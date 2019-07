Iowa high school state softball 2019: Our predictions

FORT DODGE — The Gazette’s predictions for the 2019 Iowa high school state softball tournament this week at the Rogers Sports Complex.

Class 5A

QUARTERFINALS

Waukee over Ottumwa

Johnston over Indianola

Fort Dodge over West Des Moines Valley

Cedar Rapids Kennedy over Iowa City High

CONSOLATION GAMES

Ottumwa over Indianola

Iowa City High over West Des Moines Valley

SEMIFINALS

Waukee over Johnston

Cedar Rapids Kennedy over Fort Dodge

THIRD PLACE

Fort Dodge over Johnston

CHAMPIONSHIP

Waukee over Cedar Rapids Kennedy

1. Waukee

2. Cedar Rapids Kennedy

3. Fort Dodge

4. Johnston

5. Ottumwa, Iowa City High

7. Indianola, West Des Moines Valley

Class 4A

QUARTERFINALS

Carlisle over Denison-Schleswig

Independence over West Delaware

North Scott over Oskaloosa

Dallas Center-Grimes over Charles City

CONSOLATION GAMES

West Delaware over Denison-Schleswig

Oskaloosa over Charles City

SEMIFINALS

Carlisle over Independence

North Scott over Dallas Center-Grimes

THIRD PLACE

Dallas Center-Grimes over Independence

CHAMPIONSHIP

Carlisle over North Scott

1. Carlisle

2. North Scott

3. Dallas Center-Grimes

4. Independence

5. West Delaware, Oskaloosa

7. Denison-Schleswig, Charles City

Class 3A

QUARTERFINALS

Davenport Assumption over Algona

Waterloo Columbus over Albia

Louisa-Muscatine over Mount Vernon

West Liberty over Treynor

CONSOLATION GAMES

Albia over Algona

Mount Vernon over Treynor

SEMIFINALS

Davenport Assumption over Waterloo Columbus

Louisa-Muscatine over West Liberty

THIRD PLACE

West Liberty over Waterloo Columbus

CHAMPIONSHIP

Davenport Assumption over Louisa-Muscatine

1. Davenport Assumption

2. Louisa-Muscatine

3. West Liberty

4. Waterloo Columbus

5. Albia, Mount Vernon

7. Algona, Treynor

Class 2A

QUARTERFINALS

North Linn over Wapello

Dyersville Beckman over Mount Ayr

East Marshall over Ogden

Central Springs over Alta-Aurelia

CONSOLATION GAMES

Mount Ayr over Wapello

Ogden over Alta-Aurelia

SEMIFINALS

Dyersville Beckman over North Linn

East Marshall over Central Springs

THIRD PLACE

North Linn over Central Springs

CHAMPIONSHIP

Dyersville Beckman over East Marshall

1. Dyersville Beckman

2. East Marshall

3. North Linn

4. Central Springs

5. Mount Ayr, Ogden

7. Wapello, Alta-Aurelia

Class 1A

QUARTERFINALS

Collins-Maxwell over Le Mars Gehlen

Newell-Fonda over Lynnville-Sully

Lisbon over Wayne

Clarksville over Algona Garrigan

CONSOLATION GAMES

Lynnville-Sully over Le Mars Gehlen

Algona Garrigan over Wayne

SEMIFINALS

Collins-Maxwell over Newell-Fonda

Lisbon over Clarksville

THIRD PLACE

Newell-Fonda over Clarksville

CHAMPIONSHIP

Collins-Maxwell over Lisbon

1. Collins-Maxwell

2. Lisbon

3. Newell-Fonda

4. Clarksville

5. Lynnville-Sully, Algona Garrigan

7. Le Mars Gehlen, Wayne

