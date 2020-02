Iowa state wrestling 2020: Thursday's first-round schedule, matchups, live stream, results

Day one of the traditional Iowa high school state wrestling tournament has arrived, with 672 wrestlers taking the mats at Wells Fargo Arena in Des Moines.

That’s 16 wrestlers per bracket and 14 weights in each of the three classes.

Follow along here throughout the day as we’ll update this page with the latest results, photos and coverage. You can find all the first-round matchups below, with rankings via The Predicament.

And if you missed Wednesday’s state duals tournament, click here to get caught up.

Thursday’s state wrestling schedule

9 a.m. — Class 3A first round, first-round consolations

1:30 p.m. — Class 2A first round, first-round consolations

6 p.m. — Class 1A first round, first-round consolations

State wrestling live stream

Watch live: Trackwrestling ($)

Class 3A first round

106

No. 2 Ryder Block, Waverly-Shell Rock (37-0) vs. Cael Wiener, Ankeny Centennial (24-14)

No. 10 Nathan Canfield, Davenport Central (31-6) vs. No. 8 Khyler Carstarphen, West Des Moines Dowling (30-6)

No. 6 Dustin Bohren, Bettendorf (29-6) vs. Case Cauthron, Spencer (23-10)

Niyo Gady, Marion (32-4) vs. No. 5 Owen Helgeson, Johnston (27-1)

No. 3 Brandon O’Brien, Linn-Mar (18-1) vs. Max Bishop, Fort Dodge (29-11)

Blake Gioimo, Cedar Rapids Prairie (21-16) vs. No. 4 Grant O’Dell, Iowa City West (25-6)

No. 7 Jacob Fistler, Dallas Center-Grimes (27-2) vs. Trent Harper, Norwalk (24-12)

Elijah Hofbauer, Waukee (24-18) vs. No. 1 Nathanael Jesuroga, Southeast Polk (32-0)

113

No. 1 Trever Anderson, Ankeny (33-1) vs. Trace Gephart, North Scott (26-16)

Hunter Kalous, Cedar Rapids Prairie (25-11) vs. No. 8 Aime Mukiza, Des Moines North-Hoover (25-6)

No. 4 Ryder Downey, Indianola (41-4) vs. Jonah Hallam, Cedar Rapids Kennedy (19-10)

No. 9 Ethan Mahoney, West Des Moines Dowling (21-8) vs. No. 5 Jace Rhodes, Mason City (34-7)

No. 3 Blaine Frazier, Notre Dame/West Burlington/Danville (47-1) vs. Anthony Bestell, Newton (15-10)

Rheiner Stahlbaum, Johnston (9-5) vs. No. 7 Lane Cowell, Fort Dodge (30-9)

No. 6 Ethan Wood-Finley, Iowa City High (24-2) vs. Cooper Hanson, Southeast Polk (22-15)

Travis Hodges, Davenport West (32-2) vs. No. 2 Bailey Roybal, Waverly-Shell Rock (35-1)

120

No. 1 Drake Ayala, Fort Dodge (41-0) vs. No. 9 Donovan Card, Norwalk (29-9)

Owen Kruse, Fort Madison (25-15) vs. No. 10 Cael Cox, Ankeny (26-9)

No. 5 Adler Kramer, Dubuque Hempstead (28-7) vs. Cooper Belt, Indianola (32-13)

Kage Lohman, Spencer (23-15) vs. No. 4 Kaden Karns, Waterloo West (40-4)

No. 3 Thurman Christensen, Waukee (39-3) vs. Kaleb German, Urbandale (26-11)

Parker McBride, Iowa City West (13-6) vs. No. 7 Peyton Westlin, North Scott (34-13)

Tanner Wink, Lewis Central (11-1) vs. Jackson Bresson, Ankeny Centennial (22-13)

No. 6 Garrett Bormann, Iowa City High (29-10) vs. No. 2 Austin Kegley, Cedar Rapids Prairie (33-4)

126

No. 1 Cullan Schriever, Mason City (12-0) vs. Mason Crabtree, Muscatine (38-14)

Jackson Barth, Cedar Falls (20-6) vs. Sam Stevens, Clear Creek-Amana (20-6)

No. 5 Grant Harbour, Norwalk (28-4) vs. Reese Hayden, Iowa City High (20-11)

Cael Brader, North Scott (27-18) vs. No. 3 Aiden Evans, Bettendorf (23-1)

No. 4 Bryce Parke, Linn-Mar (33-1) vs. No. 9 Jace Anderson, Ankeny (19-5)

No. 10 Connor Kelley, Waukee (25-13) vs. No. 6 Ayden Kingery, Southeast Polk (28-10)

No. 7 Thomas Edwards, Johnston (24-4) vs. Jaxson Kuhlmann, Carroll (33-14)

Jackson Helmkamp, Ankeny Centennial (30-11) vs. No. 2 Carson Taylor, Fort Dodge (33-3)

132

No. 3 Aiden Riggins, Waverly-Shell Rock (29-2) vs. Josh Connor, North Scott (34-12)

Aiden Keller, Council Bluffs Lincoln (32-17) vs. No. 5 Duncan Delzell, Burlington (38-2)

No. 8 Brooks Cowell, Fort Dodge (28-7) vs. No. 9 Carson Murray, West Des Moines Dowling (30-6)

Kael Scranton, Clear Creek-Amana (38-9) vs. No. 2 Brock Espalin, Des Moines East (28-1)

