All-conference softball: MVC, Wamac, Tri-Rivers

All-conference softball teams have been released by the Mississippi Valley Conference, Wamac Conference and Tri-Rivers Conference.

Here they are:

MVC MISSISSIPPI DIVISION

First Team (*unanimous)

*Carey Koenig, jr., Iowa City High; *Ayana Lindsey, jr., Iowa City High; Ella Cook, jr., Iowa City High; Sydney Fellows, sr., Iowa City High; Hannah Ironside, jr., C.R. Prairie; Jensyn Jones, soph., C.R. Prairie; Kya Loffswold, jr., C.R. Xavier; Kennedy Oleson, jr., C.R. Xavier; Briona Charipar, jr., C.R. Xavier; *Sydney Kennedy, jr., Western Dubuque; Sara Horsfield, jr., Western Dubuque; Joselyn Card-Stocks, sr., Waterloo East.

Player of the year — Lindsey.

Coach of the year — Jeff Koenig, Iowa City High.

Second Team

Keli Potter, sr., Iowa City High; Brooke Bormann, sr., Iowa City High; Makayla Ribble, soph., Iowa City High; Miranda Farr, jr., C.R. Prairie; Amaya Snyder, jr., C.R. Prairie; Duanna Coyle, fr., C.R. Xavier; Maggie Conrad, jr., C.R. Xavier; Jacie Walters, sr., Western Dubuque; Kenidi Adams, sr., Waterloo East; Jayden Bentley, jr., Waterloo East; Cyrah Rasmussen, soph., Cedar Falls; Aliyah Johnson, soph., Dubuque Senior.

Honorable Mention (Metro/I.C. only)

C.R. Prairie — Alexis Barden, soph.; Gabby Robinson, sr.; C.R. Washington — Sky Monty, jr.; Janaya Dobbs, fr,; C.R. Xavier — Grace Zaugg, jr; Brielle Bastian, soph.; Iowa City High — Margaret Glenn, sr.; Elyse Rios, soph.

MVC VALLEY DIVISION

First Team (*unanimous)

Addy Alber, fr., C.R. Kennedy; Jayme Scheck, jr., C.R. Kennedy; Kaylin Kinney, sr., C.R. Kennedy; Lydia Ettema, fr., Dubuque Hempstead; Micki Blean, sr., Dubuque Hempstead; Malarie Huseman, sr., Dubuque Hempstead; Anna Chapman, jr., Dubuque Wahlert; Brylee Klosterman, sr., Iowa City Liberty; *Kara Maiers, jr., Iowa City Liberty; *Kiahna Hill, sr., Iowa City West; Kennedy Rentschler, sr., Linn-Mar; Brianna McPolan, jr., Waterloo West.

Player of the year — Maiers.

Coach of the year — Maddison LeClere, C.R. Kennedy.

Second Team

Taylor Robinson, fr., C.R. Jefferson; Aliyah Walker, jr., C.R. Jefferson; Abby Spore, sr., C.R. Kennedy; Alyssa Martin, sr., C.R. Kennedy; Keaton Gerber, soph., C.R. Kennedy; Mya Dodge, jr., C.R. Kennedy; Kaylie Springer, sr., Dubuque Hempstead; Jadyn Glab, fr., Dubuque Hempstead; Maria Roth, fr., Dubuque Wahlert; Miranda Jones, jr., Iowa City Liberty; Mischa Reiners, 8th, Iowa City Liberty; Eva Burbidge, sr., Iowa City West.

Honorable Mention (Metro/I.C. only)

C.R. Jefferson — Skyler Phelps, jr.; Kelsey Palmer, soph.; C.R. Kennedy — Mary Krystofiak, sr.; Addie Parker, jr.; Iowa City Liberty — Kinsley Robertson, soph.; Tiffany Jones, jr; Iowa City West — Liv Williams, jr.; Rylee Goodfellow, jr.; Linn-Mar — Allie Long, jr.; Caelynn Olbeton, soph.

WAMAC EAST DIVISION

First Team

Pitchers — Jenna Sprague, soph., Mount Vernon; Macey Kleitsch, sr., West Delaware; Catcher — Leah Wegmann, sr., West Delaware; Infield — Nicole Sullivan, sr., Mount Vernon; Heather Heims, jr., West Delaware; Keeley Schmidt, jr., Dyersville Beckman; Outfield — Monet Barnhouse, jr., Solon; Eve Wedewer, jr., West Delaware; Ava Moeeis, soph., DeWitt Central; Utility — Paige Owens, fr., DeWitt Central; Nadia Telecky, soph., Mount Vernon.

Player of the year —Kleitsch.

