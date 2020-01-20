Prep Basketball

Iowa high school girls' basketball: Gazette area stat leaders

Top individuals for games played through Jan. 18

Cedar Rapids Washington's Hannah Stuelke (44) leads the area - and is No. 9 in the state - in rebounds per game, at 12.2
Cedar Rapids Washington’s Hannah Stuelke (44) leads the area — and is No. 9 in the state — in rebounds per game, at 12.2. (Rebecca F. Miller/The Gazette)

Area girls’ basketball individual statistical leaders, through games played Jan. 18. State rank is in parentheses.

POINTS PER GAME

(7) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 25.2

(11) Shateah Wetering, Montezuma 22.1

(13) Kayba Laube, Marion 21.8

(19) Karsyn Stratton, Clear Creek Amana 20.8

(20) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 20.7

(25) Hannah Stuelke, Cedar Rapids Washington 20.3

(26) Grace Flanagan, North Linn 20.3

(42) Megan Stuhr, Sigourney 18.8

(46) Payton Tahahwah, Meskwaki 18.5

(48) Audrey Koch, Iowa City West 18.3

 

FIELD-GOAL PERCENTAGE (70 attempts)

(9) Nicole McDermott, Cascade 70-112, .625

(21) Ryley Goebel, Center Point-Urbana 73-124, .589

(26) Rose Nkumu, Iowa City High 55-94, .585

(30) Grace Flanagan, North Linn 84-146, .575

(50) Shateah Wetering, Montezuma 96-175, .549

 

3-POINT PERCENTAGE (35 attempts):

(3) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 35-63, .556

(7) Grace Flanagan, North Linn 40-75, .533

(12) Paige Rocca, Iowa City High 24-48, .500

(20) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 18-38, .474

(28) Kayba Laybe, Marion 36-79, .456

 

FREE-THROW PERCENTAGE (35 attempts):

(4) Kayba Laube, Marion 32-35, .914

(6) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 51-58, .879

(7) Grace Flanagan, North Linn 35-40, .875

(8) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 61-70, .871

(12) Sam Greving, Iowa City Regina 40-47, .851

 

3-POINTERS

(5) Grace Flanagan, North Linn 40

(11) Kayba Laube, Marion 36

(12) Mallory McDermott, Cedar Rapids Prairie 35

(27) Elise Boulton, Montezuma 32

(27) Rylan Druecker, West Branch 32

 

REBOUNDS PER GAME

(9) Hannah Stuelke, Cedar Rapids Washington 12.2

(14) Cassity Havens, Iowa Valley 11.8

(26) Jenna Syring, North Cedar 11.0

(39) Alyssa Tegeler, Belle Plaine 10.3

(43) Kaiya Luneckas, West Branch 10.2

 

ASSISTS

(6) Sasha Koenig, West Branch 79

(7) Olivia Bohlen, Belle Plaine 77

(14) Sidney McCrea, Cedar Rapids Prairie 65

(14) Caitlynn Daniels, Cedar Rapids Xavier 65

(18) Ella Imler, Maquoketa Valley 63

 

STEALS

(2) Reagan Mudderman, Lansing Kee 80

(4) Jaycie Byrne, Turkey Valley 71

(8) Lauren Donlea, East Buchanan 65

(10) Bailey Winter, MFL MarMac 63

(17) Gabrielle Steiner, Monticello 54

 

BLOCKS

(6) Cheyenne Conrad, English Valleys 43

(7) Jordan Simon, Cascade 42

(9) Olivia Bohlen, Belle Plaine 39

(12) Lauren Wilson, Springville 37

(25) Ella Van Weelden, Marion 29

Comments: (319) 368-8857; jeff.linder@thegazette.com

Linder

The Gazette

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We value your trust and work hard to provide fair, accurate coverage. If you have found an error or omission in our reporting, tell us here.

Or if you have a story idea we should look into? Tell us here.