No. 4 Joel Jesuroga, Southeast Polk (31-5) vs. Joshua Pelzer, Bettendorf (20-18)

Nick Walters, Sioux City North (38-4) vs. No. 6 Keaton Moret, Norwalk (32-4)

No. 7 Trevon Wells, Dallas Center-Grimes (23-4) vs. Zach Bitker, Marshalltown (20-8)

Samuel Gizaya, Linn-Mar (13-9) vs. No. 1 Hunter Garvin, Iowa City West (29-3)

138

No. 1 Caleb Rathjen, Ankeny (39-1) vs. Cole Wilcox, Sioux City East (30-15)

No. 8 Leo Blawou, Des Moines Lincoln (30-7) vs. No. 7 Carter Martinson, Southeast Polk (29-10)

No. 5 Dylan Whitt, Cedar Falls (32-8) vs. Will Larson, Fort Madison (31-13)

No. 10 Leland Evans, Oskaloosa (30-9) vs. No. 4 Christian Stanek, Cedar Rapids Xavier (37-5)

No. 3 Grifen Molle, Notre Dame/West Burlington/Danville (42-4) vs. Austin Fritz, Marion (18-14)

Jared Cordes, Western Dubuque (31-7) vs. No. 6 James Edwards, Johnston (31-4)

Ashtin Falck, Cedar Rapids Kennedy (12-2) vs. Carter Elliott, Dubuque Senior (24-13)

Kasey Ross, Urbandale (20-12) vs. No. 2 Dreyzon Phillips, Fort Dodge (36-7)

145

No. 1 Deven Strief, North Scott (41-3) vs. Cayden Langreck, Waverly-Shell Rock (5-0)

Abraham Dirkx, Carroll (36-9) vs. No. 7 Tanner Higgins, Lewis Central (41-6)

No. 4 Ben Monroe, Ankeny Centennial (35-2) vs. Logan Adamson, Bettendorf (23-4)

Peter Erickson, Johnston (24-12) vs. No. 5 Graham Gambrall, Iowa City West (32-5)

No. 2 Colby Schriever, Mason City (12-4) vs. Johnny Washburn, Cedar Rapids Prairie (30-9)

Hikaru Carolin, Linn-Mar (29-12) vs. No. 8 Brandon Mills, Fort Dodge (29-11)

No. 6 Carson Martinson, Southeast Polk (34-10) vs. Bennett Hageman, Marshalltown (21-11)

No. 10 Dylan Falck, Cedar Rapids Kennedy (26-8) vs. No. 3 Sam Kallem, Ankeny (32-4)

152

No. 1 Eli Loyd, Pleasant Valley (43-1) vs. Dylan Carlson, Le Mars (30-16)

Brayden Broderick, Dallas Center-Grimes (9-6) vs. No. 9 Brennan Meacham, Indianola (41-9)

No. 6 Camden Baarda, Southeast Polk (23-11) vs. Damian Petersen, Bettendorf (20-9)

Divion Ocheltree, Cedar Rapids Kennedy (17-14) vs. No. 3 Caleb Corbin, West Des Moines Valley (35-3)

No. 2 Cody Anderson, Waukee (40-3) vs. No. 10 Reece Caven, Iowa City High (23-1)

Sam Zindel, Johnston (22-12) vs. No. 8 Abass Kemokai, Linn-Mar (25-9)

No. 4 Ethan Vetterick, Norwalk (32-2) vs. Kody Cook, Fort Dodge (23-11)

No. 7 Ben Faber, Dubuque Hempstead (31-7) vs. No. 5 Evan Yant, Waverly-Shell Rock (33-4)

160

No. 1 Caleb Helgeson, Johnston (31-0) vs. Jermaine Sammler, Waukee (18-16)

Keano Roberts, Bettendorf (31-8) vs. No. 9 Jake Francksen-Small, Le Mars (38-7)

No. 6 Jake Matthaidess, North Scott (24-4) vs. No. 8 Isaiah Spencer, Spencer (32-4)

Cade Schmidt, Norwalk (18-6) vs. No. 2 Ben Kueter, Iowa City High (20-0)

No. 4 Tate Naaktgeboren, Linn-Mar (33-2) vs. Ben Gibson, Marion (24-14)

Andrew Reed, Southeast Polk (29-14) vs. No. 5 Luke Fistler, Dallas Center-Grimes (15-4)

No. 7 Carter Proffitt, Waverly-Shell Rock (29-6) vs. No. 10 Max Derry, West Des Moines Dowling (26-11)

Cedric Castillo, Muscatine (39-10) vs. No. 3 Nick Bonanno, Indianola (44-3)

170

No. 1 Logan Neils, Ankeny Centennial (39-0) vs. Tucker Pederson, Fort Dodge (11-5)

Tanner Spyksma, Waukee (23-19) vs. No. 9 Bradley Hill, Bettendorf (32-7)

No. 4 Ashton Barker, Iowa City West (26-5) vs. Deveyon Montgomery, Southeast Polk (14-5)

Kole Wiegert, Storm Lake (21-6) vs. No. 5 Ryan Plummer, Linn-Mar (32-4)

No. 3 McCrae Hagarty, Waverly-Shell Rock (31-4) vs. Jack Hutchison, Johnston (14-16)

Alex Koch, Cedar Rapids Kennedy (21-14) vs. No. 6 Zach Needham, Dallas Center-Grimes (30-4)

