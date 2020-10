An updated portal for 2020 area all-conference volleyball teams, with the addition of the Mississippi Valley Conference and all-Metro teams. This also includes the Wamac, River Valley and Upper Iowa conferences.

MVC MISSISSIPPI DIVISION

First Team (*unanimous)

*Cassidy Hartman, soph., Iowa City Liberty; *Alivia Bronner, jr., Cedar Falls; Meg Besler, sr., Western Dubuque; Madison Maahs, jr., Western Dubuque; Meredith Bahl, jr., Western Dubuque; Allison Feigenbaum, sr., Linn-Mar; Shelby Kimm, soph., Iowa City Liberty; Haley Hested, sr., Iowa City Liberty; Emmy Wedgbury, sr., Cedar Falls.

Player of the year — Hartman.

Coach of the year — Randy Dolson, Iowa City Liberty.

Second Team

Anisia Smith, jr., Cedar Falls; Emma Casebolt, sr., Katie Remmert, soph., Cedar Falls; Maddie Harris, jr., Western Dubuque; Ella Meyer, soph., Western Dubuque; Addie Schmierer, sr., Iowa City Liberty; Alexis Moses, jr., C.R. Prairie; Makayla Ribble, jr., Iowa City High; Lauryn Montgomery, sr., Dubuque Wahlert.

Honorable Mention

(Metro/Iowa City only)

Haley Ikeda, sr., C.R. Prairie; Mackenna Matson, sr., C.R. Prairie; Keara Powers, jr., C.R. Washington; Hannah Stuelke, jr., C.R. Washington; Sam Harvey, jr., Iowa City Liberty; Lauren Roman, sr., Iowa City Liberty; Maya Morales, sr., Iowa City High; Alia Vanderhoef, sr., Iowa City High; Riley Jonker, jr., Linn-Mar; Leah Gorsich, sr., Linn-Mar.

MVC VALLEY DIVISION

First Team (*unanimous)

*Jazmine Yamilkoski, sr., C.R. Xavier; *Eve Magill, sr., C.R. Xavier; Katy Garrison, sr., C.R. Xavier; *Corinne Meier, sr., Dubuque Hempstead; Morgan Hawkins, sr., Dubuque Hempstead; Emma Link, sr., Dubuque Senior; Sahara Williams, soph., Waterloo West; Allie Barlow, soph., C.R. Jefferson; Elyse Winter, sr., C.R. Xavier.

Player of the year — Yamilkoski.

Coach of the year — Jacque Arensdorf, Dubuque Hempstead.

Second Team

Ashley Glennon, jr., Dubuque Hempstead; Brooke Healey, sr., Dubuque Senior; Rylee Hundley, sr., Waterloo West; Melae Lacy, fr., Iowa City West; Molly Joyner, jr., C.R. Kennedy; Maya Karl, jr., C.R. Xavier; Anika Ivester, soph., C.R. Xavier; Becca Lockwood, sr., Dubuque Hempstead; Gabrielle Moore, sr., Waterloo West.

Honorable Mention

(Metro/Iowa City only)

Megan Feldmann, jr., C.R. Kennedy; Mara Fluent, soph., C.R. Kennedy; Taylor Marlin, sr., C.R. Xavier; Brooklyn Miller, soph., C.R. Xavier; Rhiana Briney, sr., C.R. Jefferson; Kaleigh Fowlkes, sr., C.R. Jefferson; Katherine Kouba, jr., Iowa City West; Rylie Baldes, sr., Iowa City West.

WAMAC

East Division

First Team (*unanimous)

*Kiersten Schmitt, jr., Dyersville Beckman; *Olivia Hogan, jr., Dyersville Beckman; *Sydney Dennis, sr., Mount Vernon; *Lauren Schrock, sr., Mount Vernon; *Avery Van Hook, soph., Marion; *Ella Koloc, jr., West Delaware; Camryn Ellyson, sr., Mount Vernon; Ava Hauser, sr., West Delaware.

Player of the year — Schmitt.

Second Team

Kam Klas, jr., Dyersville Beckman; Kylee Rueber, sr., Dyersville Beckman; Jorie Randall, sr., Mount Vernon; Natalie Welch, sr., Mount Vernon; Trinity Zika, sr., Marion; Alivia Schulte, soph., West Delaware; Carlee Smith, jr., West Delaware; Kennedy Bombei, sr., Solon.

West Division

First Team (*unanimous)

*Reese Martin, sr., Independence; *Elle Greiner, jr., Independence; *Calia Clubb, jr., Clear Creek Amana; Brooke Beatty, sr., Independence; Hailey Pollock, sr., Clear Creek Amana; Gracie Ehret, sr., Williamsburg; Jesse Julius, soph., Williamsburg; Brynn Patterson, jr., Vinton-Shellsburg

Player of the year — Martin.

Second Team

Grace Bohlken, sr., Independence; Lexi Hearn, jr., Independence; Lauren Riggle, sr., Clear Creek Amana; Erin Francis, sr., Williamsburg; Grace Embretson, jr., Benton Community; Emma Porter, sr., Center Point-Urbana; Sophie Gaffney, jr., Center Point-Urbana; Kate Hyland, jr., Vinton-Shellsburg.

