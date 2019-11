UPDATED: 2019 all-conference volleyball teams

The Mississippi Valley Conference released its 2019 all-division volleyball teams Tuesday. The all-Metro squad also has been announced.

Here are those teams, along with the Wamac and River Valley all-conference teams released earlier.

MVC MISSISSIPPI DIVISION

First Team

(*unanimous selection)

*Eve Magill, jr., C.R. Xavier; *Akacia Brown, sr., Cedar Falls; *Emerson Green, sr., Cedar Falls; *Alayna Yates, sr., Cedar Falls; *Kelsey Law, sr., Iowa City High; Jazmine Yamilkoski, jr., C.R. Xavier; Elyse Winter, jr., C.R. Xavier; Kylee Oldenburger, sr., C.R. Prairie; Kirsten Graves, sr., Cedar Falls.

Player of the year — Akacia Brown, Cedar Falls.

Coach of the year — Matt Johnson, Cedar Falls.

Second Team

Emma Link, jr., Dubuque Senior; Madiaon Maahs, soph., Western Dubuque; Meredith Bahl, soph., Western Dubuque; Maya Morales, jr., Iowa City High; Katy Garrison, jr., C.R. Xavier; Alexis Moses, soph., C.R. Prairie; Jada Golden-Smith, sr., Cedar Falls; Emmy Wedgbury, jr., Cedar Falls; Maddie Harris, soph., Western Dubuque.

Honorable Mention (Metro/I.C. only)

Bailey Rima, jr., C.R. Prairie; Gracie Velky, sr., C.R. Prairie; Hannah Stuelke, soph., C.R. Washington; Lucci O’Donnell, jr., C.R. Washington; Julia Shoger, sr., C.R. Xavier; Ashley Hinrichs, sr., C.R. Xavier; Mia Loughran, sr., Iowa City High; Lindsey Bolton, sr., Iowa City High.

MVC VALLEY DIVISION

First Team

(*unanimous selection)

*Emily Strauss, sr., Linn-Mar; *Aliyah Carter, sr., Dubuque Wahlert; *Corinne Meier, jr., Dubuque Hempstead; Avery Kroll, sr., Waterloo West; Abby Feldmann, sr., C.R. Kennedy; Rylee Fay, sr., Iowa City Liberty; Cassidy Hartman, fr., Iowa City Liberty; Cassidy Boche, sr., C.R. Jefferson; Grace Lueken, sr., Dubuque Wahlert.

Player of the year — Aliyah Carter, Dubuque Wahlert.

Coach of the year — Lindsey Beaves, Dubuque Wahlert.

Second Team

Allie Krousie, sr., C.R. Jefferson; Lauren Conrey, sr., Waterloo West; Katherine Kouba, soph., Iowa City West; Katie Jensen, sr., C.R. Kennedy; Leah Moeller, jr., Dubuque Hempstead; LeeAnn Potter, sr., Iowa City Liberty; Lauryn Montgomery, jr., Dubuque Wahlert; Allison Feigenbaum, jr., Linn-Mar; Riley Jonker, soph., Linn-Mar; Sahara Williams, fr., Waterloo West.

Honorable Mention (Metro/I.C. only)

Allie Barlow, fr., C.R. Jefferson; Olivia Eichhorn, sr., C.R. Jefferson; Claire Fluent, sr., C.R. Kennedy; Sadie Powell, sr., C.R. Kennedy; Addie Schmierer, jr., Iowa City Liberty; Haley Hested, jr., Iowa City Liberty; Natalie Young, sr., Iowa City West; Misha Canin, soph., Iowa City West; Anna Christenson, sr., Linn-Mar; Emma Casebolt, jr., Linn-Mar.

WAMAC CONFERENCE EAST DIVISION

First Team

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

Macey Kleitsch, sr., West Delaware; Ellla Koloc, soph., West Delaware; Jada Wills, sr., Dyserville Beckman; Delaney Rice, sr., Marion; Jorie Randall, jr., Mount Vernon; Lauren Schrock, jr., Mount Vernon; Allison Collier, sr., West Delware; Nell Sybesma, sr., Maquoketa.

Player of the year — Macey Kleitsch, sr., West Delaware.

Second Team

Kinley Kolbet, sr., West Delaware; Ava Hauser, jr., West Delaware; Summer Brand, sr., Mount Vernon; Katie Yi, sr., Solon; Paige McDermott, sr., Dyersville Beckman; Kiersten Schmitt, soph., Dyersville Beckman; Trinity Zika, jr., Marion; Kayba Laube, sr., Marion.