No. 7 Zachary Campbell, North Scott (36-9) vs. No. 8 Tim Nimely, Muscatine (40-8)

Ryan Myers, West Des Moines Valley (23-18) vs. No. 2 Mickey Griffith, Des Moines Lincoln (31-2)

182

No. 1 Griffin Gammell, Waukee (38-1) vs. Trevor Bitner, Clinton (21-12)

Colton Hoag, Le Mars (34-10) vs. Tristen Duncan, Norwalk (27-11)

No. 6 Taner Harvey, Boone (38-4) vs. No. 8 Austin Lee, Fort Dodge (26-16)

Jackson Brinker, Johnston (25-9) vs. No. 4 Jake Hosch, Western Dubuque (24-2)

No. 3 Blake Underwood, West Des Moines Valley (39-4) vs. No. 9 Jay Oostendorp, Cedar Rapids Kennedy (23-7)

Jack West, Davenport North (33-9) vs. No. 7 Justin Brindley, Southeast Polk (31-9)

No. 5 Destin Schroder, Newton (26-2) vs. Diego Cortes, Bettendorf (18-15)

Caleb Watson, Indianola (34-15) vs. No. 2 Will Hoeft, Iowa City West (19-1)

195

No. 1 Gabe Christenson, Southeast Polk (36-1) vs. No. 9 Colton Dreith, Storm Lake (29-4)

Anu Dokun, Iowa City West (15-17) vs. No. 4 Miles Berg, Indianola (46-4)

No. 8 Jake Walker, Waverly-Shell Rock (27-7) vs. Ethan Sullivan, Cedar Rapids Kennedy (15-16)

McGuire Bryant, Boone (26-16) vs. No. 5 Tyreese Johnson, Davenport West (29-2)

No. 2 Ashton Stoner-DeGroot, Cedar Rapids Prairie (32-2) vs. Jason Kritzler, Norwalk (19-18)

Jack McCabe, West Des Moines Valley (10-7) vs. No. 6 Kane Schmidt, Bettendorf (20-5)

No. 7 Collin Bohnenkamp, Cedar Falls (31-5) vs. Tanner Rowland, Johnston (22-12)

Sawyer Nauman, Western Dubuque (18-9) vs. No. 3 Levi Egli, Fort Dodge (20-3)

220

No. 4 Gage Linahon, Newton (30-1) vs. Brenick Hoppe, Le Mars (35-10)

Kody Huisman, Pella (19-11) vs. No. 10 Gavin Bascom, Cedar Rapids Kennedy (29-3)

Ramiro Gomez-Buentell, Des Moines Lincoln (21-11) vs. Jason Lemus, Iowa City High (29-7)

Diego Lozano, Fort Madison (23-11) vs. No. 5 C.J. Stillman, West Des Moines Valley (33-6)

No. 2 Kalob Runyon, Southeast Polk (31-4) vs. Alex Hudson, Dubuque Hempstead (26-10)

Brady Reese, Johnston (22-12) vs. Hunter Randall, Clinton (19-6)

Luke Gaffney, Linn-Mar (22-8) vs. Ralston Rumley, West Des Moines Dowling (18-15)

Logan Huckfelt, Spencer (31-7) vs. No. 1 Brayden Wolf, Waverly-Shell Rock (35-1)

Hwt.

No. 1 Griffin Liddle, Bettendorf (15-0) vs. Tate Sykora-Matthess, Cedar Rapids Washington (19-9)

Bryan Jurado, West Des Moines Valley (28-14) vs. Justin Otto, Le Mars (31-9)

No. 4 Jordan Anderson, Marshalltown (26-1) vs. Kyle Snowgren, Des Moines Lincoln (26-12)

Jonathan Savolt, Western Dubuque (26-2) vs. No. 6 Dawson Sweet, Cedar Rapids Jefferson (22-1)

No. 5 Maddux Borcherding-Johnson, Norwalk (34-2) vs. Steven Huscher, Sioux City East (19-9)

Cayden Lovett, Dubuque Hempstead (28-9) vs. No. 10 Togeh Deseh, Muscatine (24-5)

No. 9 Connor Brown, Southeast Polk (31-12) vs. No. 7 Luke Walker, Waverly-Shell Rock (29-5)

Charlie Nank, Davenport West (22-11) vs. No. 3 Gabriel Greenlee, Ames (37-1)

Class 2A first round

106

No. 1 Camron Phetxoumphone, Webster City (28-0) vs. Carson Less, West Delaware (24-10)

No. 4 Cole Nelson, Humboldt (31-6) vs. Nathaniel Bigalk, Crestwood (31-12)

No. 3 Derrick Bass, Davenport Assumption (33-4) vs. Drew Robinson, Nevada (32-6)

Jahluv Buckhanan, Sioux City Heelan (36-15) vs. No. 6 Chase Fiser, Bondurant-Farrar (42-2)

No. 2 McKinley Robbins, Greene County (34-1) vs. No. 5 Carter Anderson, Albia (35-3)

Jakob Regan, Waukon (32-10) vs. No. 7 Carter Kolthoff, Conrad BCLUW (38-2)

Coy De Boer, Sheldon-South O’Brien (30-4) vs. Arnie Galvan, Mount Vernon (27-11)

Easton O’Brien, Atlantic (39-15) vs. No. 8 Lane Scorpil, Columbus Community (33-0)