RIVER VALLEY

Elite Team

Ella Caffery, jr., Wilton; Monica Morales, soph., West Liberty; Kelsey Drake, jr., Wilton; Carly Puffer, jr., Wilton; Tori McDonald, sr., Monticello; Macy Daufeldt, jr., West Liberty; Martha Pace, sr., West Liberty; Brooke Denniston, sr., Cascade; Lexie Peak, sr., West Branch; Kylie Chapman, sr., Anamosa; Annie Gahan, sr., Iowa City Regina; Maci Sloane, sr., Camanche.

North Division Team

Megan Smith, jr. Cascade; Lainy Fellinger, sr., Monticello; Bronwyn Hodge, jr., Monticello; Beka Prull, sr., Monticello; Ally Hoffman, jr., Cascade; Makenna Gehl, jr., Cascade; Delaney Frater, sr., Anamosa; Grace Lubben, sr., Anamosa; Emryson Seeser, sr., Camanche; Kalesia DeShaw, soph., Bellevue; Aubrie Pruess, jr., North Cedar; Ellie Rickertsen, jr., Northeast.

Coach of the year — Stacie Breitbach, Monticello.

South Division Team

Brooklyn Buysse, soph., West Liberty; Mallory Lange, jr., Wilton; Nicki Henson, sr., West Branch; Kelley Lieser, sr., Tipton; Alexa Garvin, jr., Wilton; Averi Goodale, sr., West Liberty; Isabel Morrison, sr., West Liberty; Iva Senio, soph., West Branch; Lexi Klinkkammer, jr., West Branch; Alli Dillon, jr., Iowa City Regina; Lily Simpson, jr., Iowa City Regina; Tori Boyse, sr., Mid-Prairie.

Coach of the year — Ruben Galvan, West Liberty.

NORTHEAST IOWA

First Team

Avery Beckett, jr., Waverly-Shell Rock; Annika Behrends, jr., Waverly-Shell Rock; Emma Johnson, sr., Decorah; Toni Maloy, sr., Charles City; Hope McDonald, sr., New Hampton; Emma Nierengarten, sr., Decorah; Sophie Sedgwick, jr., Waverly-Shell Rock; Danielle Stock, jr., Charles City.

Second Team

Kaylee Anderson, jr., Charles City; Reagan Dahlquist, sr., Waverly-Shell Rock; Naomi Gaede, sr., Oelwein; Ashli Ham, jr., Waverly-Shell Rock; Mara Holland, jr., Decorah; Carly Stevenson, sr., Charles City; Maddie Usher, sr., New Hampton; Margaret Wacker, sr., Waukon.

UPPER IOWA

First Team (*unanimous)

*Bryleigh Rouse, sr., West Central; Marlee Squires, sr., West Central; *Ali Hoffert, sr., Turkey Valley; Josie Weber, jr., Turkey Valley; Emilie Christianson, sr., Clayton Ridge; *Riley Moreland, jr., MFL MarMac; Lexy Johnson, sr., MFL MarMac; Jada Mitchell, sr., Lansing Kee.

Second Team

Aaliyah Gordon, jr., West Central; Emma Michels, jr., West Central; Abby Squires, soph., West Central; Kylie Wurzer, sr., Turkey Valley; JayLyn Moore, jr., Clayton Ridge; Mara Pierce, jr., Clayton Ridge; Kayden Gillitzer, sr., MFL MarMac; Madison Kriener, sr., South Winneshiek.

ALL-METRO

First Team

Jazmine Yamilkoski, sr., C.R. Xavier; Eve Magill, sr., C.R. Xavier; Elyse Winter, sr., C.R. Xavier; Alexis Moses, jr., C.R. Prairie; Allison Feigenbaum, sr., Linn-Mar; Avery Van Hook, soph., Marion; Trinity Zika, sr., Marion; Allie Barlow, soph., C.R. Jefferson.

Player of the year — Yamilkoski.

Coach of the year — Austin Filer, C.R. Xavier.

Second Team

Katy Garrison, sr., C.R. Xavier; Maya Karl, jr., C.R. Xavier; Elise Mehaffy, jr., Marion; Ella Van Weelden, sr., Marion; Molly Joyner, jr., C.R. Kennedy; Jayden Wood, sr., C.R. Kennedy; Emma Casebolt, sr., Linn-Mar; Hannah Stuelke, jr., C.R. Washington.

Honorable Mention

Rhiana Briney and Kaleigh Fowlkes, C.R. Jefferson; Ally Harris and Elli Palma, C.R. Kennedy; Jacey Miller and Maggie Lueck, C.R. Prairie; Lucci O’Donnell and Keara Powers, C.R. Washington; Anika Ivester and Brooklyn Miller, C.R. Xavier; Riley Jonker and Leah Gorsich, Linn-Mar; Peyton Johnson and Lauren Swanger, Marion.

