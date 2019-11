Iowa high school girls' basketball 2019-20: The Gazette's preseason rankings

The Gazette’s preseason girls’ basketball rankings for 2019-20, with last year’s record and postseason finish:

CLASS 5A

1. Iowa City High (19-3, Class 5A state qualifier)

2. Johnston (22-3, Class 5A state semifinalist)

3. West Des Moines Dowling (17-8, Class 5A state semifinalist)

4. Cedar Falls (19-2, Class 5A regional finalist)

5. West Des Moines Valley (20-5, Class 5A state champion)

6. Southeast Polk (21-4, Class 5A state runner-up)

7. Waukee (18-5, Class 5A state qualifier)

8. Urbandale (13-10, Class 5A state qualifier)

9. Ankeny Centennial (15-8, Class 5A state qualifier)

10. Cedar Rapids Prairie (18-4, Class 5A regional finalist)

Next five (alphabetic order): Ames (11-11), Council Bluffs Abraham Lincoln (12-10), Davenport North (13-9), Iowa City West (17-4), Sioux City East (14-9).

CLASS 4A

1. North Scott (22-3, Class 4A state champion)

2. Marion (23-2, Class 4A runner-up)

3. Ballard (20-3, Class 4A regional semifinalist)

4. Lewis Central (17-4, Class 4A regional semifinalist)

5. Center Point-Urbana (24-2, Class 3A state champion)

6. Cedar Rapids Xavier (14-9, Class 4A state qualifier)

7. Waverly-Shell Rock (20-3, Class 4A state qualifier)

8. Gilbert (16-6, Class 4A regional finalist)

9. Dallas Center-Grimes (16-7, Class 4A regional semifinalist)

10. Mason City (16-9, Class 4A state semifinalist)

Next five (alphabetic order): Bondurant-Farrar (12-10), Clear Creek Amana (11-8), Denison-Schleswig (20-3), DeWitt Central (16-5), Glenwood (18-5).

CLASS 3A

1. North Polk (23-2, Class 3A state runner-up)

2. Sioux City Heelan (19-6, Class 4A state semifinalist)

3. Dike-New Hartford (20-3, Class 2A state qualifier)

4. Clear Lake (17-5, Class 3A regional finalist)

5. Red Oak (18-5, Class 3A regional semifinalist)

6. Algona (20-2, Class 3A regional semifinalist)

7. Roland-Story (19-6, Class 3A state qualifier)

8. Okoboji (19-3, Class 3A regional quarterfinalist)

9. Crestwood (15-6, Class 3A state qualifier)

10. Des Moines Christian (23-3, Class 3A state semifinalist)

Next five (alphabetic order): Carroll (14-9), Central Lee (19-6), Davenport Assumption (12-10), West Burlington (16-5), West Marshall (14-8).

CLASS 2A

1. Cascade (23-2, Class 2A state semifinalist)

2. West Hancock (25-2, Class 1A state runner-up)

3. North Linn (21-2, Class 2A state qualifier)

4. Osage (20-2, Class 3A regional finalist)

5. Van Buren County (21-3, Class 2A regional finalist)

6. West Branch (15-5, Class 2A regional quarterfinalist)

7. Aplington-Parkersburg (23-3, Class 2A state qualifier)

8. Emmetsburg (15-8, Class 2A regional semifinalist)

9. MFL MarMac (20-2, Class 2A regional quarterfinalist)

10. South O’Brien (15-7, Class 2A regional quarterfinalist)

Next five (alphabetic order): Avoca AHSTW (15-7), Mount Ayr (15-7), North Union (13-7), West Monona (16-7), West Sioux (15-6).

CLASS 1A

1. Newell-Fonda (27-0, Class 1A state champion)

2. Montezuma (22-3, Class 1A state semifinalist)

3. Clarksville (20-3, Class 1A state qualifier)

4. North Mahaska (15-5, Class 1A state qualifier)

5. East Buchanan (15-7, Class 2A regional quarterfinalist)

6. Sigourney (19-4, Class 1A regional finalist)

7. Kingsley-Pierson (22-2, Class 1A regional finalist)

8. Algona Garrigan (16-7, Class 1A regional semifinalist)

9. Marcus MMCRU (17-6, Class 1A regional semifinalist)

10. Exira-EHK (17-6, Class 1A regional semifinalist)

Next five (alphabetic order): Bellevue Marquette (22-3), Colo-Nesco (19-4), Lamoni (15-5), Martensdale-St. Marys (15-5), Turkey Valley (13-8).

Comments: (319) 368-8857; jeff.linder@thegazette.com