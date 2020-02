Iowa high school girls' basketball: Gazette area stat leaders

Area girls’ basketball individual statistical leaders, through games played Saturday, Feb. 1. State rank is in parentheses.

POINTS PER GAME

(10) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 22.8

(12) Shateah Wetering, Montezuma 22.1

(14) Karsyn Stratton, Clear Creek Amana 20.9

(21) Aubrey Joens, Iowa City High 20.2

(22) Kayba Laube, Marion 20.2

(23) Megan Stuhr, Sigourney 20.2

(29) Hannah Stuelke, Cedar Rapids Washington 19.6

(29) Grace Flanagan, North Linn 19.6

(41) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 18.6

(50) Jenna Twedt, Benton Community 18.0

FIELD-GOAL PERCENTAGE (90 attempts)

(14) Nicole McDermott, Cascade 98-160, .613

(17) Ryley Goebel, Center Point-Urbana 125-206, .607

(21) Karsyn Stratton, Clear Creek Amana 146-255, .573

(23) Shateah Wetering, Montezuma 152-267, .569

(32) Grace Flanagan, North Linn 115-206, .560

3-POINT PERCENTAGE (40 attempts):

(5) Nicole McDermott, Cascade 26-50, .520

(6) Grace Flanagan, North Linn 57-110, .518

(7) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 48-93, .516

(18) Meena Tate, Iowa City West 19-40, .475

(25) Paige Rocca, Iowa City High 34-75, .453

FREE-THROW PERCENTAGE (40 attempts):

(2) Kayba Laube, Marion 46-50, .920

(5) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 87-98, .888

(12) Grace Flanagan, North Linn 47-55, .855

(15) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 68-81, .840

(23) Aubrey Joens, Iowa City High 63-77, .818

3-POINTERS

(3) Grace Flanagan, North Linn 57

(3) Kayba Laube, Marion 57

(15) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 48

(18) Elise Boulton, Montezuma 47

(43) Sadie Struchen, Marion 40

(43) McKenzie Rentschler, Mount Vernon 40

REBOUNDS PER GAME

(12) Cassity Havens, Iowa Valley 11.7

(16) Jenna Syring, North Cedar 11.0

(18) Hannah Stuelke, Cedar Rapids Washington 11.3

(44) Karlee Timm, HLV 10.0

(46) Alyssa Tegeler, Belle Plaine 9.9

ASSISTS

(6) Sasha Koenig, West Branch 106

(8) Olivia Bohlen, Belle Plaine 98

(9) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 97

(10) Caitlynn Daniels, Cedar Rapids Xavier 93

(15) Lauren Donlea, East Buchanan 91

STEALS

(3) Jaycie Byrne, Turkey Valley 94

(4) Reagan Mudderman, Lansing Kee 90

(5) Lauren Donlea, East Buchanan 89

(10) Bailey Winter, MFL MarMac 84

(9) Grace Flanagan, North Linn 77

BLOCKS

(5) Jordan Simon, Cascade 61

(10) Lauren Wilson, Springville 54

(11) Cheyenne Conrad, English Valleys 53

(17) Olivia Bohlen, Belle Plaine 45

(20) Ella Van Weelden, Marion 41