WAMAC CONFERENCE WEST DIVISION

First Team

Abby Brunssen, sr., Benton Community; Emily Kono, sr., Center Point-Urbana; Brooke Beatty, jr., Independence; Cheyaenne Bunch, sr., Clear Creek Amana; Calia Clubb, soph., Clear Creek Amana; Peyton Kriegel, sr., Center Point-Urbana; Reese Martin, jr., Independence; Gracie Ehret, jr., Williamsburg.

Player of the year — Abby Brunssen, sr., Benton Community.

Second Team

Grace Embretson, soph., Benton Community; Carlie Foltz, sr., Center Point-Urbana; Abbey Maue, sr., Center Point-Urbana; Hailey Pollock, jr., Clear Creek Amana; Elle Greiner, so., Independence; Allie Jo Zieser, sr., Independence; Brynn Patterson, so., Vinton-Shellsburg; Taylor Busch, sr., Williamsburg.

RIVER VALLEY CONFERENCE

Elite Team

Sommer Daniel, sr., Tipton; Brooke Deniston, jr., Cascade; Ella Caffery, soph., Wilton; Kelsey Drake, soph., Wilton; Jess Hoffman, sr., Cascade; Molly McElmeel, sr., Cascade; Macy Daufeldt, soph., West Liberty; Martha Pace, jr., West Liberty; Emma Boleyn, sr., North Cedar; Kamryn Chapman, sr., Tipton; Kaiya Luneckas, sr., West Branch; Jordan Kuper, sr., Monticello.

North Division

Sydney Dennis, jr., North Cedar; DeLainy Fellinger, jr., Monticello; Maggie McQuillen, sr., Anamosa; Kylie Chapman, jr., Anamosa; Brin Daugherty, sr., Bellevue; Tarah Wehde, sr., Camanche; Abby Welter, sr., Cascade; Aliyah Weber, sr., Cascade; Tori McDonald, jr., Monticello; Kassidie Galloway, sr., North Cedar; Kelly Proesch, jr., North Cedar; Neveah Hildebrandt, jr., Northeast.

Coach of the year — Mary Frake, Cascade.

South Division

Morgan Peterson, sr., West Liberty; Mallory Lange, soph., Wilton; Monica Morales, fr., West Liberty; Annie Gahan, jr., Iowa City Regina; Meg Koenig, sr., Durant; Taylor Garvin, sr., Wilton; Averi Goodale, jr., West Liberty; Carly Puffer, soph., Tipton; Bailey Schmidt, sr., Tipton; Lexi Klinkkammer, soph., West Branch; Lily Simpson, soph., Iowa City Regina; Tori Boyse, jr., Mid-Prairie.

Coach of the year — Brenda Grunder, Wilton.

ALL-METRO

First Team

(*unanimous selection)

Jazmine Yamilkoski, jr., C.R. Xavier; Eve Magill, jr., C.R. Xavier; *Emily Strauss, sr., Linn-Mar; *Delaney Rice, sr., Marion; Kylee Oldenburger, sr., C.R. Prairie; *Cassidy Boche, sr., C.R. Jefferson; Abby Feldmann, sr., C.R. Kennedy; Katie Jensen, sr., C.R. Kennedy.

Player of the year — Eve Magill, C.R. Xavier.

Coach of the year — Austin Filer, C.R. Xavier.

Second Team

Elyse Winter, jr., C.R. Xavier; Trinity Zika, jr., Marion; Katy Garrison, jr., C.R. Xavier; Allie Krousie, sr., C.R. Jefferson; Kayba Laube, sr., Marion; Claire Fluent, sr., C.R. Kennedy; Alexis Moses, soph., C.R. Prairie; Allison Feigenbaum, jr., Linn-Mar.

Honorable Mention

C.R. Jefferson — Olivia Eichhorn, sr., Allie Barlow, fr.; C.R. Kennedy — Molly Joyner, soph., Shayla Dralle, sr.; C.R. Prairie — Haley Ideka, jr., Mackenna Matson, jr.; C.R. Washington — Hannah Stuelke, soph., Lucci O’Donnell, jr.; Linn-Mar — Riley Jonker, soph., Anna Christenson, sr.; Marion — Elisa Mehaffy, soph., Avery Van Hook, fr.

Comments: (319) 368-8857; jeff.linder@thegazette.com