113

No. 1 Carter Fousek, Crestwood (36-3) vs. Brenner Gallagher, Greene County (33-13)

Osvaldo Ocampo, Sheldon-South O’Brien (31-6) vs. Joe Hovick, Roland-Story (42-6)

No. 6 Cole Nelson, Perry (35-6) vs. Dawson Bonnett, Albia (19-9)

Alex Beaver, West Liberty (29-7) vs. No. 4 Jonathon Burnette, Spirit Lake Park (35-5)

No. 3 Keaton Zeimet, DeWitt Central (37-2) vs. Zachary Klahsen, Aplington-Parkersburg/Grundy Center (13-11)

Jase Goodell, Humboldt (26-11) vs. No. 8 Carter Littlefield, Jesup (31-7)

No. 9 Aybren Moore, Atlantic (37-4) vs. No. 7 Rylie Anderson, Bondurant-Farrar (33-4)

No. 10 Kellen Moore, Forest City (41-6) vs. No. 2 Cole Whitehead, Center Point-Urbana (38-1)

120

No. 2 Colby Lillegard, Bondurant-Farrar (21-2) vs. Brock Moore, Forest City (38-12)

Carter Straw, Independence (36-13) vs. No. 10 Kayden Gryp, Williamsburg (47-4)

Johnathon Erp, Red Oak (36-14) vs. Riley Harger, Van Meter-Earlham (31-13)

Carson Coleman, Mount Pleasant (31-10) vs. No. 1 Dominik Ridout, East Marshall (34-0)

No. 5 Nick Fox, Osage (45-6) vs. No. 4 Ben Schmitz, Carroll Kuemper (39-4)

Ben Vogel, Camanche (39-5) vs. Johnny Hua, MOC-Floyd Valley (36-5)

No. 9 Blake Engel, West Delaware (30-6) vs. Brody Hoversten, Iowa Falls-Alden (30-9)

Donovan Morales, Central Lyon/G-LR vs. No. 3 Kolten Crawford, Union (32-8)

126

No. 3 Isaiah Weber, Independence (44-3) vs. Austin Lenz, Tipton (41-6)

Ethan Lemon, Harlan (35-9) vs. No. 10 Ty Koedam, Sergeant Bluff-Luton (44-8)

No. 8 Logan Arp, South Tama (30-9) vs. Ethan DeLeon, Sioux City Heelan (39-13)

Evan Woods, West Delaware (26-8) vs. No. 5 Joe Sullivan, Osage (48-4)

No. 2 Brock Beck, Grinnell (41-2) vs. Brady Ortner, Vinton-Shellsburg (41-6)

Jack Ites, Iowa Falls-Alden (16-3) vs. No. 6 Sam Nelson, Clear Lake (11-4)

Joe Weaver, Atlantic (41-11) vs. TJ Fitzpatrick, Davenport Assumption (14-2)

No. 4 Cael Ihle, Gilbert (46-2) vs. No. 1 Matthew Lewis, Centerville (25-2)

132

No. 2 Eric Kinkaid, Camanche (38-3) vs. Isaac Bruggeman, West Lyon (27-8)

Sam Hackett, Waterloo Columbus (26-5) vs. No. 9 Lake Lebahn, Union (28-7)

No. 7 Averee Abben, Osage (18-1) vs. No. 4 Keegan Scheeler, Center Point-Urbana (34-3)

Kale Downey, Clarinda (33-18) vs. No. 8 Landon Fenton, Monroe PCM (42-8)

No. 6 Bryce Hatten, Winterset (16-0) vs. Noah Gonzalez, Davenport Assumption (25-8)

Blake Abrahamson, Okoboji (30-10) vs. No. 3 Kain Luensman, Monticello (42-1)

No. 5 Nate Curry, Sergeant Bluff-Luton (46-5) vs. No. 10 Gage Long, Ballard (37-6)

Chase Thomas, Crestwood (21-3) vs. No. 1 Kayden Kauzlarich, Centerville (38-2)

138

No. 1 Jalen Schropp, Williamsburg (52-0) vs. Nick McGowan, Sioux City Heelan (37-15)

Erick Funez, Perry (32-15) vs. Carl Barkema, Hampton-Dumont (41-9)

No. 7 Alberto Salmeron, Iowa Falls-Alden (40-2) vs. No. 9 Logan Peyton, West Delaware (27-6)

No. 10 Shea Parkis, Carroll Kuemper (41-4) vs. No. 6 Michael Macias, Davenport Assumption (27-5)

No. 2 Kruise Kiburz, Winterset (41-2) vs. Ryan Adams, Osage (40-15)

Joel Grimes, North Fayette Valley (30-6) vs. No. 8 Payton Drake, Monroe PCM (39-7)

No. 3 Isaac Bryan, Sergeant Bluff-Luton (35-5) vs. Talen Dengler, West Liberty (31-8)

Carson Burchland, East Marshall (32-4) vs. No. 4 Nathaniel Genobana, Centerville (27-1)

145

No. 1 Hayden Taylor, Solon (48-0) vs. Jerret Delagardelle, Jesup (30-8)

Cayden Howland, Iowa Falls-Alden (34-4) vs. No. 9 David Cornejo, Hampton-Dumont (29-5)

No. 3 Jack West, Winterset (38-2) vs. Nick Gasca, Webster City (25-10)

