuba — hasa kwa sababu, sasa hivi kwa hali ya kisiasa kuwa hatari, watu wanauliza maswali ya, tunaelewaje, na kushiriki na kufanya mabadiriko?”

Ni nafasi, pia, kwa kuonyesha utofauti Iowa — jimbo linalofahamika kwa kwakuwa asilimia kubwa ya wananchi ni weupe. Wakati zaidi ya asilimia 85 kwenye jimbo idadi ya watu ni weupe, shule za Iowa zinazidi kuwa tofauti. Pale Hoover, robo moja tu ya wanafunzi ni weupe.

“Kila siku wakati niko pale Hoover, kwa kweli nakabiliwa na namna mustakabali wa jimbo letu utakavyoonekana,” Tilahun, 29, alisema. “Nafikiria kuhusu baadhi ya vikwazo kuhusu familia tofauti na wengine wanayokumbana nayo. Kama ni kitu rahisi kama shida ya lugha, ni ngumu sana.”

Kwa Nyiramisago, ambaye anaongea Kinyarwanda na alishawahi kuchaguwa katika uchaguzi mkuu uliopita wa Marekani, lugha za tovuti inawezekana akawa alikuwa wa kwanza kwa kushiriki katika mchakato wa jumuia ya Iowa.

“Vizuri,” alisema, kuzungumza kupitia mkalimani, “itakuwa vizuri kupata kitu katika lugha yangu.”

Translated from English to Swahili by Hands Up Communications.

Read a summary of this story in French:

Hoover Elementary School au Nord-Est de Cedar Rapids est l’un des premiers endroits à recevoir des membres du caucus de L’iowa dans des langues autres que l’anglais. Le Parti démocrate de L’Iowa tente d’améliorer l’accès aux premiers concours présidentiels de la nation.

Les organisateurs prévoient d’organiser des caucus en plusieurs langues dont le Français, le Kinyarwanda, le Kirundi, le Swahili, l’Espagnol et l’Anglais à l’école où les élèves parlent plus de 20 langues et proviennent d’autant de pays.

L’école, 4141 Johnson Ave. NW, est un site satellite ouvert, de sorte que tout habitant de l’Iowa peut y rencontrer pour discuter et choisir des candidats le lundi à 19h. Les électeurs peuvent s’inscrire pour participer à la journée sur le site.

Lemi Tilahun, organisateur du Caucus, s’attend à ce que la plupart des participants participent le lundi pour la première fois au processus électoral, soit en raison d’une nouvelle éligibilité ou d’un manque de sensibilisation au cours des cycles passés.

“Chaque jour, pendant que je suis à Hoover, je vis vraiment à quoi ressemble l’avenir de notre Etat,” a déclaré Tilahun. “Je pense à certains des obstacles auxquels les familles et d’autres membres de la communauté sont confrontés. Si c’est quelque chose d’aussi simple qu’un problème de langue, c’est une évidence.”

Translated from English to French by Hands Up Communications.

Read a summary of this story in Kirundi:

Ishure ry’abana rya Hoover riri m’uburaruko, nihohantu hambere ababa muri Iowa bashobora guhurira bagakoresha izindindimi zitandukanye n’Icongereza, nk’uko abanyamugambwe wa Democratic ba Iowa bagerageza kwongereza ubumenyi bwogushakisha amahiganwa y’amatora y’umukuru w’Igihugu.

Abategura bategura ko abantu bohura bakoresheje indimi zitandukanye - harimwo Igifaransa, Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswahiri, Igisupanishi, hamwe n’Icongereza - kuriryoshure, aho abanyeshure bavuga indimi zirenga 20 kandi bava mubihugu vyinshi.

Ishure, 4141 Johnson Ave. NW, niho haba huguruye, rero umunya Iowa wese ashobora kuza guhurira aho no kuganira hamwe no gutora umukandida isaha 1 zo kumugoroba. Kuwambere. Abavyitabiriye bashobora kwiyandikisha kugira bazobemwo k’umunsi w’amatora.

Uwutegura iryohuriro Lemi Tilahun ariteze abantu benshi Kuwambere kuba abambere bitabiriye ivyokwitegurira amatora, bivanye no kwemeregwa gushasha canke ukutamenya mumizunguruko yashizweho.

“Burimunsi ndi kuri Hoover, nkunze kwibaza kuri kazoza ka State yacu uko izoba imeze,” Tilahun yavuze. “Ndiyumvira kuvyerekeye utubazo imiryango ifise hamwe n’ivyo ihura navyo muri kanokarere. Niba hari ikintu coroshe nk’ikibazo c’ururimi, kiragoye cane.”

Translated from English to Kirundi by Hands Up Communications.

