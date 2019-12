Iowa high school wrestling: Gazette area individual rankings (Dec. 11, 2019)

Introducing the first Gazette area high school wrestling rankings of the 2019-20 season.

106

1. Brandon O’Brien (Linn-Mar, jr.)

2. Grant O’Dell (Iowa City West, soph.)

3. Quincy Happel (Lisbon, soph.)

4. Cael Long (Cedar Rapids Kennedy, jr.)

5. Blake Gioimo (Cedar Rapids Prairie, fr.)

113

1. Cole Whitehead (Center Point-Urbana, jr.)

2. Cade Siebrecht (Lisbon, soph.)

3. Lincoln Mehlert (Union Community, jr.)

4. Niyo Gady (Marion, sr.)

5. Hunter Kalous (Cedar Rapids Prairie, jr.)

120

1. Ethan Wood-Finley (Iowa City High, jr.)

2. Austin Kegley (Cedar Rapids Prairie, sr.)

3. Brandon Paez (Lisbon, fr.)

4. Kolten Crawford (Union Community, jr.)

5. Kayden Gryp (Williamsburg, jr.)

126

1. Bryce Parke (Linn-Mar, jr.)

2. Isaiah Weber (Independence, soph.)

3. Aidan Noonan (Cascade, jr.)

4. Sam Stevens (Clear Creek Amana, sr.)

5. Damon Huston (Midland, jr.)

132

1. Robert Avila Jr. (Lisbon, soph.)

2. Hunter Garvin (Iowa City West, soph.)

3. Kain Luensman (Monticello, jr.)

4. Kael Scranton (Clear Creek Amana, soph.)

5. Austin Lentz (Tipton, sr.)

138

1. Cael Happel (Lisbon, sr.)

2. Jalen Schropp (Williamsburg, sr.)

3. Christian Stanek (Cedar Rapids Xavier, soph.)

4. Heath Moyer (North Linn, sr.)

5. Jared Cordes (Western Dubuque, sr.)

Lisbon's Cael Happel downs nation's No. 2-ranked wrestler for title at Independence

145

1. Jack Thomsen (Union Community, sr.)

2. Hayden Taylor (Solon, soph.)

3. Dylan Falck (Cedar Rapids Kennedy, sr.)

4. Jackson Rolfs (Decorah, jr.)

5. Jadyn Peyton (West Delaware, soph.)

152

1. Will Esmoil (West Liberty, sr.)

2. Marshall Hauck (Lisbon, sr.)

3. Zeb Gnida (Solon, sr.)

4. Graham Gambrall (Iowa City West, jr.)

5. Abass Kemokai (Linn-Mar, jr.)

160

1. Adam Ahrendesen (Union Community, jr.)

2. Tate Naaktgeboren (Linn-Mar, fr.)

3. Ben Smith (Iowa Valley, sr.)

4. Cael Meyer (West Delaware, jr.)

5. Caleb Ebert (Solon, jr.)

170

1. Ryan Plummer (Linn-Mar, sr.)

2. Ashton Barker (Iowa City West, jr.)

3. Matthew Doyle (Independence, sr.)

4. Jared Voss (West Delaware, jr.)

5. Nathan Keating (Anamosa, jr.)

182

1. Jake Hosch (Western Dubuque, sr.)

2. Will Hoeft (Iowa City West, sr.)

3. Cole Davis (Independence, sr.)

4. Abraham Michel (Maquoketa, sr.)

5. Jack Neuhaus (West Delaware, sr.)

195

1. Wyatt Voelker (West Delaware, soph.)

2. Cole Clark (Lisbon, jr.)

3. Ashton Stoner-DeGroot (Cedar Rapids Prairie, sr.)

4. Zach Howe (MFL MarMac, sr.)

5. Isaac Boucher (Mid-Prairie, sr.)

220

1. Kobe Simon (West Liberty, jr.)

2. Ethan Allie (Belle Plaine, sr.)

3. Isaac Steffans (Postville, sr.)

4. Luke Recker (East Buchanan, jr.)

5. Damon Meyer (South Winneshiek, jr.)

Hwt.

1. Josh Vis (Cedar Rapids Kennedy, sr.)

2. Taven Rich (Maquoketa, sr.)

3. Carson Petlon (West Delaware, jr.)

4. Dawson Sweet (Cedar Rapids Jefferson, sr.)

5. Brant Baltes (Lisbon, jr.)

Cedar Rapids Kennedy's Josh Vis motivated by last year's state finish

Comments: (319) 368-8679; kj.pilcher@thegazette.com