First draft: Preseason 2020-21 girls' basketball rankings

Following is the first draft of The Gazette’s preseason girls’ basketball rankings for the 2020-21 season. These do not reflect potential classification changes (next year’s BEDS Documents have not been released), nor do they take into effect next year’s incoming freshman class or any transfers that may occur.

CLASS 5A

1. Waukee (23-3, 5A state runner-up)

2. Waterloo West (20-5, 5A state semifinalist)

3. Southeast Polk (19-5, 5A state qualifier)

4. Cedar Falls (19-5, 5A state qualifier)

5. Johnston (24-2, 5A state champion)

6. Iowa City West (14-10, 5A regional finalist)

7. Iowa City High (23-2, 5A state semifinalist)

8. Davenport North (18-5, 5A regional finalist)

9. Des Moines Roosevelt (13-10, 5A regional semifinalist)

10. Indianola (16-7, 5A regional semifinalist)

Next in line (alphabetic order): Ames (11-12), Ankeny Centennial (13-10), Cedar Rapids Washington (10-12), Muscatine (11-11), Urbandale (15-8).

CLASS 4A

1. Glenwood (25-1, 4A state semifinalist)

2. Ballard (22-2, 4A state qualifier)

3. Gilbert (19-4, 4A state qualifier)

4. DeWitt Central (18-4, 4A regional finalist)

5. Waverly-Shell Rock (20-3, 4A state qualifier)

6. Marion (21-2, 4A regional finalist)

7. Center Point-Urbana (22-3, 4A state semifinalist)

8. Harlan (13-10, 4A regional semifinalist)

9. Winterset (12-9, 4A regional quarterfinalist)

10. Denison-Schleswig (12-10, 4A regional quarterfinalist)

Next in line (alphabetic order): Carroll (12-10), Grinnell (16-7), Keokuk (18-4), Knoxville (20-3), Pella (12-11).

CLASS 3A

1. Des Moines Christian (22-3, 3A state qualifier)

2. North Polk (21-6, 3A state runner-up)

3. Cherokee (17-6, 3A regional finalist)

4. West Liberty (19-5, 3A regional finalist)

5. Clear Lake (23-3, 3A state semifinalist)

6. Unity Christian (15-7, 3A regional quarterfinalist)

7. West Lyon (16-7, 3A regional semifinalist)

8. Davenport Assumption (16-8, 3A state qualifier)

9. Roland-Story (19-4, 3A regional finalist)

10. West Burlington (18-5, 3A regional semifinalist)

Next in line (alphabetic order): Centerville (16-7), Central Lee (16-8), Creston (14-10), Estherville ELC (15-7), Waukon (15-9).

CLASS 2A

1. Panorama (20-4, 2A regional finalist)

2. Maquoketa Valley (17-5, 2A regional quarterfinalist)

3. West Branch (25-2, 2A state qualifier)

4. Denver (17-9, 2A state qualifier)

5. Avoca AHSTW (20-4, 2A regional finalist)

6. West Hancock (25-2, 2A state semifinalist)

7. Osage (24-3, 2A state runner-up)

8. West Monona (17-6, 2A regional semifinalist)

9. South Central Calhoun (15-7, 2A regional quarterfinalist)

10. North Linn (25-2, 2A state champion)

Next in line (alphabetic order): Clarion CGD (17-6), IKM-Manning (17-6), Logan-Magnolia (21-4), Nodaway Valley (20-3), Woodward-Granger (18-5).

CLASS 1A

1. Newell-Fonda (27-0, 1A state champion)

2. Algona Garrigan (25-2, 1A state runner-up)

3. Saint Ansgar (22-3, 1A state semifinalist)

4. Marcus MMCRU (21-1, 1A regional semifinalist)

5. Springville (20-5, 1A regional finalist)

6. Exira-EHK (21-2, 1A regional finalist)

7. Kingsley-Pierson (20-5, 1A regional finalist)

8. Akron-Westfield (17-7, 1A regional semifinalist)

9. Collins-Maxwell (19-5, 1A regional semifinalist)

10. Clinton Prince of Peace (13-10, 1A regional quarterfinalist)

Next in line (alphabetic order): Lamoni (20-3), Montezuma (23-2), Paton-Churdan (15-9), Stanton (22-3), Turkey Valley (19-5).

