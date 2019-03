NCAA wrestling 2019: Saturday's live updates, schedule, TV, championship matches

The 2019 NCAA Division I Wrestling Championships come to a close Saturday with placing and championship matches at PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pa.

Find updated team scores, Iowa results and championship matches below throughout the day.

Friday’s NCAA wrestling schedule

10 a.m. CT — Session 5

• Wrestleback semifinals

• 3rd, 5th and 7th place matches

7 p.m. CT — Session 6

• Championship matches

How to watch NCAA wrestling

Session 5 TV:ESPNU

Session 6 TV:ESPN

Live stream:WatchESPN

Championship matches

125:No. 5 Jack Mueller (Virginia) (25-0) vs. No. 3 Spencer Lee (Iowa) (26-3)

133:No. 1 Daton Fix (Oklahoma State) (38-1) vs. No. 3 Nick Suriano (Rutgers) (32-3)

141:No. 1 Yianni Diakomihalis (32-0) vs. No. 2 Joey McKenna (Ohio State) (28-2)

149:No. 1 Anthony Ashnault (Rutgers) (35-0) vs. No. 2 Micah Jordan (Ohio State) (33-2)

157:No. 1 Jason Nolf (Penn State) (34-0) vs. No. 2 Tyler Berger (Nebraska) (32-3)

165:No. 8 Mekhi Lewis (Virginia Tech) (31-2) vs. No. 2 Vincenzo Joseph (Penn State) (31-1)

174:No. 1 Mark Hall (Penn State) (34-0) vs. No. 3 Zahid Valencia (Arizona State) (34-2)

184:No. 5 Max Dean (Cornell) (29-5) vs. No. 6 Drew Foster (Northern Iowa) (31-5)

197:No. 1 Bo Nickal (Penn State) (33-0) vs. No. 2 Kollin Moore (Ohio State) (27-2)

285:No. 1 Derek White (Oklahoma State) (36-1) No. 2 Anthony Cassar (Penn State) (33-1)

Team scores

After Session 4

1. Penn State 120.5

2. Ohio State 88.5

3. Oklahoma State 73.5

4. Iowa 68

5. Missouri 54

6. Cornell 52

7. Nebraska 51

T-8. Michigan 48

T-8. Minnesota 48

10. Virginia Tech 45

