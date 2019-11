Iowa Class 3A state volleyball: Team capsules, stat leaders and predictions

CEDAR RAPIDS — Capsules for Class 3A teams at the Iowa high school state volleyball tournament.

No. 1 Davenport Assumption

Record — 32-5

Nickname — Knights

Coach — Bre Scherler (5th year, 139-42)

State-tournament history — 5th appearance, all since 2012.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

1 Brianna Garner 5-5 So. L

4 Emma Schubert 5-10 Jr. OH

6 Claire Smith 5-11 Jr. MH

9 Ava Schubert 6-0 Fr. OH

10 Annabelle Costello 5-4 Jr. S

12 Kylie Welch 5-9 Sr. OH

19 Lauren Loken 5-10 Jr. MH

No. 13 Union Community

Record — 30-11

Nickname — Knights

Coach — Brian Jesse (10th year at Union, 295-106; 13th year overall)

State-tournament history — 7th appearance, all since 2010.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

2 Sam Glenn 5-11 Sr. MH

3 Lexi Nolan 5-6 So. OH

4 Allie Driscol 5-3 Jr. S

9 Jasmyn Bush 5-8 Sr. MH

11 Laura Rempe 5-9 So. MH

20 Belle Weber 5-9 Jr. OH

24 Sophie Winkelpieck 5-8 Jr. L

No. 5 West Liberty

Record — 31-7

Nickname — Comets

Coach — Ruben Galvan (19th year at West Liberty; 24th year overall)

State-tournament history — 9th appearance, first since a 3A runner-up finish in 2015.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

1 Karsyn Ruess 5-4 Sr. DS

4 Monica Morales 5-4 Fr. L

7 Isabel Morrison 5-8 Jr. MH

8 Morgan Peterson 5-8 Sr. S

9 Macy Daufeldt 5-10 So. OH

10 Martha Pace 5-10 Jr. OH

11 Averi Goodale 5-7 Jr. MH

No. 7 Mount Vernon

Record — 33-10

Nickname — Mustangs

Coach — Maggie Willems (9th year, 249-106)

State-tournament history — 14th appearance, three-time champion, most recently in 2010.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

1 Jorie Randall 5-5 Jr. L

3 Sara Rhomberg 5-8 So. MH

6 Summer Brand 5-7 Sr. S

7 Lauren Ryan 5-7 Jr. DS

10 Camryn Ellyson 5-10 Jr. MH

15 Lauren Schrock 6-1 Jr. OH

17 Natalie Welch 6-0 Jr. OH

No. 2 Carroll Kuemper

Record — 35-4

Nickname — Knights

Coach — Keith Stickrod (11th year, 327-65)

State-tournament history — 12th appearance, fifth straight. Defending 3A champion.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

2 Ashlyn Badding 5-7 Fr. S

4 Anna Niehaus 5-8 Sr. OH

6 Madison Leonard 6-0 Sr. MH

9 Kara Peter 6-3 Sr. MH

10 Sophie Badding 5-11 Fr. MH

11 Mallory Badding 5-8 Sr. L

17 Kenzie Schon 5-10 So. OH

No. 12 Unity Christian

Record — 24-10

Nickname — Knights

Coach — Patty Timmermans (7th year, 206-55)

State-tournament history — 21st appearance, fourth consecutive. Five-time champion, most recently in 2000. 2A runner-up last year.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

8 Emma Byker 5-9 So. S

10 Jenna Bouma 5-10 So. MH

11 Micah Byl 5-7 Sr. OH

13 Janie Schoonhoven 5-10 Jr. OH

14 Laura Beltman 5-8 Jr. DS

15 Gracie Schoonhoven 5-11 Fr. OH

18 Josie Byl 5-3 Jr. L

No. 3 Red Oak

Record — 33-6

Nickname — Tigers

Coach — Angela Montgomery (11th year, 293-110)

State-tournament history — 15th appearance, first since 2017.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

3 Lexi Johnson 5-6 So. OH

4 Allie West 5-7 Sr. MH

6 Ellie Rengstorf 5-6 Sr. S

9 Sophie Walker 6-0 Sr. OH

10 Chloe Johnson 5-9 Sr. OH

11 Abbey Jones 5-5 Jr. DS

No. 10 Nevada

Record — 33-9

Nickname — Cubs

Coach — Jonny Sneiderman (1st year, 33-9)

State-tournament history — 6th appearance, first since 2016. 3A champion in 2015.

Roster

No. Name Ht. Yr. Pos.

2 Lily Goos 6-1 Fr. MH

7 Hannah Thomsen 5-10 Jr. OH

9 Kacie Rewerts 6-2 Sr. OH

10 Morgan Tupper 5-10 Sr. S

12 Katelyn Kingsbury 5-10 Jr. OH

13 Sydney Mosinski 6-1 Jr. MH

15 Ellie Gray 5-4 Jr. L

Class 3A stat leaders

KILLS PER SET

Macy Daufeldt, West Liberty 4.79

Kara Peter, Carroll Kuemper 4.68

Belle Weber, Union Community 4.66

Kacie Rewerts, Nevada 4.47

Lauren Schrock, Mount Vernon 4.02

ASSISTS PER SET

Morgan Peterson, West Liberty 10.03

Summer Brand, Mount Vernon 9.86

Allie Driscol, Union Community 9.84

Morgan Tupper, Nevada 9.23

Emma Byker, Unity Christian 7.84

BLOCKS PER SET

Sydney Mosinski, Nevada 0.91

Kara Peter, Carroll Kuemper 0.79

Lexi Johnson, Red Oak 0.64

Sophie Badding, Carroll Kuemper 0.62

Jenna Bouma, Unity Christian 0.62

DIGS PER SET

Mallory Badding, Carroll Kuemper 5.60

Monica Morales, West Liberty 5.25

Jorie Randall, Mount Vernon 4.25

Sophie Walker, Red Oak 3.89

Chloe Johnson, Red Oak 3.42

ACES PER SET

Kylie Welch, Davenport Assumption 0.81

Belle Weber, Union Community 0.68

Janie Schoonhoven, Unity Christian 0.65

Sophie Winkelpleck, Union Community 0.55

Anna Niehaus, Carroll Kuemper 0.50

Class 3A predictions

Quarterfinals

Davenport Assumption over Union Community in 5

West Liberty over Mount Vernon in 5

Carroll Kuemper over Unity Christian in 4

Red Oak over Nevada in 4

Semifinals

Davenport Assumption over West Liberty in 5

Red Oak over Carroll Kuemper in 5

Championship

Red Oak over Davenport Assumption in 5

