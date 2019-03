NCAA wrestling 2019: Friday's live updates, TV, stream, schedule, results

Day two of the NCAA Division I Wrestling Championships brings the quarterfinals and semifinals as well as wrestleback and consolation action.

This post will be updated with the latest championship round results, team scores and Iowa coverage.

NCAA wrestling brackets

NCAA.com printable brackets

TrackWrestling updating brackets

Friday's NCAA wrestling schedule

10 a.m. CT — Session 3

• Quarterfinals on center mats

• Second and third-round wrestlebacks on outside mats

7 p.m. CT — Session 4

• Semifinals on center mats

• Fourth-round wrestlebacks on outside mats

• Fifth-round wrestlebacks

How to watch NCAA wrestling

Quarterfinals TV:ESPNU

Semifinals TV:ESPN

Live stream:WatchESPN

Pairings and results

125 Quarterfinals

No. 1 Sebastian Rivera (Northwestern) (29-1) vs. No. 8 Vitali Arujau (Cornell) (30-2)

No. 5 Jack Mueller (Virginia) (21-0) vs. No. 4 Ronnie Bresser (Oregon State) (27-1)

No. 3 Spencer Lee (Iowa) (22-3)vs. No. 6 Sean Russell (Minnesota) (30-4)

No. 7 Pat Glory (Princeton) (30-4) vs. No. 2 Nick Piccinini (Oklahoma State) (34-0)

133 Quarterfinals

No. 1 Daton Fix (Oklahoma State) (34-1) vs. No. 8 John Erneste (Missouri) (22-4)

No. 5 Luke Pletcher (Ohio State) (25-5) vs. No. 4 Micky Phillippi (Pittsburgh) (23-2)

No. 3 Nick Suriano (Rutgers) (28-3) vs. No. 6 Ethan Lizak (Minnesota) (32-5)

No. 7 Austin DeSanto (Iowa) (22-4)vs. No. 2 Stevan Micic (Michigan) (18-0)

141 Quarterfinals

No. 1 Yianni Diakomihalis (Cornell) (28-0) vs. No. 9 Dom Demas (Oklahoma) (33-7)

No. 5 Jaydin Eierman (Missouri) (25-3) vs. No. 13 Kyle Shoop (Lock Haven) (35-6)

No. 3 Nick Lee (Penn State) (31-2) vs.No. 22 Max Murin (Iowa) (19-8)

No. 7 Mitch McKee (Minnesota) (24-5) vs. No. 2 Joey McKenna (Ohio State) (24-2)

149 Quarterfinals

No. 1 Anthony Ashnault (Rutgers) (31-0) vs.No. 8 Jarrett Degen (Iowa State) (29-6)

No. 5 Matthew Kolodzik (Princeton) (25-3) No. 4 Brock Mauller (Missouri) (33-2)

No. 3 Mitch Finesilver (Duke) (32-3) vs. Austin O'Connor (North Carolina) (33-5)

No. 10 Pat Lugo (Iowa) (24-7)vs. No. 2 Micah Jordan (Ohio State) (29-2)

157 Quarterfinals

No. 1 Jason Nolf (Penn State) (30-0) vs. No. 9 Christian Pagdilao (Arizona State) (26-8)

No. 5 Hayden Hidlay (North Carolina State) (23-2) vs. No. 4 Alec Pantaleo (Michigan) (22-7)

No. 3 Ryan Deakin (Northwestern) (33-4) vs.No. 6 Kaleb Young (Iowa) (24-5)

No. 7 Larry Early (Old Dominion) (26-5) vs. No. 2 Tyler Berger (Nebraska) (28-3)

165 Quarterfinals

No. 1 Alex Marinelli (Iowa) (27-0)vs. No. 8 Mekhi Lewis (Virginia Tech) (27-2)

No. 5 Chance Marsteller (Lock Haven) (26-2) vs. No. 4 Evan Wick (Wisconsin) (32-4)

No. 3 Josh Shields (Arizona State) (31-3) vs.No. 11 Bryce Steiert (Northern Iowa) (27-7)

No. 7 Isaiah White (Nebraska) (24-7) vs. No. 2 Vincenzo Joseph (Penn State (25-1)

174 Quarterfinals

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

No. 1 Mark Hall (Penn State) (30-0) vs.No. 8 Taylor Lujan (Northern Iowa) (28-5)

No. 5 Jordan Kutler (Lehigh) (25-4) vs. No. 4 Myles Amine (Michigan) (21-3)

No. 3 Zahid Valencia (Arizona State) (30-2) vs. No. 22 Ben Harvey (Army) (33-9)

No. 10 Mikey Labriola (Nebraska) (30-6) vs. No. 2 Daniel Lewis (Missouri) (28-1)

184 Quarterfinals

No. 1 Myles Martin (Ohio State) (24-0) vs. No. 8 Ryan Preisch (Lehigh) (24-3)

No. 5 Max Dean (Cornell) (25-5) vs. No. 13 Nino Bonaccorsi (Pittsburgh) (23-6)

No. 3 Zack Zavatsky (Virginia Tech) (28-3) vs.No. 6 Drew Foster (Northern Iowa) (27-5)

No. 10 Sam Colbray (Iowa State) (30-6)vs. No. 15 Chip Ness (North Carolina (23-12)

197 Quarterfinals

No. 1 Bo Nickal (Penn State) (29-0) vs. No. 8 Nathan Traxler (Stanford) (32-5)

No. 21 Thomas Lane (Cal Poly) (24-11) vs. No. 4 Patrick Brucki (Princeton) (33-1)

No. 3 Preston Wiegel (Oklahoma State) (15-0) vs. No. 11 Christian Brunner (Purdue) (27-9)

No. 10 Tom Sleigh (Virginia Tech) (25-6) vs. No. 2 Kollin Moore (Ohio State) (21-2)

285 Quarterfinals

No. 1 Derek White (Oklahoma State) (32-1) vs. No. 9 Matt Stencel (Central Michigan (31-4)

No. 28 Sam Stoll (Iowa) (13-5)vs. No. 4 Jordan Wood (Lehigh) (25-3)

No. 3 Gable Steveson (Minnesota) (34-1) vs. No. 6 Amar Dhesi (Oregon State) (14-1)

No. 7 Trent Hillger (Wisconsin) (26-6) vs. No. 2 Anthony Cassar (Penn State) (29-1)

Team scores

After Session II

1. Penn State 32.5

2. Ohio State 25.5

3. Iowa 24

T-4. Minnesota 20

T-4. Oklahoma State 20

6. Missouri 18

7. Michigan 17.5

T-8. Nebraska 16

T-8. Virginia Tech 16

10. Northern Iowa 15.5

11. Iowa State 14.5

T-12. North Carolina State 13.5

T-12. Oregon State 13.5

14. Lehigh 11.5

15. Cornell 11

Live updates