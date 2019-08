Iowa high school volleyball 2019: 10 area teams to watch

Ten area teams to watch for the 2019 Iowa high school volleyball season.

Cedar Rapids Xavier

Coach: Austin Filer (4th year, 93-29)

2018 record: 29-9 (6-1 MVC Mississippi Division, 2nd)

2018 postseason: Class 4A state runner-up

Returning starters (4): DS Ashley Hinrichs (5-5, sr.), OH Eve Magill (6-5, jr.), OH Katy Garrison (6-2, jr.), S Jazmine Yamilkoski (5-9, jr.)

Clear Creek Amana

Coach: Jackie Clubb (6th year, 120-81)

2018 record: 26-15 (4-2 Wamac Conference West Division, 3rd)

2018 postseason: Class 4A regional finalist

Returning starters (4): S Cheyaenne Bunch (sr.), OH Lauren Riggle (jr.), MH Hailey Pollock (jr.), OH Calia Clubb (soph.)

Iowa City High

Coach: Tricia Carty (2nd year, 24-13)

2018 record: 24-13 (4-3 MVC Mississippi Division, T-3rd)

2018 postseason: Class 5A regional finalist

Returning starters (5): S Lindsey Bolton (5-8, sr.), MH Mia Loughran (5-9, sr.), OH CeCelia Aldrich-Ingram (5-8, sr.), OH Kelsey Law (5-11, sr.), S Makayla Ribble (5-7, soph.)

Iowa City Liberty

Coach: Randy Dolson (3rd year at Liberty, 32-35; 13th year overall, 312-136)

2018 record: 19-15 (2-5 MVC Valley Division, 6th)

2018 postseason: Class 4A regional quarterfinalist

Returning starters (7): OH LeeAnn Potter (5-9, sr.), DS Piper Koski (5-9, sr.), MH Lauren Roman (6-1, sr.), S Haley Hested (5-7, jr.), DS Addie Schmierer (5-2, jr.), MH Olivia Slattery (6-0, jr.), OH Sydney Woods (5-9, soph.)

Linn-Mar

Coach: Teresa Bair (7th year at Linn-Mar, 174-66; 30th year overall, 753-205)

2018 record: 32-10 (6-1 MVC Valley Division, 2nd)

2018 postseason: Class 5A state semifinalist

Returning starters (2): MH Emily Strauss (5-10, sr.), OH Allison Feigenbaum (5-11, jr.)

Mount Vernon

Coach: Maggie Willems (9th year, 216-96)

2018 record: 28-16 (3-3 Wamac East Division, 4th)

2018 postseason: Class 3A state semifinalist

Returning starters (5): L Jorie Randall (5-5, jr.), DS Rachel Axtell (5-7, jr.), MH Camryn Ellyson (5-10, jr.), S Mazie Rubner (5-9, jr.), OH Natalie Welch (6-0, jr.)

North Tama

Coach: Channing Halstead (6th year, 101-60)

2018 record: 26-8 (6-0 Iowa Star South Division, 1st)

2018 postseason: Class 1A regional finalist

Returning starters (7): OH Katie Kopriva (6-0, sr.), L Takoa Kopriva (5-4, sr.), S Isabel Sierra (5-6, sr.), S Grace Thorsen (5-5, sr.), MH Carlie Gorder (5-9, sr.), DS Katelyn Kucera (5-3, sr.), OH Abby Deboef (5-9, jr.)

Tipton

Coach: Amy Calonder (17th year at Tipton, 233-241; 19th year overall, 248-309)

2018 record: 39-4 (7-0 River Valley South Division, 1st)

2018 postseason: Class 3A state runner-up

Returning starters (3): L Karlee Kamberling (5-2, sr.), OH Sommer Daniel (5-9, sr.), MH Kamryn Chapman (6-0, jr.)

West Delaware

Coach: Brett Mather (24th season at West Delaware, 769-177; 26th year overall, 802-201)

2018 record: 33-11 (6-0 Wamac East Division, 1st)

2018 postseason: Class 4A state qualifier

Returning starters (4): S Macey Kleitsch (sr.), L Ella Koloc (soph.), OH Ava Hauser (jr.), OH Allison Collier (sr.)

West Liberty

Coach: Ruben Galvan (18th year at West Liberty; 31st year overall)

2018 record: 26-11 (4-2 River Valley South Division, T-2nd)

2018 postseason: Class 3A regional semifinalist

Returning starters (5): S Morgan Peterson (5-7, sr.), OH Madison McIntosh (5-7, sr.), OH Martha Pace (5-9, jr.), OH Averi Goodale (5-7, jr.), OH Macy Daufeldt (5-9, soph.)

