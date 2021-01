Lo que sabemos sobre la vacuna contra el COVID-19 en Iowa

Editor’s note: The Gazette originally published an article in English answering common questions about the COVID-19 vaccine. The Gazette translated a condensed version into Spanish below so that people who prefer Spanish also have access to this important public health information.

Los funcionarios de salud pública en Iowa dijeron que empezarán a vacunar el próximo grupo contra el COVID-19 a más tardar el 1 de febrero.

En Linn County, la gente en la Fase 1B empezó a recibir la vacuna el martes.

La gente en Iowa que está en la Fase 1B incluye alguien que tiene 65 o más años, trabaja en las escuelas y el cuidado de los niños, trabaja en los primeros equipos de socorro o está en otros grupos en peligro. Habrá cinco grupos de prioridad en la Fase 1B.

Pero ya hay muchas preguntas sin respuestas sobre la distribución de la vacuna contra COVID-19.

Dónde y cómo puedes recibir la vacuna no está claro.

También, los funcionarios locales de salud pública no tienen información para compartir con el público. La rapidez de la vacunación de toda la gente en la Fase 1B no está clara tampoco.

Heather Meador, un funcionario del departamento de salud pública en Linn County, dijo que las vacunas están llegando muy lentamente.

Aquí está lo que sabemos:

¿Quién puede recibir la vacuna contra el COVID-19 en Fase 1B en Iowa?

• Las personas que tienen 65 o más años.

• Las personas con discapacidades que viven en casa y sus cuidadores.

• Los maestros (hasta el duodécimo grado)

• Los empleados del cuidado de los niños.

• Las personas que trabajan con los niños en la primera infancia.

• Los primeros equipos de socorro (la policía, los bomberos, etc.).

• Las personas que trabajan en cárceles y los presos.

• Los funcionarios del gobierno que trabajan en el capitolio de Iowa.

• Los residentes y los empleados en las residencias para muchas personas. Ejemplos incluyen los refugios para indigentes, los psiquiátricos y los centros de detención. No incluye los dormitorios en las universidades.

• Los empleados de la fabricación, la agricultura o la comida que trabajan donde no puede mantener la distancia social.

• Los inspectores que son responsables para la salud, la comida o la seguridad.

Originalmente, la Fase 1B no incluía a la gente que tiene entre 65 y 74 años, pero los funcionarios de IDPH cambiaron el plan la semana pasada.

¿A quien le da prioridad?

Las personas que tienen 65 o más años pueden recibir la vacuna en cualquier momento.

Aquí están los grupos de prioridad para el resto de la Fase 1B.

1. Los primeros equipos de socorro (la policía, los bomberos, etc.), los maestros (hasta el duodécimo grado), los empleados del cuidado de los niños, las personas que trabajan con los niños en la primera infancia.

2. Los empleados de la fabricación, la agricultura o la comida que trabajan donde no puede mantener la distancia social y las personas con discapacidades y sus cuidadores.

3. Los residentes y los empleados en las residencias para muchas personas y los funcionarios del gobierno.

4. Los inspectores que son responsables para la salud, la comida o la seguridad.

5. Las personas que trabajan en cárceles y los presos.

¿Si estoy en Linn County y tengo 65 o más años, como puedo hacer una cita?

Tu médico de cabecera va a llamarte para hacer una cita, a menos que tengas un médico de cabecera en MercyCare Clinics. Los pacientes de Mercy deben hacer una cita en línea en el sitio de MercyCare.

Si no tienes un médico de cabecera, puedes llamar al departamento de salud pública en Linn County por ayuda en (319) 892-6097.

¿Puedo recibir la vacuna si tengo una condición médica que sube el riesgo de COVID-19?

Si no estás en uno de los grupos en la Fase 1B, no puedes recibir la vacuna en este momento.

Kelly Garcia, la directora provisional de IDPH, dijo a legisladores que va a girar a pivotar rápidamente a la gente con estas condiciones cuando hay más vacunas.

Sin embargo, si hay un escasez de vacunas, la dirección de IDPH es que 50 por ciento de la vacuna vaya a la gente de todas las edades con co-morbilidades, y el otro 50 por ciento vaya a la gente con el riesgo más alto de la exposición o enfermedad grave.