Parker Terronez, Davenport Assumption (23-10) vs. No. 2 Jack Thomsen, Union (42-2)

No. 4 Jadyn Peyton, West Delaware (31-5) vs. Nicholas Bockenstedt, North Polk (28-7)

Tyler Haynes, Van Meter-Earlham (36-10) vs. No. 6 Jake Nieman, Ida Grove OABCIG (39-3)

No. 8 Trestin Sales, Eddyville EBF (42-2) vs. Cory Bates, Sergeant Bluff-Luton (36-12)

Emry Colby, Panorama (38-6) vs. No. 5 Jackson Rolfs, Decorah (29-5)

152

No. 1 Will Esmoil, West Liberty (38-0) vs. Bryce Cole, Van Meter-Earlham (31-12)

No. 10 Riley Burke, Iowa Falls-Alden (32-3) vs. Bret Hoyman, Emmetsburg (37-6)

No. 4 Wyatt Appleseth, Panorama (38-0) vs. Alex Casey, Anamosa (40-5)

Kristian Gunderson, Forest City (40-14) vs. No. 5 Colby Tool, Monroe PCM (17-2)

No. 3 Zeb Gnida, Solon (44-6) vs. Johnny Perez, West Lyon (40-11)

No. 6 Tyler Brown, Winterset (39-6) vs. No. 8 Stone Schmitz, Union (40-5)

No. 7 Hunter Pesek, New Hampton/Turkey Valley (15-2) vs. Kyle Cole, West Delaware (10-2)

No. 9 Logan Engebretson, North Polk (40-6) vs. No. 2 Jack Gaukel, Sergeant Bluff-Luton (50-1)

160

No. 1 Adam Ahrendsen, Union (41-1) vs. Cade Everson, Camanche (31-3)

Nathan Keating, Anamosa (41-9) vs. No. 9 Neal Larsen, Bondurant-Farrar (24-2)

No. 7 Kalen Meyer, Central Lyon/G-LR (40-2) vs. Caleb Ebert, Solon (21-14)

No. 8 Carson Johnson, Gilbert (47-2) vs. No. 6 Zach Williams, Osage (36-6)

No. 3 Justin McCunn, Red Oak (49-3) vs. Bryce Murray Carlisle (29-9)

No. 10 Jared Shaw, Garner GHV (39-8) vs. No. 4 Matthew Doyle, Independence (42-6)

No. 5 Cael Meyer, West Delaware (31-3) vs. Matthew Headid, Sergeant Bluff-Luton (39-16)

Brady Barringer, Winterset (37-10) vs. No. 2 Carson Babcock, New Hampton/Turkey Valley (39-2)

170

No. 6 Blake Liebe, Sergeant Bluff-Luton (48-3) vs. Logan Schimanski, Davenport Assumption (26-16)

Aiden Carr, Gilbert (40-8) vs. No. 4 Abraham Michel, Maquoketa (34-5)

No. 2 Spencer Mooberry, Osage (35-1) vs. Brenden Fisch, Cherokee (28-4)

Bruce Lukehart, Red Oak (41-14) vs. No. 3 Cole Davis, Independence (42-4)

No. 1 Jared Voss, West Delaware (31-5) vs. Brayden Smith, South Tama (27-12)

Carter Bendorf, Harlan (33-6) vs. No. 5 Caleb Swalla, Van Meter-Earlham (36-0)

No. 8 Jax Flynn, Solon (45-7) vs. Kale Rodgers, North Fayette Valley (32-10)

Porter Smith, Bondurant-Farrar (25-15) vs. No. 7 Mason Griffin, Emmetsburg (21-3)

182

No. 1 Sage Walker, Eddyville EBF (44-0) vs. Payton Vest, South Tama (24-13)

Bradyn Barclay, Sergeant Bluff-Luton (26-16) vs. No. 4 Dylan Jeffers, Keokuk (30-6)

No. 10 Austin Roos, Benton Community (37-6) vs. Matthew Wirtz, Emmetsburg (32-12)

No. 7 Caden Collins, Charles City (30-6) vs. Colby Wilmesherr, Sioux City Heelan (37-13)

No. 3 Jack Neuhaus, West Delaware (31-3) vs. Jacob Reicks, New Hampton/Turkey Valley (29-11)

Mitch Mayberry, Glenwood (24-10) vs. No. 5 Reese Moore, Forest City (43-3)

No. 9 Seamus Poynton, Solon (29-9) vs. Cody Hall, Bondurant-Farrar (39-7)

Dylan Meiners, North Polk (34-4) vs. No. 2 Jackson Kinsella, Creston (50-1)

195

No. 1 Wyatt Voelker, West Delaware (34-1) vs. No. 4 Sam Chapman, Creston (43-9)

Cole Lewis, Algona (33-8) vs. No. 10 Jacob Steenhoek, Gilbert (45-5)

No. 7 Carter Maynes, Red Oak (36-3) vs. Jack Sindlinger, Charles City (28-9)

Gage Marty, Solon (38-9) vs. No. 3 Dylan Winkel, Central Lyon/G-LR (40-0)

No. 9 Gabe Hemsted, Carlisle (41-3) vs. Chayce Hooyer, Sioux Center (28-10)

Zavion McMurran, Estherville-Lincoln Central (37-7) vs. No. 8 Isaac Boucher, Mid-Prairie (42-6)

No. 6 Conner Murty, East Marshall (38-3) vs. Tegan Carson, Central Decatur (36-5)

