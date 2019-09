This week’s area volleyball Super Ten, through matches played Tuesday, Sept. 3:

1. IOWA CITY LIBERTY

* Record: 6-0. MVC Valley: 1-0.

* Streak: Won 6. Previous: 3rd.

* Coming up: C.R. Kennedy, Tuesday.

2. CEDAR RAPIDS XAVIER

* Record: 1-1. MVC Mississippi: 1-0.

* Streak: Won 1. Previous: 1st.

* Coming up: at C.R. Washington tournament, Saturday; C.R. Prairie, Tuesday.

3. MOUNT VERNON

* Record: 2-0. Wamac East: 0-0.

* Streak: Won 2. Previous. 5th.

* Coming up: West Delaware, Thursday; Mount Vernon tournament, Saturday; at Solon, Tuesday.

4. WEST LIBERTY

* Record: 5-0. River Valley South: 0-0.

* Streak: Won 5. Previous: 6th.

* Coming up: West Branch, Thursday; at Muscatine tournament, Saturday.

5. TIPTON

* Record: 4-0. River Valley South: 0-0.

* Streak: Won 4. Previous: 7th.

* Coming up: at Iowa City Regina, Thursday; at Mount Vernon tournament, Saturday.

6. UNION COMMUNITY

* Record: 5-0. NICL East: 0-0.

* Streak: Won 5. Previous: NR.

* Coming up: at Aplington-Parkersburg, Thursday; Hudson, Tuesday.

7. WEST DELAWARE

* Record: 4-1. Wamac East: 0-0.

* Streak: Lost 1. Previous: 2nd.

* Coming up: at Mount Vernon, Thursday, at Maquoketa, Tuesday.

8. IOWA CITY HIGH

* Record: 2-1. MVC Mississippi: 0-1.

* Streak: Lost 1. Previous: 4th.

* Coming up: Iowa City High tournament, Saturday; C.R. Washington, Tuesday.

9. DYERSVILLE BECKMAN

* Record: 8-0. Wamac East: 0-0.

* Streak: Won 8. Previous: NR.

* Coming up: at Maquoketa, Thursday; at Mount Vernon tournament, Saturday; Marion, Tuesday.

10. NORTH TAMA

* Record: 7-0. Iowa Star South: 0-0.

* Streak: Won 7. Previous: 10th.

* Coming up: North Tama tournament, Saturday.

Dropped out: Clear Creek Amana (8), Linn-Mar (9).

AREA CLASS RANKINGS:

* Class 5A — 1. Iowa City Liberty (6-0), 2. Iowa City High (2-1), 3. C.R. Jefferson (3-3), 4. Linn-Mar (3-4), 5. C.R. Kennedy (1-4).

* Class 4A — 1. C.R. Xavier (1-1), 2. West Delaware (4-1), 3. Marion (0-0), 4. Center Point-Urbana (1-1), 5. Maquoketa (4-1).

* Class 3A — 1. Mount Vernon (2-0), 2. West Liberty (5-0), 3. Tipton (4-0), 4. Union Community (5-0), 5. Benton Community (1-2).

* Class 2A — 1. Dyersville Beckman (8-0), 2. North Cedar (5-2), 3. Cascade (3-2), 4. West Branch (5-3), 5. MFL MarMac (0-2).

* Class 1A — 1. North Tama (7-0), 2. Lisbon (4-0), 3. Montezuma (2-2), 4. West Central (1-1), 5. Iowa Valley (3-2).

* * * * *

STANDINGS

MVC MISSISSIPPI DIVISION Div. All

Cedar Falls 1-0 8-0

Cedar Rapids Xavier 1-0 1-1

Western Dubuque 1-0 1-3

Cedar Rapids Prairie 1-0 1-4

Iowa City High 0-1 2-1

Waterloo East 0-1 3-3

Dubuque Senior 0-1 4-4

Cedar Rapids Washington 0-1 0-2

MVC VALLEY DIVISION Div. All

Iowa City Liberty 1-0 6-0

Dubuque Wahlert 1-0 2-0

Waterloo West 1-0 2-0

Cedar Rapids Jefferson 1-0 3-3

Dubuque Hempstead 0-1 1-1

Linn-Mar 0-1 3-4

Cedar Rapids Kennedy 0-1 1-4

Iowa City West 0-1 0-5

WAMAC EAST DIVISION Div. All

Dyersville Beckman 0-0 8-0

Mount Vernon 0-0 2-0

Maquoketa 0-0 4-1

West Delaware 0-0 4-1

DeWitt Central 0-0 2-4

Marion 0-0 0-0

Solon 0-0 0-2

WAMAC WEST DIVISION Div. All

Vinton-Shellsburg 0-0 5-2

Center Point-Urbana 0-0 1-1

Clear Creek Amana 0-0 3-3

Independence 0-0 3-3

Benton Community 0-0 1-2

Williamsburg 0-0 2-6

South Tama 0-0 0-4

RIVER VALLEY NORTH DIVISION Div. All

Monticello 0-0 3-1

North Cedar 0-0 5-2

Bellevue 0-0 4-2

Cascade 0-0 3-2

Anamosa 0-0 3-3

Camanche 0-0 2-4

Northeast 0-0 0-6

RIVER VALLEY SOUTH DIVISION Div. All

Wilton 0-0 9-0

West Liberty 0-0 5-0

Mid-Prairie 0-0 4-0

Tipton 0-0 4-0

West Branch 0-0 5-3

Iowa City Regina 0-0 1-3

Durant 0-0 0-1

TRI-RIVERS EAST DIVISION Div. All

Lisbon 0-0 4-0

Calamus-Wheatland 0-0 1-1

Cedar Valley Christian 0-0 3-3

Clinton Prince of Peace 0-0 3-4

Easton Valley 0-0 2-4

Midland 0-0 0-8

Bellevue Marquette 0-0 0-5

TRI-RIVERS WEST DIVISION Div. All

Edgewood-Colesburg 0-0 3-2

North Linn 0-0 2-3

Starmont 0-0 1-2

Springville 0-0 1-3

Central City 0-0 1-4

Alburnett 0-0 1-6

East Buchanan 0-0 1-6

Maquoketa Valley 0-0 0-1

