Iowa girls' state basketball tournament 2020: Our predictions

DES MOINES — The Gazette’s predictions for the 2020 Iowa high school girls’ state basketball tournament:

Class 5A

Quarterfinals

Iowa City High 66, Cedar Rapids Prairie 59

Johnston 59, Southeast Polk 54

Waukee 63, Sioux City East 47

Cedar Falls 57, Waterloo West 50

Semifinals

Iowa City High 61, Johnston 56

Waukee 58, Cedar Falls 52

Championship

Iowa City High 56, Waukee 55

Class 4A

Quarterfinals

North Scott 57, Clear Creek Amana 45

Center Point-Urbana 46, Waverly-Shell Rock 42

Glenwood 61, Gilbert 52

Ballard 50, Lewis Central 44

Semifinals

North Scott 50, Center Point-Urbana 42

Glenwood 54, Ballard 52

Championship

North Scott 61, Glenwood 56

Class 3A

Quarterfinals

Dike-New Hartford 52, Jesup 39

North Polk 52, Red Oak 47

Clear Lake 50, Davenport Assumption 45

Sioux City Heelan 58, Des Moines Christian 44

Semifinals

North Polk 50, Dike-New Hartford 49

Sioux City Heelan 53, Clear Lake 46

Championship

North Polk 54, Sioux City Heelan 51

Class 2A

Quarterfinals

Cascade 54, Denver 38

West Branch 48, Osage 43

West Hancock 56, Logan-Magnolia 40

North Linn 53, Western Christian 52

Semifinals

Cascade 49, West Branch 43

West Hancock 52, North Linn 49

Championship

Cascade 51, West Hancock 46

Class 1A

Quarterfinals

Newell-Fonda 68, Council Bluffs St. Albert 42

Montezuma 55, Saint Ansgar 42

Bellevue Marquette 53, Le Mars Gehlen 40

Algona Garrigan 63, Martensdale-St. Marys 39

Semifinals

Newell-Fonda 59, Montezuma 47

Algona Garrigan 54, Bellevue Marquette 45

Championship

Newell-Fonda 61, Algona Garrigan 49