Aiden Morgan, Davenport Assumption (27-15) vs. No. 2 Evan Rosonke, New Hampton/Turkey Valley (35-3)

220

No. 1 Cody Fisher, Woodward-Granger (48-0) vs. Jordan Mundy, Chariton (27-8)

Keean Kamerling, Mount Vernon (25-10) vs. Easton Fleshman, West Lyon (23-4)

No. 3 Seth Adrian, Davenport Assumption (27-2) vs. No. 9 Colten Goodell, Humboldt (32-7)

Jesse Schwery, Harlan (31-8) vs. No. 7 Kamrin Steveson, Grinnell (39-3)

No. 5 Crew Howard, Clarinda (35-0) vs. Tino Tamayo, Charles City (24-15)

Josh Riibe, Central Lyon/G-LR (37-10) vs. No. 4 Andrew Hamilton, Algona (37-1)

No. 6 Treyton Burnikel, Crestwood (38-5) vs. Christian Nunley, West Delaware (27-7)

No. 8 Cayden Meskan, Gilbert (40-9) vs. No. 2 Kobe Simon, West Liberty (34-0)

Hwt.

No. 1 Kaden Sutton, Adel ADM (36-1) vs. Chase Crooks, Charles City (26-12)

Cole Miller, DeWitt Central (27-17) vs. No. 6 Chris Van Der Brink, Boyden-Hull/Rock Valley (41-3)

No. 4 Jarrett Meyer, Central Lyon/G-LR (32-1) vs. Tyler Lawrenson, Woodward-Granger (26-3)

Brayden Hartman, Washington (21-14) vs. No. 5 Derrin Sesker, Van Meter-Earlham (38-2)

No. 3 Carson Petlon, West Delaware (30-3) vs. Nicholas Wood, Chariton (28-5)

Gavin Meints, Algona (31-8) vs. No. 7 Cale Roller, Atlantic (45-6)

No. 10 Austin Kelso, Forest City (41-9) vs. Jacob Torresi, Gilbert (39-11)

Wyatt Scheidel, Crestwood (32-14) vs. No. 2 Taven Rich, Maquoketa (38-1)

Class 1A first round

106

No. 6 Quincy Happel, Lisbon (40-5) vs. Noah Strohmeyer, Colfax-Mingo (29-9)

No. 8 Dawson Schmit, Wapsie Valley (33-8) vs. No. 9 John Schroder, Oakland Riverside (40-7)

No. 4 Jaiden Moore, Don Bosco (37-4) vs. Ryder Koele, Woodbury Central (40-14)

Kale Petersen, West Fork (21-5) vs. No. 2 Mikey Baker, West Sioux (46-0)

No. 3 Garret Rinken, Nashua-Plainfield (50-2) vs. Wyatt Skuodas, Hinton (33-5)

Brody Neighbor, Alburnett (33-5) vs. No. 7 Bryce Thompson, Highland (17-3)

No. 10 Drew Ehlen, Mount Ayr (37-2) vs. Paul De Jong, North Mahaska (29-4)

No. 5 Donavon Hanson, West Bend-Mallard (28-3) vs. No. 1 Gable Porter, Underwood (31-0)

113

No. 3 Clayton McDonough, Central Springs (45-0) vs. Noah Grage, Durant (23-8)

Tyler Stein, Clarion CGD (28-13) vs. No. 10 Sean Thompson, Logan-Magnolia (42-4)

No. 4 Jace Rose, Oakland Riverside (38-2) vs. Ethan Argo, Belle Plaine (35-14)

Kevin King, South Central Calhoun (42-5) vs. No. 6 Cael Bridgewater, North Linn (36-2)

No. 2 Braden Graff, West Sioux (42-0) vs. Ethan Maldonado, South Winneshiek (35-10)

Kale Munson, Ogden (31-7) vs. No. 8 Joe Ebaugh, Denver (38-8)

No. 7 Cade Siebrecht, Lisbon (37-8) vs. Ryan Steinlage, Interstate 35 (31-8)

No. 9 Elliot Cooney, Nodaway Valley (40-4) vs. No. 1 Marcel Lopez, New London (44-1)

120

No. 2 Stevie Barnes, Underwood (53-1) vs. Brackett Locke, Woodbury Central (33-22)

No. 7 Brandon Paez, Lisbon (40-6) vs. No. 5 Chris Ferguson, Sioux Central (17-0)

No. 10 Bryce Shaha, Mount Ayr (24-2) vs. Drayven Kraft, West Sioux (28-14)

Cade Cook, North Linn (34-11) vs. No. 8 Trey Lashbrook, Ackley AGWSR (29-6)

No. 1 Hagen Heistand, Logan-Magnolia (34-1) vs. No. 9 Josh Glendening, New London (47-3)

Hayden Fischer, Avoca AHSTW (27-4) vs. No. 3 Damon Huston, Midland (46-3)

No. 6 Bryce McDonough, Central Springs (45-4) vs. Jarryn Stephens, East Union (21-9)

Ethan Kupka, HLV (30-9) vs. No. 4 Garrett Funk, Don Bosco (40-2)

126

No. 1 Adam Allard, West Sioux (47-0) vs. No. 8 Karter Decker, MFL MarMac (44-1)

Seth Danker, Guthrie Center ACGC (31-6) vs. Trey Nelson, Nashua-Plainfield (39-8)

