Prep volleyball 2020: Area teams to watch

Area volleyball teams to watch for the 2020 season:

CEDAR RAPIDS XAVIER

* Coach: Austin Filer (5th year, 121-36)

* 2019 record: 28-7

* 2019 postseason: Class 4A state qualifier

* Returning starters (4): OH Eve Magill (6-5, sr.), OH Elyse Winter (6-1, sr.), S/L Jazmine Yamilkoski (5-9, sr.), S Rylee Beardsworth (5-9, sr.)

DYERSVILLE BECKMAN

* Coach: Todd Troutman (24th year, 578-185)

* 2019 record: 42-9

* 2019 postseason: Class 2A state runner-up

* Returning starters (3): OH Kiersten Schmitt (5-10, jr.), MH Kylee Rueber (5-11, sr.), L Olivia Hogan (5-3, jr.)

IOWA CITY LIBERTY

* Coach: Randy Dolson (4th year at Liberty, 66-38; 35th year overall)

* 2019 record: 35-3

* 2019 postseason: Class 5A state qualifier

* Returning starters (5): DS Addie Schmierer (5-2, sr.), OH Lauren Roman (6-1, sr.), OH Sydney Woods (5-9, jr.), S Haley Hested (5-7, sr.), MH Cassidy Hartmann (5-10, soph.)

MARION

* Coach: Roxanne Paulsen (17th year at Marion, 500-201; 21st year overall, 526-262)

* 2019 record: 31-11

* 2019 postseason: Class 4A state semifinalist

* Returning starters (5): OH Peyton Johnson (5-7, soph.), OH Lauren Swanger (5-10, sr.), S Elise Mehaffy (5-9, jr.), DS Trinity Zika (5-5, sr.), S Avery Van Hook (5-9, soph.)

MOUNT VERNON

* Coach: Maggie Willems (10th year, 252-106)

* 2019 record: 36-10

* 2019 postseason: Class 3A state champion

* Returning starters (6): L Jorie Randall (5-5, sr.), MH Sara Rhomberg (5-8, jr.), DS Lauren Ryan (5-7, sr.), MH Camryn Ellyson (5-10, sr.), OH Lauren Schrock (6-1, sr.), OH Natalie Welch (6-0, sr.)

UNION COMMUNITY

* Coach: Brian Jesse (11th year at Union, 296-107; 14th year overall)

* 2019 record: 31-12

* 2019 postseason: Class 3A state semifinalist

* Returning starters (5): OH Lexi Nolan (5-6, jr.), S Allie Driscol (5-3, sr.), MH Laura Rempe (5-9, jr.), OH Belle Weber (5-9, sr.), L Sophie Winkelpleck (5-8, sr.)

WEST LIBERTY

* Coach: Ruben Galvan (20th year at West Liberty; 25th year overall)

* 2019 record: 31-8

* 2019 postseason: Class 3A state qualifier

* Returning starters (5): L Monica Morales (5-4, soph.), MH Isabel Morrison (5-8, sr.), OH Macy Daufeldt (5-10, jr.), OH Martha Pace (5-10, sr.), MH Averi Goodale (5-7, sr.)

WESTERN DUBUQUE

* Coach: Megan Scherrman (7th year at Western Dubuque, 103-60; 9th year overall, 138-107)

* 2019 record: 24-14

* 2019 postseason: Class 4A state runner-up

* Returning starters (6): L Ella Meyer (5-3, soph.), OH Meg Besler (5-11, sr.), OH Meredith Bahl (5-10, jr.), OH Maddie Harris (5-10, jr.), MH Libby Lansing (6-0, soph.), S Madison Maahs (5-6, jr.)

