Girls' basketball: Updated 2020-21 all-conference teams

An all-conference girls’ basketball portal for 2020-21, updated Wednesday, Feb. 24. Received so far are the River Valley Conference, Northeast Iowa Conference and South Iowa Cedar League, plus the all-Metro team.

We will add to this portal as more teams are announced.

RIVER VALLEY

Elite Team (*Unanimous Selection)

*Teresa Paulsen, sr., Bellevue; *Kelsey Drake, jr., Wilton; Ally Hoffman, jr., Cascade; Delaynie Luneckas, jr., West Branch; Sasha Koenig, sr., West Branch; Gabrielle Guilford, sr., Monticello; Macy Daufeldt, jr., West Liberty; Finley Hall, soph., West Liberty; Maddie Nonnenmann, jr., Mid-Prairie; Annie Gahan, sr., Iowa City Regina.

North Division Team

Emma Fowler, sr., Northeast; Jenna Syring, sr., North Cedar; Kalesia DeShaw, soph., Bellevue; Audrey Wedeking, sr., Bellevue; Tori McDonald, sr., Monticello; Becca Prull, sr., Monticello; Alyssa Lux, soph., Cascade; Ellie Rickertsen, jr., Northeast; Maddie Heims, sr., Anamosa; Aubrey Carstensen, jr., Camanche.

Coach of the year — Rick Reeg, Bellevue.

South Division Team

Ella Caffrey, jr., Wilton; Grace Gaarde, soph., Iowa City Regina; Taya Young, sr., West Branch; Rylan Druecker, sr., West Branch; Janey Gingerich, sr., West Liberty; Sailor Hall, jr., West Liberty; Ally Happ, jr., Durant; Rachel Bierman, sr., Tipton; Myah Lugar, sr., Mid-Prairie; Phelan Hostetler, sr., Mid-Prairie.

Coach of the year — Jarod Tylee, West Branch.

NORTHEAST IOWA

First Team

Abbie Draper, Waverly-Shell Rock; Bryar Duew, Decorah; Annika Headington, Waukon; Hope McDonald, New Hampton; Trinidee Moore, Waverly-Shell Rock; Carlee Rochford, New Hampton; Margaret Wacker, Waukon.

Second Team

Annika Behrends, Waverly-Shell Rock; Britain Ferrie, Crestwood; Malayna Kiel, Oelwein; Emma Nierengarten, Decorah; Macy Smith, Waverly-Shell Rock; Lydia Staudt, Charles City; Sasha Wilson, Waverly-Shell Rock.

SOUTH IOWA CEDAR LEAGUE

First Team

(*Unanimous Selection)

*Elise Boulton, sr., Montezuma; *Dylan Holland, sr., Montezuma; *Cally Gibbs, sr., Lynnville-Sully; *Kaylee Weber, sr., Sigourney; *Layla Hargis, jr., North Mahaska; Addie Schilling, jr., North Mahaska; Cassity Havens, sr., Iowa Valley; Karlee Timm, sr., HLV.

Coach of the year — Janel Burgess, Montezuma.

Second Team

ARTICLE CONTINUES BELOW ADVERTISEMENT

Mia Boulton, soph., Montezuma; Shanae Wetering, jr., Montezuma; Reagan McFarland, jr., Lynnville-Sully; Carly Goodwin, fr., Sigourney; Breanna Fogle, jr., North Mahaska; Amelia Frimml, sr., Iowa Valley; Alyssa Tegeler, jr., Belle Plaine; Mia Ayers, jr., English Valleys; Carley Underwood, soph., Colfax-Mingo.

ALL-METRO

First Team (*Unanimous Selection)

*Hannah Stuelke, jr., C.R. Washington; *Sydney Mitvalsky, sr., C.R. Washington; *Sophia Barrett, sr., C.R. Kennedy; *Ella Van Weelden, sr., Marion; Hailey Cooper, sr., C.R. Prairie; Kaliyah Sain, soph., C.R. Kennedy; Zoe Kennedy, soph., Linn-Mar; Emma Slings, soph., C.R. Jefferson.

Player of the year — Stuelke.

Coach of the year — Chris James, C.R. Washington

Second Team

Kaitlyn Brunson, sr., Linn-Mar; Hallie Peak, sr., Linn-Mar; Jariah Harris, soph., C.R. Jefferson; Sadie Struchen, jr., Marion; Lexi Turner, soph., C.R. Xavier; Aree Beckmann, jr., C.R. Xavier; Jalieah Havel, jr., C.R. Washington.

Honorable Mention

Marion — Ella Bockenstedt, soph., Madison Prier, jr.; Linn-Mar — Keegan Krejca, sr., Emma Casebolt, sr.; C.R. Xavier — Lexi Beier, jr., Kyla Mason, soph; C.R. Jefferson — Kalyn Wise, sr., Aubrey Luvan, soph.; C.R. Kennedy — Olivia Pecinovsky, sr., Grace Techau, sr.; C.R. Washington — Lucci O’Donnell, sr., Sydney Engledow, sr.; C.R. Prairie — Natalie Bennett, sr., Catie Reittinger, fr.

Comments: (319) 368-8857; jeff.linder@thegazette.com