No. 4 Michael McClelland, Don Bosco (29-4) vs. Jonathan Krogman, Sibley-Ocheyedan (22-6)

Jackson Cobb, Wayne (27-9) vs. No. 5 Kael Brisker, Wilton (34-4)

No. 3 Beau Klingensmith, Woodbury Central (48-4) vs. Justin Garcia, West Central Valley (28-10)

Cael Cassady, Martensdale-St. Marys (36-6) vs. No. 7 Mason Dye, Sigourney-Keota (29-3)

No. 6 Wyatt Reisz, Logan-Magnolia (44-3) vs. No. 9 Jacob Moore, Denver (36-9)

Quinten Aney, Mediapolis (38-9) vs. No. 2 Aidan Noonan, Cascade (34-0)

132

No. 1 Robert Avila Jr., Lisbon (41-0) vs. Kyler Hackman, Nashua-Plainfield (40-12)

No. 7 Randy Jimenez, Southeast Warren/Melcher-Dallas (26-4) vs. Jalen Collins, Wayland WACO (36-4)

No. 6 Cullen Koedam, West Sioux (43-5) vs. Brady Thompson, Logan-Magnolia (36-13)

Alex Jones, Edgewood-Colesburg (41-8) vs. No. 4 Trey Schuck, Sibley-Ocheyedan (38-4)

No. 2 Cole Cassady, Martensdale-St. Marys (42-1) vs. No. 10 Zane Ziegler, Underwood (33-17)

Bailey Frescoln, Pekin (20-8) vs. No. 5 Isaac Schimmels, Denver (25-0)

No. 9 Nate Thomsen, East Sac County (42-4) vs. Gunnar Larsen, Guthrie Center ACGC (35-6)

Mitchell Moore, Wapello (25-4) vs. No. 3 Easton Larson, Don Bosco (39-4)

138

No. 1 Cael Happel, Lisbon (46-0) vs. Nolan Moore, Oakland Riverside (40-10)

No. 6 Karter Krapfl, Hudson (45-1) vs. Dalton Thorson, Lake Mills (41-11)

No. 7 Jace Mulder, Western Christian (38-2) vs. McKade Munn, Nashua-Plainfield (38-16)

Blake Mann, BGM (35-13) vs. No. 9 Trae Ehlen, Mount Ayr (38-4)

No. 4 Dominic Lopez, New London (47-2) vs. Dominick Dicesare, Martensdale-St. Marys (36-9)

Damon Schmid, Kingsley-Pierson (34-13) vs. Jordan Khommanyvong, South Central Calhoun (34-3)

No. 5 Heath Moyer, North Linn (35-4) vs. Christopher Ewart, Wapello (22-11)

Hunter Hanner, Westwood (35-8) vs. No. 2 Logan James, Underwood (25-2)

145

No. 2 Cael Rahnavardi, Don Bosco (39-4) vs. Jaydon Knight, Mount Ayr (25-6)

Jonah Clark, Wayland WACO (26-11) vs. No. 7 Reed Abbas, Clarion CGD (39-9)

No. 6 Lawson Losee, Riceville (41-3) vs. No. 9 Brody Hawtrey, North Cedar (42-4)

Max McGill, Woodbury Central (37-13) vs. No. 5 Mark Dawson, Eagle Grove (51-4)

No. 3 Daniel Meeker, Wapello (38-1) vs. No. 8 Gabe McGeough, MFL MarMac (27-2)

Cale Rowley, Guthrie Center ACGC (30-16) vs. Connor Golston, Moravia (30-6)

Kayne Marshall, Iowa Valley (41-8) vs. Eric McIlnay, Missouri Valley (37-13)

Owen Kime, Sumner-Fredericksburg (34-8) vs. No. 1 Nick Hamilton, Underwood (51-0)

152

No. 2 Marshall Hauck, Lisbon (40-4) vs. Tanner Dierking, Southeast Warren/Melcher-Dallas (36-8)

No. 4 Tate Entriken, Hudson (21-2) vs. No. 5 Casey Hanson, Lake Mills (43-6)

Blake Thomsen, Underwood (18-2) vs. Jack Clarahan, Sigourney-Keota (30-8)

Zach Roeder, Bellevue (29-10) vs. No. 8 Garrett Seaba, Clarion CGD (38-10)

No. 3 Cael Frost, Don Bosco (31-5) vs. Bryer Subject, West Hancock (44-16)

Devin Schall, Martensdale-St. Marys (22-17) vs. No. 6 Nate Monahan, Woodbury Central (47-8)

No. 9 Jaden Williams, Wayland WACO (38-4) vs. Seth Salker, West Sioux (34-10)

No. 7 Jaeden Rasmussen, Avoca AHSTW (36-8) vs. No. 1 Briar Reisz, Logan-Magnolia (34-1)

160

No. 1 Cade Tenold, Don Bosco (39-1) vs. Bradley Metz, Southeast Warren/Melcher-Dallas (31-17)

No. 5 Gabe Carter, New London (46-3) vs. No. 4 John Ebaugh, Denver, (35-6)

No. 7 Spencer Roth, Graettinger GTRA (44-3) vs. Zach Taylor, South Winneshiek (34-9)

Teegan Tschampel, Hinton (34-9) vs. No. 2 Elijah Wagner, Lake Mills (45-3)

No. 6 Blake McAlister, South Central Calhoun (44-3) vs. Aidan Udell, Iowa City Regina (33-7)