Second Team

Pitchers — Summer Brand, sr., Mount Vernon; Megan Kessens, jr., Marion; Catcher — Peyton Johnson, fr., Marion; Infield — Hilary Wilson, fr., Solon; Cloee Kraft, sr., Marion; Ella Koloc, soph., West Delaware; Outfield — Lauren Ryan, jr., Mount Vernon; Alissa Holtz, jr., West Delaware; Morgan Machovec, jr., DeWitt Central; Utility — Maia Bentley, soph., Mount Vernon; Talbot Kinney, jr., DeWitt Central.

WAMAC WEST DIVISION

First Team

Pitchers — Raina Henze, sr., Clear Creek Amana; Peyton Driscoll, fr., Williamsburg; Catcher — Ainsley Schrock, sr., Clear Creek Amana; Infield — Alyse Harvey, jr., Benton Community; Reagan Schutte, sr., Center Point-Urbana; Jill Holub, sr., Williamsburg; Outfield — Kora Katcher, soph., Center Point-Urbana; Jaida Lyons, 8th, Benton Community; Ryanna Hanson, fr., Center Point-Urbana; Utility — Sophia Kreutner, fr., Vinton-Shellsburg; Gabrielle Bedford, jr., Clear Creek Amana.

Player of the year — Driscoll.

Second Team

Pitchers — Katelyn Buscher, jr., Benton Community; Jayden Kennebeck, jr., Williamsburg; Catcher — Carly Campbell, jr., Williamsburg; Infield — Emma Townsley, 8th, Benton Community; Aubray Walters, sr., Williamsburg; Allie Jo Zieser, sr., Independence; Outfield — Bailey Olerich, soph., Clear Creek Amana; Megan Gorkow, sr., Benton Community; Ashlynn Ellenbecker, jr., South Tama; Utility — Abby Sandvick, sr., South Tama; Kenzie Fischels, sr., Independence.

TRI-RIVERS EAST DIVISION

First Team

Pitchers — Ryleigh Allgood, fr., Lisbon; Grace Tath, jr., Bellevue Marquette; Catchers — Kelsey Gerlach, sr., Bellevue Marquette; Addy Widel, soph., Calamus-Wheatland; First base — McKenna Nelson, sr., Lisbon; Infield — Peyton Robinson, fr., Lisbon; Stacia Hall, jr., Lisbon; Delaney Banowetz, jr. Bellevue Marquette; Outfield — Taylor Bahnsen, sr., Midland; Addison Luepker, sr., Calamus-Wheatland; Taylor Techau, jr., Lisbon; Utililty — Alison Boeckmann, jr., Calamus-Wheatland; Elise Kilburg, fr., Bellevue Marquette.

Player of the year —Allgood.

Coach of the year — Bob Bunting, Lisbon.

Second Team

Pitchers — Rachelle Cole, soph., Midland; Alison Paulsen, soph., Midland; Catcher — Isabel Shockey, fr., Calamus-Wheatland; First base — Katie Taylor-Mere, sr., Midland; Infield — Brennah Ricketts, sr., Midland; Mia Petersen, soph., Lisbon; Kaylie Wilhelm, sr., Calamus-Wheatland; Outfield — Sam Bennett, sr., Lisbon; Paige Roos, jr., Lisbon; Emily Boeckmann, 8th, Calamus-Wheatland; Utility — Emma Callaghan, jr., Bellevue Marquette.

TRI-RIVERS WEST DIVISION

First Team

Pitchers — Abby Flanagan, sr., North Linn; Sara Reid, soph., Central City; Catcher — Grace Flanagan, sr., North Linn; First base — Emma Cook, jr., East Buchanan; Infield — Molly Stamp, fr., Springville; Olivia Donlea, sr., East Buchanan; Mikayla Thein, soph., Edgewood-Colesburg; Jill Smith, soph., North Linn; Outfield — Taya Tucker, jr., Maquoketa Valley; Sydney Cook, jr., Alburnett; Hannah Bridgewater, sr., North Linn; Kaitlyn Sommerfelt, jr., North Linn; Utility — Natalie Gallery, sr., North Linn; Lib Moore, jr., Springville.

Player of the year — A. Flanagan.

Coach of the year — Marv Porter, North Linn.

Second Team

Pitcher — Lara Fox, soph., East Buchanan; Leeah Weber, sr., Central City; Catcher — Riley Preuss, sr., Edgewood-Colesburg; First base — Savannah Nealman, soph., Springville; Infield — Erin Knipper, fr., Maquoketa Valley; Skylar Benesh, 8th, North Linn; Lacey Hennick, jr., Central City; Morgan Nachazel, soph., Springville; Outfield — McKenna Parker, jr., Alburnett; Emma Fritcher, jr., Central City; Lauren Donlea, soph., East Buchanan; Hailey Rausch, soph., Edgewood-Colesburg; Utility — Natalie Noonan, soph., Central City; Rae Van Milligan, sr., North Linn.