¿Hay una lista para personas esperando por la vacuna?

Ahora no. Otros estados tienen una lista para personas esperando por la vacuna, pero Iowa no tiene un listo.

Oficios locales de la salud pública, farmacias y clínicas han recibido muchísimas llamadas sobre cuando la gente puede recibir la vacuna, pero no tienen más información.

¿Dónde puedo recibir la vacuna?

IDPH dará más información pronto. Es probable que esté disponible en cientos de farmacias, consultorios médicos, clínicas y otros lugares en Iowa.

Los funcionarios locales dijeron que Linn County tiene alrededor de 100 prestadores de servicios médicos que intentan administrar vacunas.

Es posible que los trabajadores esenciales reciban la vacuna en sus lugares de trabajo o en un “anfitrión de vacuna.”

¿Por cuánto tiempo tengo que esperar antes de recibir la vacuna?

Los funcionarios de IDPH dijeron que la Fase 1B empezará a más tardar el 1 de febrero. Pero Ken Sharp de IDPH dijo que va a tomar tiempo.

Sharp dijo que toda la gente no va a recibir la vacuna el 2 de febrero.

Más de 660,000 personas están en la Fase 1B, según la estimación del estado.

Ahora Iowa recibe cerca de 19,500 dosis de la vacuna cada semana.

Los funcionarios de salud pública en Linn County dijeron que puede tomar unos meses vacunar a toda la gente en las Fases 1A y 1B.

Funcionarios dijeron que hay unas cosas que complican el proceso de dar la vacuna.

Después de recibir la vacuna, cada persona tiene que esperar 15 minutos para buscar una reacción mala. También, los proveedores de la vacuna han tenido cuidado porque solo tienen seis horas para administrar vacunas después de abrir un vial.

¿Cuándo y cómo entenderé que puedo recibir la vacuna?

Es probable que IDPH anuncie cuando la gente que no está en la Fase 1B puede recibir la vacuna.

IDPH formó pareja con la Universidad de Iowa para difundir el mensaje a la gente que puede recibir la vacuna.

El departamento de salud pública en Johnson County dijo que va a usar cualquier medio necesario para difundir el mensaje a la pública, incluyendo las redes sociales, comunicados de prensa y organizaciones comunitarias.

El departamento de salud pública en Linn County va a anunciar cuando más información esté disponible. Puedes apuntarte para noticias en https://www.linncounty.org/list.aspx.

¿Si tengo alergia, puedo recibir la vacuna?

Si alguien ha sufrido una reacción de alergia a comida, látex, polen o picadura de abeja, todavía debe recibir la vacuna. La gente con alergias a penicilina, antibiótico u otras medicinas no están en peligro, dijo la Dra. Pat Winokur, una especialista en enfermedades infecciosas y decana ejecutiva de la Facultad de Medicina en la Universidad de Iowa.

Sin embargo, la gente que ha tenido una reacción anafiláctica a una vacuna de cualquier tipo no debe recibir la vacuna.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron guías para la gente que ha sufrido una reacción de alergia a medicamentos inyectables como polyethylene glycol, que es un ingrediente de las vacunas contra COVID-19.

¿Si tengo un sistema inmune más débil, debe recibir la vacuna?

Los funcionarios federales dijeron que la gente que tiene un sistema inmune más débil debe recibir la vacuna.

No hay ninguna diferencia en la seguridad de la vacuna, pero Winokur dijo que la eficacia puede ser inferior.

¿Dónde puedo buscar más información sobre la vacuna contra COVID-19 en Fase 1B en Iowa?

Puedes llamar a 211 para preguntas generales sobre la vacuna. Para preguntas específicas sobre tu salud, llama a tu doctor.

También, puedes ver información sobre la vacuna contra COVID-19 en el sitio de IDPH, idph.iowa.gov.

Para ver el articulo entero en inglés, haz clic aquí.

Traducido por John Steppe

Comentarios: (319) 368-8536, michaela.ramm@thegazette.com; (319) 398-8394, john.steppe@thegazette.com