Denver Pauley, Avoca AHSTW (35-8) vs. Trystin Ross, Colfax-Mingo (37-8)

No. 8 Austin Wilson, Nodaway Valley (40-1) vs. No. 10 Cayden Miller, Midland (32-6)

Dahson DeJohng, Sibley-Ocheyedan (41-9) vs. No. 3 Ben Smith, Iowa Valley (46-1)

170

No. 1 Ethan Fulcher, Hudson (45-0) vs. Kolben Miller, North Butler-Clarksville (29-13)

Kolby Scott, Mapleton MVAOCOU (34-10) vs. No. 6 Max Kohl, Lisbon (37-10)

No. 5 Bryson Freeberg, Tri-Center (35-2) vs. Currey Jacobs, New London (37-11)

Brant Looney, East Union (20-10) vs. No. 7 Matthew Francis, West Hancock (47-9)

No. 4 Drew Venteicher, Bedford-Lenox (31-0) vs. Cael Hester, English Valleys (36-5)

Ty Schmidt, Northeast (32-7) vs. No. 3 Tristan Mulder, Western Christian (25-1)

No. 8 Lane Swenson, South Hamilton (38-3) vs. No. 9 Cael McLaren, Council Bluffs St. Albert (30-8)

Connor Fehr, West Bend-Mallard (30-9) vs. No. 2 Carson Tenold, Don Bosco (29-3)

182

No. 1 Thomas Even, Don Bosco (35-3) vs. Sean Miklus, Martensdale-St. Marys (27-15)

Aaron McAlister, Coon Rapids-Bayard (34-9) vs. No. 3 Evan Wulfekuhle, Dyersville Beckman (34-3)

No. 6 Cole Kelly, West Hancock (34-4) vs. Cael Yeggy, Highland (31-13)

Brady Langloss, Wayne (27-7) vs. No. 5 Coy Baker, Wilton (37-1)

No. 8 Nick Haynes, Missouri Valley (34-2) vs. Luke Giesemann, Bellevue (34-14)

No. 10 Evan Kalainoff, Nashua-Plainfield (46-8) vs. No. 4 Carson Lynott, West Sioux (42-4)

No. 7 Jackson Dewald, Westwood (36-5) vs. Chase Wickwire, Belle Plaine (40-11)

Kaiden Hendricks, Oakland Riverside (30-17) vs. No. 2 Treyton Cacek, Graettinger GTRA (46-1)

195

No. 2 Tate Hagen, West Hancock (39-0) vs. Jeramie Kane, BGM (33-11)

No. 10 Darius Gashe, West Monona (20-4) vs. No. 3 Treyten Steffen, Sumner-Fredericksburg (37-2)

No. 9 Zach Howe, MFL MarMac (43-3) vs. Kale Pevestorf, Coon Rapids-Bayard (26-15)

Trevor Thompson, South Hamilton (35-8) vs. No. 8 Derek Anderson, Hinton (33-5)

Eli Van Ginkel, Western Christian (33-10) vs. Damon Meyer, South Winneshiek (30-13)

No. 4 Rowan Udell, Iowa City Regina (41-1) vs. Caden Fontinel, HLV (38-4)

No. 7 Gavyn Fischer, Avoca AHSTW (45-5) vs. Brock Thompson, Interstate 35 (34-7)

John Schuttler, Manson Northwest Webster (41-6) vs. No. 1 Cole Clark, Lisbon (42-2)

220

No. 2 Joel Mendoza, Eagle Grove (39-4) vs. Brian King, South Central Calhoun (42-8)

Tallen Myers, Southwest Valley (33-10) vs. No. 9 Tanner Hagen, West Hancock (49-9)

No. 3 Blake Haub, Ogden (36-3) vs. Logan Smith, Akron-Westfield (23-13)

Kolby Morris, Alburnett (35-15) vs. No. 5 Jared Thiry, Don Bosco (30-7)

No. 1 Gideon Rollene, Northwood-Kensett (45-0) vs. No. 7 Luke Mosinski, Audubon (38-8)

Jaxon Allen, New London (40-10) vs. Tyler Thurston, North Cedar (37-6)

No. 6 Luke Recker, East Buchanan (39-7) vs. Sam Vonnahme, Interstate 35 (16-6)

Alberto Ortiz, Sibley-Ocheyedan (35-12) vs. No. 4 Ethan Allie, Belle Plaine (40-6)

Hwt.

No. 5 Barrett Pitt, Logan-Magnolia (43-2) vs. No. 7 Gabe Hayes, Louisa-Muscatine (30-3)

Jose Rodriguez, West Sioux (24-21) vs. Devin Whipple, Bedford-Lenox (40-6)

Isaac Steffans, Postville (47-3) vs. Kody Timm, HLV (37-8)

Matthew Kauffman, Pleasantville (36-5) vs. No. 1 Chet Buss, North Butler-Clarksville (42-0)

No. 2 Ryley Snell, Interstate 35 (32-5) vs. Jacob Trudo, MFL MarMac (32-9)

Briggs Hartley, Wilton (21-6) vs. Keegan Akers, Mediapolis (40-10)

No. 6 Dane Johnson, Pocahontas Area (39-5) vs. No. 8 Brady Canada, Avoca AHSTW (30-4)

No. 10 Connor Murray, Missouri Valley (21-6) vs. No. 3 Chandler Redenius, West Hancock (49-4)